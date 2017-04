Eine Meisterin an der Stange Es gibt sie auf dem Dorf: Die komischen Kauze, die Ikonen, die Alten und Uralten. Doch hin und wieder gibt es auch Stars.

Annika Winkler zeigt den verblüfften Gallschützern, dass Akrobatik an der Stange mitnichten ein Kinderspiel ist. © Dietmar Thomas

Es ist noch Zeit, der Star des Abends macht sich gerade warm. Und doch sind die Bierbänke im Feuerwehrdepot Gallschütz schon weitestgehend besetzt. Draußen, an Osterfeuer und Grill, gibt es herzliche Begrüßungen im Sekundentakt. In Gallschütz kennt man sich eben. Das trifft genauso auf die Hauptperson zu, denn die kommt aus den eigenen Reihen.

Für die 14-jährige Annika Winkler ging es in den letzten Jahren steil bergauf. Aus dem Bodenturnen und Ballett kommend, fing sie erst im Dezember 2015 mit dem Pole-Dancing – also dem Tanz an der Stange – an. Anderthalb Jahre später ist sie mit dem dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Florenz und dem kürzlich erreichten ersten Platz bei der Pole-Art-Weltmeisterschaft in Turin bereits reich dekoriert. „Ich hatte natürlich durch Turnen und Ballett schon gewisse Grundvoraussetzungen“, sagt Annika. Pole-Dancing habe sie damals im Fernsehen gesehen. Neugierig geworden, probierte sie es in einem Sportstudio in Leipzig schließlich auch aus.

Mittlerweile konzentriert sie sich voll auf das Pole-Dancing, das eine interessante Mischung aus Kunst und Sport sei. Die Schwerpunkte und Statuten der verschiedenen Weltverbände sind unterschiedlich gewichtet. Bei ihrem Sieg in Turin durfte Annika ihren Auftritt etwa durch Lichtelemente, Hintergrundbilder und Vokalmusik ergänzen. In Florenz war dies nicht erlaubt. Nach Florenz und Turin, zwischenzeitlich auch London, wartet nun also in Gallschütz die Stange, die für die junge Sportlerin die Welt bedeutet, auf Annika. Klar sei sie aufgeregt, sagt die 14-Jährige. „Aber trotz der Verwandten und Bekannten im Publikum ist es bloß ein Auftritt.“ Zudem werde sie ja nicht von 20 Jurymitgliedern bewertet, wie während ihrer Wettkämpfe. Die Nervosität der jungen Sportlerin hält sich in Grenzen – viel größer scheint die Vorfreude zu sein.

Auf der anderen Seite, bei ihrem Opa Klaus König, steigt die Nervosität. Er hatte seine Enkelin gefragt, ob sie nicht einmal vor der Dorfgemeinschaft auftreten wolle. Diese Idee gab es schon seit Längerem. Nun passte die zum Motto des Osterfeuers 2017: Talente, die aus Gallschütz kommen.

Und so macht auch ein Gallschützer Gesangstalent, Anke Woogk, mit ihrem Ehemann Uwe den Auftakt und bringt das Publikum zum rhythmischen Klatschen. Unterdessen steht die Pole-Dancing-Stange schon von bunten Standscheinwerfern beleuchtet bereits dort, wo der Auftritt gleich stattfinden soll. Nachdem zunächst ein Video von Annikas Wettkampfauftritt in Florenz gezeigt wird, darf sie dem verblüfften Publikum kurz darauf auch live beweisen, dass sie die Medaillen verdient hat.

Kopfüber, kopfunter, Kopf seitlich und nach hinten. Innerhalb kürzester Zeit sieht man die Akrobatin in allen denkbaren – und undenkbaren – Bewegungen und Positionen die Stange geschmeidig hoch und runter wandern, sich wie ein Schraubventil an ihr drehend und dabei immer wieder ins Publikum lächelnd, als wäre das alles ganz einfach. Der Szenenapplaus ist reichlich. Der stolze Opa König blickt nach dem Auftritt, froh über die Zustimmung des Publikums, drein. Und Annika, der Star des Abends, lässt mit einem breiten Grinsen und dem Scheinwerferlicht noch einmal ihre Zahnspange zu einem kurz blinkenden Sternchen aufblitzen.

