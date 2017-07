Eine Medaille im Visier Tim Sebastian und Michail Kraft starten bei den World Games in Breslau – dem Highlight für nichtolympische Sportarten.

Mit Konzentration und höchsten Schwierigkeiten brilliert das Akrobaten-Duo Tim Sebastian und Michail Kraft bei Wettkämpfen oder auch mal Showauftritten. Am Sonnabend reisen die Athleten aus Dresden und Riesa zum Jahres-Highlight nach Polen. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Beim heutigen Eröffnungszeremoniell der World Games im polnischen Breslau werden Tim Sebastian und Michail Kraft fehlen. „Sie fliegen am Sonnabend nach Breslau“, bestätigt Frank Schöniger. Er ist Fachwart Sportakrobatik und Trainer beim SC Riesa und freut sich wie die gesamte Fangemeinde auf den Wettkampf im Nachbarland. Denn: „Das ist das Höchste, woran Sportler aus nichtolympischen Sportarten teilnehmen können“, erklärt Frank Schöniger die Bedeutung der World Games – der „Weltspiele“. Rund 3 500 Aktive in 30 Sportarten gehen in Breslau an den Start.

Tim Sebastian, eigentlich Dresdner, und Michail Kraft aus Riesa gehören zu den fünf deutschen Akrobaten im Team. Und sie kommen mit ansprechenden Referenzen nach Breslau. Bronze beim Weltcup in diesem Jahr, Bronze bei der EM 2015 und ein 6. Platz bei der Weltmeisterschaft 2016 in China stehen auf der Haben-Seite. Mit dem WM-Resultat hatte sich das Akrobaten-Duo gleichzeitig für die World Games qualifiziert. Und seitdem läuft die Vorbereitung akribisch – trotz nicht ganz einfacher Bedingungen. Denn Tim steckt mitten in einer dualen Ausbildung in Dresden, Michail hat soeben die 10. Klasse in Riesa beendet – inklusive Prüfungsstress natürlich eine zusätzliche Belastung. Nicht nur wegen der räumlichen Entfernung war da das gemeinsame Training vor allem eine Frage der Organisation. Tim Sebastian stellte seinen Rhythmus voll darauf ein. „Er kommt fast täglich von Dresden nach Riesa. Wenn es sein muss, auch am Wochenende“, so Frank Schöniger.

Breslau ist der zehnte Gastgeber zurück 1 von 5 weiter Die World Games sind ein internationaler Wettkampf in Sportarten, die nicht zum Wettkampf-Programm der Olympischen Spiele gehören, aber dennoch eine hohe weltweite Verbreitung haben. Breslau ist Gastgeber der 10. Auflage der World Games. Sie werden alle vier Jahre an wechselnden Orten ausgetragen, jeweils im Jahr nach den Olympischen Sommerspielen. Ausrichter ist der Internationale Verband für Weltspiele (IWGA) unter der Schirmherrschaft des Internationalen Olympischen Komitees. Die World Games 2017 in Breslau finden vom 20. bis 30. Juli statt. Dem deutschen Team gehören 186 Athleten an. 2013 hatte die südamerikanische Stadt Cali die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt empfangen. Es nahmen damals rund 3500 Athleten aus über 100 Nationen teil. Auch Deutschland war mit Karlsruhe (1989) und Duisburg (2005) schon Gastgeber des Multi-Sport-Events.

Am Dienstag steht nun für das Duo der Wettkampfhöhepunkt dieses Jahres auf dem Programm. Die altehrwürdige Rundhalle in Breslau, die Frank Schöniger noch aus der eigenen Karriere kennt, wird ein angemessenes Flair bieten. Ob Tim Sebastian und Michail Kraft dafür einen Blick haben – die Frage ist offen. Denn für sie steht ein anstrengender Wettkampftag bevor. Anders als sonst müssen sämtliche drei Übungen – also Balance, Tempo und Kombi – an einem Tag gezeigt werden. Insgesamt sechs Paare sind im Startaufgebot – vier von ihnen erreichen nach Balance und Tempo das Finale am späten Abend. Da will das Dresden/Riesaer Duo natürlich dabei sein. „Eigentlich sind sie auf gutem Weg“, beschreibt Frank Schöniger den Vorbereitungsstand. Das Finale sei natürlich das Nahziel, danach sicherlich angesichts der großen Ausgeglichenheit der Spitzenpaare vieles möglich. „Wir hoffen auf eine Medaille, aber wir rechnen nicht damit“, gibt sich Frank Schöniger diplomatisch-zuversichtlich.

Er selbst wird mit einer kleinen Fangemeinde aus Riesa mit einem Kleinbus am Montag zu einem „Kurzurlaub“ für drei Tage nach Breslau reisen und dann in der Halle mitfiebern. Auch aus Dresden, der Heimat von Tim Sebastian, hat sich eine „Reisegruppe“ angekündigt. Und schon heute bekommt Riesa Besuch aus Oldenburg. Von dort kommen drei weitere Akrobaten, die für die World Games qualifiziert sind Deren Anhänger legen auf der Fahrt ins Polnische heute einen Zwischenstopp in der Elbestadt ein. Damit ist während der Wettkämpfe dann natürlich mit einem recht großen deutschen Fanblock zu rechnen.

Wie alle Zuschauer dürfen sie sich auf Akrobatik auf höchstem Niveau bei dieser „Olympiade der Randsportarten“ freuen. Tim Sebastian und Michail Kraft sind mittendrin und haben das Podest fest im Blick. Und wenn ihre Höchstschwierigkeit klappt... Weltweit nämlich zeigen sie als einzige einen Hand-Hand-Salto vorwärts mit anschließender Doppelschraube rückwärts als Verbindung.

