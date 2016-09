Eine Mannschaft, drei Sprachen Die Baseballer der Dresden Dukes könnten am Sonntag in die 2. Bundesliga aufsteigen. Das Projekt scheitert derzeit jedoch an einem kleinen Hügel.

Der Schlag muss sitzen. Luis Arias verfolgt den Ball konzentriert mit seinen Augen. Der Kubaner ist Trainer und ältester Spieler der Dresden Dukes. © robert michael

Der Aufstieg ist zum Greifen nah. Noch ein Sieg, und die Dresden Dukes spielen nächste Saison in der 2. Baseball-Bundesliga – rein theoretisch. Am 25. September tritt das Team im Play-off-Finale der Mitteldeutschen Liga Baseball (MDLB) gegen die Erfurt Latinos I an. Auf dem Spielfeld im Dresdner Ostragehege entscheidet sich, welches der beiden Teams den Aufstieg feiern darf.

Oder auch nicht. Die Dukes werden nämlich so oder so in ihrer Liga bleiben, egal, ob sie gewinnen oder nicht. „Wir können die hohen Anforderungen des deutschen Baseballverbands nicht erfüllen“, sagt Trainer Luis Arias. Das größte Problem sei, dass es auf dem Feld im Ostragehege keinen festen Mound gibt. Das ist der kleine Hügel, auf dem der Werfer steht. „Unser Team hat nur einen mobilen Mound, da wir uns das Spielfeld mit den Rugby- und Kricketspielern teilen“, sagt Arias, der nicht nur Trainer, sondern mit seinen 50 Jahren zugleich auch der älteste Baseballer in der Mannschaft ist.

„Wir haben uns vor der Saison vorgenommen aufzusteigen und haben deshalb schon entsprechende Gespräche geführt. Wir dürfen keinen festen Mound einrichten.“ Die Dresden Dukes müssen also in der MDLB bleiben. Trotzdem ist der Play-off-Sieg das große Ziel des Teams. Viermal konnten die Baseballer den Titel seit ihrer Gründung vor 17 Jahren nach Dresden holen, zuletzt 2010. Vergangenes Jahr mussten sich die Männer mit dem zweiten Platz begnügen.

Diese Saison standen die Dukes jedoch von Anfang an ganz oben in der MDLB-Tabelle. „Ich denke, dass uns die gute Mischung aus Neulingen und erfahrenen Spielern so stark macht“, sagt Erik Wegener. Der Student hat erst vor drei Jahren mit dem Baseballspielen begonnen. Er und andere Neuzugänge bringen frischen Wind ins Team und lernen zugleich von Teamkollegen wie Arias. Der gebürtige Kubaner spielt Baseball, seitdem er laufen kann. „In Deutschland ist Fußball Nationalsport, in Kuba ist es Baseball“, sagt der Dresdner.

Mexikanischer Neuzugang

Er ist nicht der einzige internationale Import im 30-köpfigen Team. Für die Dukes spielen auch drei Amerikaner, ein Weißrusse, ein Koreaner und zwei Nigerianer. Ab der nächsten Saison werden außerdem ein Mexikaner und ein erfahrener Baseballer aus der Dominikanischen Republik für das Team auflaufen. „Im Training und auf dem Platz verständigen wir uns in Englisch, Spanisch und Deutsch“, sagt Wegener. Fast 30 Spiele bestreiten die Männer pro Saison, fahren unter anderem nach Braunsbedra, Leipzig und Jena.

An Nachwuchs dürfte es so bald nicht mangeln. Bei den Little Dukes, der Kinder- und Jugendmannschaft des Vereins, lernen sechs- bis 15-Jährige das Schlagen, Werfen und Fangen. Ihre Fähigkeiten können sie in Freundschaftsspielen und bei Turnieren gegen Teams aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland testen. Schon einige der jungen Talente haben den Sprung zu den „großen Dukes“ geschafft.

Trainiert werden die 13 Nachwuchsspieler von Christoph Ziener, der seit vielen Jahren für die Dresden Dukes spielt. Baseball hat sich der Kunsthistoriker als Kind mit Freunden selbst beigebracht. „Er ist der beste Werfer der Liga“, sagt Arias. „Viele im Team hätten das Zeug, in einer höheren Liga zu spielen. Schon alleine die Erfahrungen, die man dort machen könnte, wären es wert.“ Auch wenn die Aussichten auf einen baldigen Aufstieg eher trüb sind, die Hoffnung wollen die Baseballer noch nicht ganz aufgeben. Auch 2017 ist der Titelgewinn das große Ziel. „Und wenn möglich, der Aufstieg“, sagt Arias mit einem Lächeln.

