Eine Londonerin in Großenhain Cora Hamilton unterrichtet seit September an der ersten Grundschule Großenhain. Und hat selbst schon vieles gelernt.

Die Mädchen und Jungen der ersten Grundschule in Großenhain haben ihre Cora ins Herz geschlossen. Die junge Frau aus London, welcher es nach eigenem Bekunden sehr gut in der Röderstadt gefalle, begleitet noch bis Februar den Englisch- und Musikunterricht. Außerdem wirkt sie im Chor von Stefan Jähnke mit. © Kristin Richter

Großenhain. Sie ist klein, aber unübersehbar. Die Haare sehr kurz, die Hose sehr weit und das silberne Piercing sehr auffällig. Cora Hamilton wirkt keineswegs wie eine durchschnittliche Lehrerin. Und streng genommen ist die 21-Jährige auch noch gar keine. Ein Umstand, den ihr die Mädchen und Jungen an der ersten Grundschule durchaus nachsehen. Mehr noch: Sie scheinen, die junge Frau aus London so richtig ins Herz geschlossen zu haben. Die Augen der Kinder leuchten, wenn sie von ihrer Cora beginnen zu erzählen. Lustig sei sie, so hilfsbereit, wenn den Drittklässlern mal nicht das richtige englische Wort einfalle und das sie sich bemühe, selbst deutsch zu reden, sollte durchaus anerkannt werden. „Sie macht das richtig toll und gibt sich große Mühe“, befindet Damon und strahlt übers ganze kleine Jungengesicht.

Cora Hamilton – der pädagogische Joker an der Großenhainer Schule. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Engländerin um einen Aufenthalt in Deutschland bemüht. Inspiriert von ihrem Bruder, der zu dieser Zeit schon in Berlin lebte, suchte die studierte Musikerin nach einer Weiterbildungsmöglichkeit in Deutschland. Da sie die Arbeit mit Kindern nach eigenem Bekunden schon immer sehr mochte, habe ein Praktikum in einer Schule nahe gelegen. „Wir selbst haben uns wiederum auf eine Ausschreibung der Bildungsagentur um einen Fremdsprachenassistenten beworben“, erzählt Sylvia Ufert.

Die Schulleiterin, die selbst Englisch unterrichtet, war gleich begeistert, dass ihr bis Februar 2018 eine Muttersprachlerin zur Seite stehen wird. Auch wenn zuweilen die Vorbereitung der gemeinsamen Stunden umfangreicher sei. Die Kinder und sie selbst profitierten von der pädagogischen Seiteneinsteigerin. „Ich gebe ja zu, dass ich Englisch mit sächsischem Akzent spreche. Durch Cora lernen die Schüler natürlich die Aussprache der Wörter mit einer unverfälschten Klangfarbe“, bekennt Sylvia Ufert. Im Gegenzug habe man Cora Hamilton dazu animiert, mehr Deutsch zu sprechen und sich dabei auch dem sächsischen Dialekt nicht zu verschließen. „Ich bin wirklich so glücklich, hier sein zu dürfen! Da ich auch in Großenhain wohne, habe ich die Stadt schätzen gelernt und kann sogar schon auf Sächsisch nee, keene Ahnung sagen“, berichtet Cora Hamilton und lacht.

Dass einige Röderstädter vielleicht gern mal mit ihr tauschen und in ihre Heimatstadt zum Arbeiten gehen wollten, kann die Londonerin gar nicht verstehen. Zu hektisch und schrill sei die Millionenmetropole gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Weder gebe es so viel Gemütlichkeit noch eine so heimelige Atmosphäre auf kleineren Märkten wie dem Großenhainer.

Nichtsdestotrotz werde sie die Festtage natürlich zu Hause bei ihrer Familie in London verbringen, bevor sie dann noch einmal für ein paar Wochen nach Großenhain zurückkehre. An den endgültigen Abschied will Cora Hamilton, die sich noch einmal um ein Praktikum an einer deutschen Schule bewerben will, noch gar nicht denken. „Ich bin so begeistert von den Kindern, den lieben Kollegen, die mich so freundlich aufgenommen habe und vor allem von der Art des Lernens.“ Während in England die Mädchen und Jungen bereits mit vier Jahren in die Vorschule müssten und Schreiben beziehungsweise Rechnen lernen müssten, dürften die Kinder hierzulande länger unbeschwert sein. „Wenn ich mit ihnen zusammen bin, spüre ich ihre unbeschwerte Begeisterung. Das Lernen macht den Schülern Spaß, und das ist etwas Tolles“, befindet Cora Hamilton.

