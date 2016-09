Eine Liste gegen Lutherplatz-Trinker Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege nahm die 500 Unterschriften am Freitag persönlich entgegen.

OB Siegfried Deinege (l.) nahm am Freitag die Unterschriftenliste für ein Alkoholverbot von Initiator Michael Schlegel am Lutherplatz entgegen. © Pawel Sosnowski / 80studio.net

Görlitz. Weit über 500 Unterschriften hat die Anwohner-Initiative gesammelt. Sie alle unterstützen ein Alkoholverbot auf dem Lutherplatz. Am Freitagnachmittag erschien Oberbürgermeister Siegfried Deinege (parteilos) höchstpersönlich, um die Liste entgegenzunehmen. Dabei benannten die Initiatoren um Anwohner Michael Schlegel noch einmal die Probleme auf dem Platz: Lärm bis in die Nacht, Pöbeleien, unbeaufsichtigte Kinder.

Der OB lobte zunächst den Einsatz der Anwohner: „Ich freue mich, wenn es Engagement in der Stadt gibt“, sagte Deinege und erklärte, sich um das Trinkerproblem kümmern zu wollen. Zugleich machte er klar, dass es keine einfache Lösung geben wird. „Wir müssen prüfen, welche Varianten es gibt. Aber einfach Alkohol verbieten, kann ich nicht.“ Er wolle auch nicht den Eindruck vermitteln, dass sich gesellschaftliche Probleme durch Verbote lösen, so Deinege mit Blick auf die Trinker.

Der OB habe sich bereits Berichte vom Ordnungsamt und der Polizei über die Zustände am Platz zukommen lassen. „Wir sind alle Görlitzer und haben ein Interesse an einer Gesamtlösung des Problems.“ Trotzdem werde er „gestrandete Menschen“, wie er die Störer bezeichnet, nicht per se zu Kriminellen erklären. „Ich kenne keine Stadt auf der Welt, die nicht diese Probleme mit einer solchen Klientel hat.“

Damit wieder Ruhe am Platz einkehrt, setzt Deinege auf die Anwohner. Sie sollen Ordnungswidrigkeiten konsequent melden. Zudem ist für Mitte Oktober eine Bürgerversammlung geplant. (szo)

