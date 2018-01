Eine Lesung ohne Buchvorlage Robert Prosser kann Passagen aus seinem Neuling „Phantome“ auswendig vortragen.

Autor Robert Prosser trug Passagen seines Buches auswendig vor. © Gernot Menzel

Hoyerswerda. Normalerweise hat bei einer Autorenlesung der Autor ein Glas Wasser neben sich sowie sein Buch vor sich und er liest eben aus diesem Buch vor. Das war jedoch absolut nicht, was am Freitagvormittag Elftklässler des Foucault-Gymnasiums sowie am Freitagabend Literaturfreunde im Schlosssaal zu sehen bekamen. In seiner Grenzgänger-Reihe vorrangig mit Autoren, die etwas über Süd- und Osteuropa zu erzählen haben, hatte der Kunstverein den Österreicher Robert Prosser zu Gast. Der bei Ullstein erschienene Roman „Phantome“ des 34-Jährigen beschäftigt sich mit den Narben und Verwerfungen, die der Bosnienkrieg hinterließ, erinnert zum Beispiel an den Zivilisationsbruch, den 1995 das Städtchen Srebrenica erlebte – für die Schüler des Foucault-Gymnasiums ein bisher unbekanntes Ereignis aus der jüngeren europäischen Geschichte.

Da stand Prosser nun also in der Schule beziehungsweise im Schloss und trug Textstellen auswendig vor. Nicht vier Zeilen seines Buches, sondern schätzungsweise zwischen 25 und 30 Seiten – in zwei Blöcken zu jeweils vielleicht einer Viertelstunde. Es waren keine Lesungen, sondern Rezitationen, die das Publikum beeindruckten. Der gebürtige Tiroler benutzt eine Memory-Technik namens Loci-Methode, von der er sagt, sie sei „eigentlich simpel“. Zwar schreibt er seine Texte ganz klassisch auf, jedoch spricht er sie dann bald auch laut vor sich hin. Das helfe ungemein, sagt er, Fehler zu entdecken und zu beseitigen.

Robert Prossers Gastspiel in Hoyerswerda, wie immer in der von der Robert-Bosch-Stiftung finanzierten Grenzgänger-Reihe moderiert vom Berliner Hörfunkjournalisten Mirko Schwanitz, war der erste von wiederum mehreren Grenzgängerterminen in diesem Jahr. Am 2. März stellt der den Hörern von Deutschlandfunk Kultur als Literaturredakteur bekannte Kolja Mensig seine polnisch-deutsche Familiengeschichte „Die Legenden der Väter“ vor. Am 4. Mai ist die aus Aserbaidschan stammende Olja Grjasnowa mit ihrem Buch „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ zu Gast. Und im Juni wird Emma Braslavsky ihren Thüringen-Roman „Das Blau vom Himmel über dem Atlantik“ präsentieren.

Robert Prosser, Phantome, Ullstein, 336 Seiten, ISBN-Nummer: 13 9783961010097

