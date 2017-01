Eine Lehrstunde in Statistik Zahlen lügen nicht. Doch mit ihnen lassen sich Lügen fabrizieren. Wie, das sagte Prof. Gerd Bosbach in Gödelitz.

Prof. Dr. Gerd Bosbach lehrt Statistik, Mathematik und Empirie an der Fachhochschule Koblenz. © privat

Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, infame Lügen und Statistiken. Starker Tobak des britischen Premiers Benjamin Disraeli (1804 bis 1881). Vor über 100 Jahren praktiziert und immer noch zeitgemäß. Mit den aktuellen Tricks der Statistiken kennt sich Professor Dr. Gerd Bosbach allzu gut aus. Er lehrt Statistik, Mathematik und Empirie an der Fachhochschule Koblenz. Im Ost West Forum Gut Gödelitz gab er am Sonnabend eine unterhaltsame Lehrstunde im Fach Statistik, stellenweise so amüsant, dass man vergaß, dass er Mathematiker ist.

Bei der Frage nach dem kriminellsten Staat der Welt ist es noch kurios, wie Statistik arbeitet. Es ist Vatikanstadt als kleinster Staat der Welt mit seinen 1 000 Einwohnern, wenn die Anzahl der Straftaten in Relation zur Einwohnerzahl gesetzt wird. „Die rund 18 Millionen Pilger, die jährlich nach Vatikanstadt kommen, lassen die Kriminalitätsrate – meistens Taschendiebstähle – beträchtlich ansteigen“, so Bosbach. Bei der Auslegung der Zahlen, die die Demografie, Altersarmut oder Arbeitslosigkeit betreffen, werden die Konsequenzen dramatischer und Bosbach gerät auf Touren – es sind seine Forschungsschwerpunkte. „Es wird schön gefärbt, zurechtgebogen und manipuliert – und das ganz legal“, so Bosbach. „Zahlen lügen nicht, aber mit ihnen lässt es sich prima lügen.“

Allgemeine Skepsis ist also angesagt. „Vor allem sollte man stets die Frage stellen, wer die Statistik in Auftrag gegeben hat und welcher Nutzen dahinter steht“, sagt Bosbach. „Meinungsforschungsinstitute leben von ihren Auftraggebern.“ So sollen die dramatischen Zahlen des demografischen Wandels vor allem Angst schüren. Interesse hätten mehrere Gruppen. „Die Arbeitgeber haben großes Interesse daran, die Lohnnebenkosten zu senken. Die Beiträge für die Rente sind der größte Posten der Lohnnebenkosten.“ Die Versicherer profitierten natürlich auch. Die gesetzliche Rentenversicherung mit ihren Staatszuschüssen mache ein Geschäft.

Ein Paradebeispiel, was Statistik leisten kann, liefert Bosbach aus seiner Tätigkeit für die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), als er auf der Basis des gleichen Datensatzes sowohl einen Einkommensanstieg als auch einen Einkommensrückgang der Zahnärzte belegen konnte, indem er einfach die aktuellen Einkommenszahlen mit unterschiedlichen Bezugsjahren verglichen hat. „Einmal ging es darum, dass im Gesundheitsministerium die Frage gestellt wurde: Wo wird als nächstes noch mal gespart? Und dazu musste ich dann Jammerzahlen liefern.“ Wenig später stand die Wiederwahl des Vorstandsvorsitzenden der KZBV bevor. „Da wollte er gelobt werden und ich habe ein anderes Bezugsjahr genommen und prompt eine Steigerung von 20 Prozent errechnet.“ Das Ziel war erreicht, der Vorstandschef wiedergewählt. „So funktioniert Statistik“, so Bosbach.

Darüber hinaus gilt nach wie vor der Satz von Voltaire, dass man einer 100 mal gehörten Lüge mehr glaubt als einer einmal gehörten Wahrheit. Das beweist der Mythos vom eisenreichen Spinat. Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich Wissenschaftler um eine Kommastelle vertan: fortan war der Spinat der Eisenspender schlechthin. Als der Wert 40 Jahre später nachgemessen wurde, fiel der Fehler auf und wurde korrigiert. Der Mythos hielt sich aber noch 40 Jahre und Kinder hatten das Grünzeug weiterhin auf ihren Tellern.

