Eine laufende Ikone für die Frauen

Natürlich trug Kathrine Switzer bei ihrem Jubiläum die Startnummer 261. Die Startnummer, mit der sie vor 50 Jahren als erste Frau offiziell den Boston-Marathon bestritt. Die Startnummer, die sie 1967 auf einen Schlag berühmt und zu einer Ikone der Frauenbewegung machte. „Die Zuschauer haben gejubelt, sie haben meinen Namen gerufen, sie hatten sogar Schilder dabei“, berichtete die inzwischen 70-Jährige von ihrem Rennen in Boston am Montag, und sie sagte: „Es war eine der emotionalsten Erfahrungen meines Lebens.“

Als erste Frau hatte Switzer vor einem halben Jahrhundert offiziell einen Marathon absolviert – eben mit dieser Startnummer 261. Dabei war es nicht unbedingt nur die Startnummer, der sie ihren Ruhm zu verdanken hat – sondern vielmehr der Versuch, sie ihr wegzunehmen.

Switzer hat im Rennen damals erst wenige der 42,195 Kilometer hinter sich, als sie Ledersohlen auf dem Asphalt hört – alles andere als die Geräusche eines „normalen“ Marathonläufers. Sie dreht sich um, sieht einen Mann, der sie verfolgt und in ihre Richtung ruft: „Scher dich aus meinem Rennen und gib mir die Nummer.“

Ihr Freund hält sie im Rennen

Es ist Renndirektor Jock Semple, der eine Frau in „seinem“ Rennen auf gar keinen Fall dulden will. Denn Frauen, so die damals vorherrschende Meinung, können die Marathondistanz überhaupt nicht bewältigen. Und erlaubt ist es ihnen zu dieser Zeit außerdem sowieso nicht. Switzer hatte bei ihrer Anmeldung als Vornamen nur die Initialen K.V. angegeben. Und die Organisatoren waren selbstverständlich davon ausgegangen, dass sich dahinter wie immer ein Mann verbirgt.

So greift der Renndirektor noch während des Laufs zu rabiaten Mitteln – ohne Erfolg. In dem Moment, in dem er den Arm nach Switzer ausstreckt, treten allerdings ihr daneben laufender Freund, ein ehemaliger Footballer und Hammerwerfer, sowie Switzers Trainer in Erscheinung – und befördern stattdessen Semple kompromisslos aus dem Weg. Und das alles gut dokumentiert von den Journalisten im mitfahrenden Pressebus. Die Fotos von dem Angriff werden ein Symbol für den Kampf um Gleichberechtigung.

Der Marathon und die vielen anschließenden Diskussionen verändern nicht nur die Frauenlauf-Bewegung, sondern auch Switzers Leben. 1972 dürfen Frauen in Boston offiziell teilnehmen, 1974 gewinnt sie den Marathon in New York, zehn Jahre später wird die Disziplin olympisch.

Switzer hat inzwischen die Non-Profit-Organisation „261 Fearless“ ins Leben gerufen, die Frauen durch Laufen stärken will. „Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, dass Laufen bei Frauen populärer ist als bei Männern“, fragt sie. Im vergangenen Jahr waren 57 Prozent der Teilnehmer an Laufveranstaltungen in den USA Frauen.

Die erste Frau, die über die Ziellinie in Boston lief, war Switzer allerdings nicht. 1966 hatte sich Roberta „Bobbi“ Gibb offiziell für den Lauf anmelden wollen, wurde aber abgewiesen. Sie versteckte sich deshalb in den Büschen, sprang nach dem Startschuss auf die Straße und kam letztendlich nach 3:21 Stunden ins Ziel – vor einem Großteil der männlichen Läufer.

Auch ein Jahr später war sie wieder am Start, war rund eine Stunde schneller als Switzer – und bemerkte erst abends, dass auch eine zweite Frau dabei gewesen war. Gibb, die Switzer vorwirft, sich die Startnummer erschlichen zu haben, wird später nachträglich für ihre Leistungen in den Jahren 1966 bis 1968 geehrt. Das Verhältnis beider Damen ist bis heute belastet ... (sid)

