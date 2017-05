Eine lange Abwehrschlacht Während Donald Trump den Nahen Osten bereist, gibt es in den USA neue Details zur Russland-Affäre.

US-Präsident Donald Trump und US-First-Lady Melania Trump legten am Dienstag in der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem einen Kranz nieder. Der US-Präsident bekräftigte zum Abschluss seiner Reise in Nahost einen ewigen Anspruch der Juden auf das Heilige Land. „Der Bund der Juden mit diesem Heiligen Land ist alt und ewig, er datiert Tausende von Jahren zurück bis zur Regentschaft König Davids“, sagte Trump. © dpa

Die Nachricht ging im Trubel des ersten Auslandsbesuchs des Präsidenten fast unter. Potenziell bedeutet es für Trump aber wenig Gutes, schon nach der ersten Station in Saudi-Arabien seinen Stabschef Reince Priebus und Chefstrategen Steve Bannen zurück nach Washington schicken zu müssen. Es sei schon immer so geplant gewesen, versucht das Weiße Haus die Rückkehr herunterzuspielen.

Wahrscheinlicher scheint etwas anderes. Trump braucht seine Getreuen zurück am Potomac, um nicht vollends die Kontrolle über die Entwicklungen in der Russland-Affäre zu verlieren. Zumal seit dem Wochenende ein Bericht der Washington Post im Raum steht, wonach das FBI gegen einen hohen Berater mit Zugang zum Präsidenten im Weißen Haus ermittelt. Die US-Medien spekulieren, bei dieser Person könnte es sich um Chefberater Jared Kushner handeln, der Trump auf seiner Auslandsreise wie ein Schatten folgt. Er choreografierte das Programm der Reise und half, den größten US-Waffendeal aller Zeiten mit Saudi-Arabien in trockene Tücher bringen.

Eine ähnlich zentrale Rolle spielte der Mann Trump Lieblingstochter Ivanaka während des Wahlkampfs. Und da wird es problematisch. Denn Kushner arbeitete eng mit Michael Flynn, dem Mann im Zentrum der Russland-Affäre zusammen.

Trumps Chefberater traf sich nach dem Wahlsieg unter Vermittlung des russischen Botschafters in Washington, Sergej Kislijak, mit dem Chef der mit Sanktionen belegten Kreml-nahen Wneschekonombank zusammen. Es bleibt unklar, was es mit den beiden Russen zu besprechen gab und war Kushner das Treffen zunächst verschwieg. Fragen ranken sich auch um Immobiliengeschäfte des 36-jährigen, die aus Moskau finanziert sein könnten.

Am Dienstag folgte der nächste Schocker. Demnach versuchte Trump nicht nur FBI-Direktor James Comey zur Aufgabe der Ermittlungen gegen seinen nach nur 26 Tagen unhaltbar gewordenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn zu drängen. Laut einer exklusiven Geschichte der Washington Post am Tag nach Comeys Aussage vor dem Geheimdienst-Kontrollausschuss des US-Senats am 20. März versuchte Trump auch zwei andere Spitzen der Sicherheitsdienste zu entlastenden Erklärungen zu bewegen. Coats und Rogers winkten ab, weil sie das Anliegen des Präsidenten für „unangebracht“ hielten.

Das Weiße Haus wollte sich in der Sache nicht zu den neuerlichen Enthüllungen äußern. Der Präsident nimmt die Entwicklungen aber ernst genug, dass er ein juristisches Team anheuert, das ihn in der Russland-Affäre beraten soll. Im Gespräch ist unter anderen der Star-Anwalt Theodore B. Olson, der für US-Präsident George W. Bush als Justiziar tätig war.

Besonders besorgt ist Trump über die Ermittlungen gegen Flynn, der sowohl von der türkischen als auch der russischen Regierung Geld für seine Tätigkeit in deren Namen erhielt. Das FBI informierte Flynn über die Ermittlungen. Dieser wiederum will das Übergangsteam unter Leitung des heutigen Vizepräsidenten Mike Pence bereits am 4. Januar über die Umstände informiert haben.

Trotz des Wissens um Flynns Kontakte zu einer gegnerischen Macht und den problematischen Partnern in Ankara empfahl Pence dem Präsidenten die Wahl des pensionierten Generals zum Nationalen Sicherheitsberater. Eine Position, die Flynn Zugang zu höchsten Staatsgeheimnissen der USA verschaffte. Am Montag berief sich Flynn auf sein Recht, nicht gegen sich selber aussagen zu müssen, als er die Überlassung von Dokumenten an den Senats-Ausschuss kategorisch ablehnte. Die offene Frage bleibt, wie die Gesetzgeber auf die Weigerung reagieren. Theoretisch können sie Flynn in Beugehaft nehmen.

Im Repräsentantenhaus verstärkten die oppositionellen Demokraten den Druck auf Flynn. Der Kongressabgeordnete Elijah Cummings zitierte aus dem Antrag Flynns zur Erneuerung seiner Personenüberprüfung, in dem Flynn über seine Kontakte zu Russland, so Cummings, „gelogen hat“. Statt die Zahlung aus Moskau offenzulegen, behauptete er, Geld von US-Unternehmen erhalten zu haben.

Trump hatte Flynn gegenüber Comey als „guten Kerl“ verteidigt, obwohl dieser seine Tätigkeit für andere Regierungen nicht offengelegt hatte. Der FBI-Direktor dokumentierte seine Gespräche mit dem Präsidenten in Memoranden, die sowohl der Kongress als auch Sonderermittler Robert Mueller einsehen wollen.

Dem Vernehmen nach bereitet sich das Weiße Haus nun auf eine lange Abwehrschlacht vor. Präsident Trump will nach dem Vorbild Bill Clintons in der Lewinsky-Affäre und Ronald Reagans beim Iran-Contra-Skandal einen „war room“ einrichten, der die Reaktionen des Weißen Hauses auf Entwicklungen in der Russland-Affäre koordinieren soll.

Im Gespräch für die Koordination des Büros sind zwei alte Bekannte aus Wahlkampftagen, die bisher nicht im Weißen Haus saßen: Ex-Wahlkampfmanager Corey Lewandowski und dessen Stellvertreter David Bossi.

