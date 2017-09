Eine Königin wird gekrönt Die Stadt Stolpen bekommt eine neue Repräsentantin. Nicht nur sie wird zum Naturmarkt gefeiert.

Die Amtszeit von Basaltkönigin Vera Tuschling endet. © Steffen Unger

Die Krönung der 13. Stolpener Basaltkönigin, Bettina Uhlemann, ist für die Stolpener in diesem Jahr etwas Besonderes. Die Majestät wird die Stadt 2018 durch das Jubiläumsjahr 800 Jahre Burgstadt Stolpen begleiten. Ihre Krönung am 10. September, 16 Uhr, auf dem Marktplatz anlässlich des Tages des offenen Denkmals ist nicht der einzige Höhepunkt zum Naturmarkt, welcher am 9. und 10. September in Stolpen stattfindet.

Erstmals mit geballtem Fachwissen dabei ist der frisch gebackene Biersommelier Ingo Gestring aus Stolpen. Auch Trödelfreunde kommen auf Ihre Kosten. Im Innenstadtgebiet finden Liebhaber gebrauchter Dinge zahlreiche Stände. Frische Leckereien aus dem Garten und vom Feld, Käse- Wild- und Kräuterspezialitäten, Naturprodukte und Originelles zum Dekorieren und Verschenken und vieles andere mehr werden angeboten, informiert Tourismuschefin Annett Immel, die mit ihren Helfern den Naturmarkt vorbereitet hat.

Damit auch das Schlendern und Verweilen zum Genuss wird, gibt es zahlreiche kulturelle Angebote. Livemusik und Mitmach-Angebote für Kinder auf dem Marktplatz sowie Bierverkostungen und Hahnwettkrähen.

Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September werden zahlreiche private Basaltkeller zu besichtigen sein. Insgesamt 20 Stationen hat Geologe Thomas Scholle als Organisator des Denkmalstages in Stolpen vorberietet. Auf der Burg Stolpen wird es mehrere Sonderführungen geben. (SZ)

