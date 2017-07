Eine Klimaanlage für die Börse Die kühlende Technik ist die vorerst letzte große Neuinvestition in das Kulturhaus. Damit kann es künftig auch im Sommer bespielt werden.

Baustelle an der Wand: Börse-Chef Thomas Kretschmer (rechts) und der Leiter des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Jörg Morgenstern machen sich ein Bild von den bereits angebrachten Klimageräten im Ball- und Konzertsaal. © Norbert Millauer

Neugierig heben die Herren die Schutzfolie an. Was an der Wand des Börse-Ballsaals zum Vorschein kommt, hat auf den ersten Blick viel von einem größer dimensionierten Fachbildschirm. Doch damit hat der glänzende Metallkasten so gar nichts zu tun. Vielmehr sorgen elf seiner Art in Zukunft für ein angenehmes Klima im Haus – und das zu jeder Jahreszeit.

„Luft mit Blütenduft ist dann der nächste Schritt“, scherzt Jörg Morgenstern während der Inspektion der Wand-Baustelle. Thomas Kretschmer lacht. Die beiden betreuen das etwa zweimonatige Baugeschehen rund um die neue Klimaanlage. Jörg Morgenstern als Chef des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Coswig, zu dem das Gebäude gehört. Und Thomas Kretschmer als Geschäftsführer der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land, die Hauptmieter des Hauses ist. Dass eine Notwendigkeit für diese Investition besteht, zeigte sich schon in der Vergangenheit immer wieder. „Auslöser waren Veranstaltungen im Sommer“, erzählt Börse-Leiter Thomas Kretschmer. „Sobald Leute in den Saal kamen, war es schlagartig warm.“

Dagegen war auch die Lüftungsanlage machtlos. Denn sie bläst zwar frische Luft herein, jedoch in der jeweiligen Außentemperatur. Weil auch mit nächtlichem Durchlüften in dem großen, hohen Raum nichts auszurichten war, bürgerte sich eine Spielzeitpause in den Monaten Juli und August ein.

Doch zu dieser gibt es nun ab nächster Saison keinen Grund mehr. Wie Thomas Kretschmer verrät, sind im kommenden Sommer sowohl eigene Veranstaltungen geplant als auch Vermietungen möglich.

Dass die Stadt bisher mit der Maßnahme wartete, war nicht nur eine Frage des Geldes. Thomas Kretschmer und Jörg Morgenstern brüteten schon seit Längerem über einer Variante, die trotz des Denkmalschutzes umsetzbar ist. „Ein Riesenumbau wäre nicht gegangen“, so der Börse-Chef.

Als vergangenes Jahr an den Wänden auf der Galerie neue Akustikelemente für einen besseren Klang bei Unterhaltungsveranstaltungen angebracht wurden, kam ihnen die zündende Idee. Denn diese speziell beschichteten Platten – die vom Denkmalschutz genehmigt sind – wurden mit etwa 20 Zentimeter Abstand zur Wand befestigt. Und dieser Hohlraum bot genügend Platz, um Klimageräte unterzubringen.

Also wurde damals die Erneuerung der Akustikplatten in der Parkettebene des Saals verschoben, um dann mit ihnen gleich die Klimaanlage einzubauen. Zum Glück wurde der Antrag auf Förderung durch ein Programm des sächsischen Kultusministeriums auf Anhieb genehmigt. Darüber sind nun 45 Prozent des Gesamtbetrags von knapp 144 000 Euro abgedeckt. Einen Zuschuss von fünf Prozent gibt der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge. Und 50 Prozent bleiben von der Kommune zu finanzieren.

Die Technik, die in der Börse verbaut wird, vergleicht Jörg Morgenstern in ihrer Funktionsweise mit der einer Klimaanlage im Auto: „Das Klimagerät saugt die Raumluft an. Die wird gekühlt und wieder in den Raum hinaus geblasen.“

Der Ballsaal erhält neun solcher Klimageräte, vier auf jeder Wandseite und eines unter der Bühne. Nebenan, im Gesellschaftssaal, wo unter anderem regelmäßig der Stadtrat tagt, werden zwei Klimageräte an zwei verschiedenen Stellen in der Raumdecke montiert. So ergänzen sie die dortige Lüftungsanlage.

Die zudem erforderlichen Kühlaggregate erhalten ihren Platz hinter dem Haus unter der metallenen Außentreppe. Von den insgesamt drei Maschinen in der Größe eines Kühlschranks gehen die Leitungen mit dem Kühlmittel ab, die direkt zu den Kühlgeräten in den Sälen verlaufen.

Diese Leitungen im Haus zu verlegen und die Kühlaggregate aufzustellen, ist das Soll der nächsten vier Wochen. Darum kümmert sich die Coswiger Firma Rühle. Ihr schenken Thomas Kretschmer und Jörg Morgenstern besonderes Vertrauen, weil sie schon 2008 die Zuluft-Lüftungsanlage unter der Bühne eingebaut hat und 2012 die zusätzliche Abluft-Technik im Dach.

Die Klimaanlage jetzt ist vorerst die letzte große Neuinvestition in die Börse. In mehreren Einzelmaßnahmen hat die Stadt in den vergangenen Jahren ihr Kulturhaus etappenweise saniert. In dessen Instandsetzung und Modernisierung ist seit 2008 reichlich eine Million Euro geflossen.

Auch wegen der aktuellen Bauarbeiten ist das Vorverkaufsbüro der Börse bis zum 11. August geschlossen. Ab dem 14. August liegen dann die gedruckten Hefte mit dem Veranstaltungsplan für das zweite Halbjahr vor.

