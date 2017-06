Eine Klasse besser Die Schüler der 7/1 des Landau-Gymnasiums Weißwasser sind am Sonnabend nicht im Superfinale im TV. Ein Rückblick.

Auch Maskottchen Eule half den Schülern der Klasse 7/1vom Landau-Gymnasium Weißwasser beim Kika-Quiz „Die beste Klasse Deutschlands“ nicht weiter. © J. Rehle

Gleich in der ersten Runde raus. Damit hatte keiner gerechnet. Beim Quiz „Die beste Klasse Deutschlands“ des Fernsehsenders Kika unterlagen die Schüler der Klasse 7/1 des Landau-Gymnasiums Weißwasser den Konkurrenten aus der 7b des Gymnasiums Kirchseeon aus Bayern. Die Enttäuschung, sagen die Weißwasseraner, war groß. Inzwischen sind die Tränen längst getrocknet. Die Aufzeichnung der Sendung war bereits im zeitigen Frühjahr, die Ausstrahlung der Quiz-Folge Anfang Mai. „Mit Abstand ist alles halb so schlimm“, meint Arne. Doch gleich nach der Entscheidung hing die Stimmungsfahne auf halbmast. „Einige Mitschüler haben sich selbst die Schuld an der Niederlage geben.“ Im Bus auf der Rückfahrt floss tatsächlich die eine oder andere Träne.

Dabei hatte alles so gut angefangen: Mit großem Enthusiasmus drehten die Schüler ein Bewerbungsvideo und staunten nicht schlecht, als sie aus 440 Klassen der Stufen 6 und 7 tatsächlich unter die 31 Teilnehmerklassen gewählt wurden. Anschließend legten die Schüler nicht die Hände in den Schoß, sondern bereiteten sich intensiv vor. „Den Unterrichtsstoff haben wir trotzdem geschafft“, betont Klassenleiterin Bianka Benesch. Die Lehrerin für Deutsch und Kunst betreut die jetzige 7/1 schon seit der 5. Klasse. Noch kurz vor der Aufzeichnung gingen die Schüler die Probefragen auf der Internetseite des Senders durch. Mit Erfolg. „Wir dachten: Läuft eigentlich ganz gut“, erzählt Marit. Dann kam das lange Warten. Anderthalb Stunden mussten die ganze Klasse bis zur Aufzeichnung vor dem Studio in Köln warten. „Wir waren eigentlich ziemlich ruhig. Aber die andern haben sich ständig gegenseitig angefeuert“, erinnert sich Anna-Lena im Rückblick.

Aber Ruhe ist relativ. Kurz bevors ins Studio ging, war die Aufregung fast mit Händen zu greifen. Am Anfang lief alles gut. Die erste Frage nach der Pflanze des Jahres 2017 – Klatschmohn – war keine Hürde. Zwei Schüler saßen vorn, die andern rangen im Hintergrund die Hände, als Moderator Malte Arkona die Frage „In welcher Sportart spielt der Begriff ’trail cutting‘ eine Rolle?“ stellte und die Mitschüler versagten. „Ich hätte es gewusst“, meint Anna-Lena ohne Vorwurf in der Stimme, „Westernreiten.“ Trotzdem lag die 7/1 lange in Führung. Bei den finalen Fragen, die höher bewertet wurden als die der ersten Fragerunde, holte Kirchseeon auf – und war am Ende eine Klasse besser.

Das bundesweite Schülerquiz „Die beste Klasse Deutschlands“ läuft bereits seit 20 Jahren. 2017 wird bereits die zehnte Staffel der erfolgreichen Show gesendet. Inhaltlich geht es um Fragen aus Wissensgebieten wie Natur und Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen und Trinken. Dabei ist Teamgeist gefragt, denn die Show setzt auf das gesamte Klassenteam. Je mehr Schüler eine Frage richtig beantworten können, desto mehr Punkte werden erspielt - und umso größer ist die Chance auf den Sieg. Allgemeinwissen allein reicht nicht aus. Die Rateteams müssen schnell kombinieren, taktisch spielen und ihr Geschick unter Beweis stellen.

Heute Vormittag sendet Check Eins das „Superfinale“ um den Titel und den attraktiven Hauptgewinn, eine Reise in die spanische Hauptstadt Madrid. Mit dabei sind die R6c der Helmut-Rau-Schule aus Mainhardt (Baden-Württemberg) und die 6d des Erasmus Gymnasiums aus Grevenbroich (NRW). Eine weitere Mannschaft wurde in der letzten Vorrunde gestern Abend ermittelt, und damit nach Redaktionsschluss. Chancen auf den Sieg haben auch die Schüler der 7b aus Kirchseeon, die die Weißwasseraner aus dem Wettbewerb kegelten.

Die Schüler der 7/1 aus dem Landau-Gymnasium wären gern dabei gewesen, können mit der Niederlage aber gut umgehen. Und auch mit den Seitenhieben der Parallelklässler, die immer mal rufen: „Da vorn ist die schlechteste Klasse Deutschlands“ und mit Häme nicht eben sparsam umgehen. „Meine Schüler haben an Erfahrung gewonnen. Sie wissen jetzt, dass sie sich aufeinander verlassen können“, sagt Klassenlehrerin Bianka Benesch stolz. Ob sich die Schüler noch einmal auf ein solches Fernsehabenteuer einlassen würden? – „Ja, das war toll!“, kommt es fast wie aus einem Munde. Das klingt nicht nach Klasse. Das klingt nach Team.

„Die beste Klasse Deutschlands“ – Quiz-Show, Sonnabend, 10 Uhr auf Check Eins.

