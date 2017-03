Eine Katze gefunden, eine andere vermisst Familie Bretschneider hat ihre Katze Kurti wiedergefunden. Aber in Altenberg ist eine andere verschwunden.

Diese Ragdoll-Katze wird seit Freitag in Altenberg vermisst. © privat

Familie Bretschneider in Schellerhau freut sich. Sie hat ihren Kater Kurti wiedergefunden, der sechs Wochen vermisst war. Eine Familie aus Seyde hatte den Kater gefunden, gefüttert und dem Ordnungsamt als herrenloses Tier gemeldet. So kam der Kontakt zu den Besitzern zustande, die darüber sehr glücklich sind. Wo ein Problem sich so gelöst hat, ist aber ein anderes entstanden.

Familie Hentzschel aus der Dresdner Straße in Altenberg vermisst seit vergangenem Freitag ihre Ragdoll-Katze. Sie hat bräunlich-schwarzes relativ langes Fell und ist vier Jahre alt. „Früher war sie eine Stubenkatze. Seit einem Jahr ging sie auch raus, kam aber jeden Abend zuverlässig zurück“, berichtet Maik Hentzschel. Am vergangenen Freitag blieb sie nun aus und tauchte auch seitdem nicht wieder auf. Wer die Katze gesehen hat, kann sich an die Besitzer wenden unter Tel. 0172 7556804.

