Eine Karte mit Liebesgrüßen führte sie zusammen Margot und Karl-Heinz Woita aus Rietschen sind auf den Tag genau 60 Jahre verheiratet.

Liebe und gemeinsames Schaffen haben ihre Ehe zusammengehalten.

Vor 60 Jahren schlossen Karl-Heinz und Margot den Bund fürs Leben.

„Eigentlich war es eine Karte mit einfühlsamen Liebesworten, die ich Margot schrieb, und die uns in die Ehe führte, die nun schon 60 Jahre hält“, sagt Karl-Heinz Woita (80). Gemeinsam mit seiner Ehefrau Margot (81) die er bei einem Arbeitseinsatz im Spreewald 1953 kennengelernt hat, feiert er am Donnerstag das Fest der diamantenen Hochzeit.

Zu besagtem Arbeitseinsatz hatte sich auch die in Reichwalde-Viereichen geborene Margot von ihrer Arbeitsstelle, dem Glaswerk Weißwasser, delegieren lassen. „Es war eigentlich Liebe auf den ersten Blick“, als sich die Blicke des im schlesischen Mednitz geborenen, durch Flucht und Vertreibung 1945 nach Döbeln und später nach See bei Niesky verschlagenen Karl-Heinz und von Margot trafen. Doch wie das im Leben junger Leute war und sicher auch heute noch ist: Man verlor sich kurz danach etwas aus den Augen. Doch Amors Pfeil saß bei Karl Heinz tief im Herzen. Er schrieb Margot eine Liebeskarte, die letztlich dann auch ihre Wirkung nicht verfehlte. „Es war wirklich so. Sie führte uns wieder zusammen, was wir heute rückblickend wirklich als einen Glücksfall bezeichnen können“, sagt Margot.

Sie hat nach der Lehre als Glasveredlerin später eine Arbeit im Tagebau Reichwalde übernommen und hier bis zum Rentenalter gearbeitet. Karl-Heinz lernte nach der Schule Glasmacher, ging später zur Armee und wurde von dort zur Sportschule nach Dresden delegiert. Nach der Armeezeit arbeitete er in der Forschung bei der Firma „Einheit“ in Weißwasser. Nachdem die Forschungsarbeit in Weißwasser eingestellt wurde, wechselte er nach Friedrichshain bei Döbern in die Glasindustrie. Von dort ging es Jahre später zurück nach Rietschen, wo er im Glaswerk bis zur Rente Abteilungsleiter war.

Nach dem Wiedersehen vergingen noch drei Jahre, ehe am 10. November 1956 die Hochzeitsglocken in der Reichwalder Kirche läuteten. Vor der versammelten Gemeinde und Pfarrer Stramke gab man sich das Jawort fürs Leben. Nach der Hochzeit zog das junge Paar in das Haus von Margots Eltern. Hier wurden dann auch die Tochter und der Sohn geboren. Drei Enkel folgten. 1993 musste dann das Heim in Viereichen dem Braunkohleabbau weichen. Tochter und Schwiegersohn bauten in Rietschen ein neues Haus; es wurde das neue Zuhause von Margot und Karl-Heinz. Hier wurde ihnen ihr eigenes Heim eingerichtet. In dem wohnen sie noch heute.

Fragt man die beiden Woitas nach ihrem Rezept, wie sie es geschafft haben, 60 Jahre gemeinsam glücklich miteinander zu verbringen, kommt von beiden dann meist die Antwort: „Liebe, Treue und gemeinsames Schaffen sind unsere Maxime, mit der wir nun schon so lange miteinander leben und wirklich glücklich und zufrieden sind.“ Obwohl es auch nicht immer nur Rosen geregnet hätte. In den Momenten, in denen es einmal Probleme gab, hätte bei beiden stets das Pflichtbewusstsein gegenüber dem Partner und der Familie gesiegt, betonen sie.

Während der Ehejahre hat Margot ihre Hobbys wie Handarbeiten, Basteln und Kochen immer gepflegt, und auch jetzt, im Alter, hat sie noch viel Freude daran. Leider musste Karl-Heinz sein Hobby, Auto und Autofahren, wegen gesundheitlicher Probleme schweren Herzens aufgeben. Dennoch interessiert er sich weiterhin für die Autotechnik, wenn auch fast nur noch über die Literatur. Beide hoffen, noch viele gemeinsame Jahre miteinander verbringen zu können.

