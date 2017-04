Eine Kämpferin für Dresdens Senioren Ursula Beer ist ehrenamtliche Betreuerin. Sie erledigt Bankgeschäfte, besorgt aber auch mal Katzenfutter.

Ursula Beer ist rund um die Uhr für ihre Schützlinge erreichbar. Die ehrenamtliche Betreuerin kümmert sich sogar um deren Finanzen. © René Meinig

Alles begann mit einer ungewöhnlichen Frage. „Frau Beer, ich brauche einen Betreuer, können Sie das machen?“ Diese Frage wurde vor 16 Jahren von einer älteren Dame gestellt. Ursula Beer hatte sie im Krankenhaus Dresden-Neustadt kennengelernt. Ihre Tochter absolvierte dort ein Praktikum und hatte Mitleid mit der Patientin, die keinen Besuch bekam. „Meine Tochter meinte, ich soll doch einfach mal zu der Frau gehen.“

Beer, gelernte Buchhalterin, war damals aufgrund einer schweren Krankheit gerade in Frührente gegangen, ihr fiel die Decke auf den Kopf. „Na gut, dann gehe ich eben mal hin“, dachte sich die damals 47-Jährige. Im Krankenhaus begegnete sie einer „sehr feinen älteren Dame“. Sie hatte Parkinson, war geistig aber voll da. Durch die körperliche Einschränkung konnte sie nicht mehr zur Sparkasse. Auch andere Behördengänge waren nicht möglich, die Korrespondenz mit Krankenkassen zu kompliziert. Wenn ein Mensch diese Dinge nicht mehr regeln kann, empfiehlt das Betreuungsgericht, einen Helfer zu engagieren. Beer wollte helfen und willigte ein. Es folgte ein gemeinsamer Termin mit einem Richter sowie einem Arzt. Letztendlich erhielt Beer eine Betreuerurkunde, in der genau festgelegt ist, welche Aufgaben sie erhält. Von da an hat sie immer wieder Betreuungen übernommen – manche dauern nur wenige Wochen, manche fast zehn Jahre. Momentan hat Beer elf Schützlinge. Die meisten sind Senioren, aber es gibt auch eine junge Frau, die Unterstützung braucht.

Einmal im Jahr gibt es Geld

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass Ursula Beer sich mit Buchführung auskennt. Denn als Betreuerin muss sie den Überblick über die Vermögen der Betreuten behalten. Bei einigen geht es darum, jeden Cent zu sparen, andere haben 100 000 Euro auf dem Konto, ohne es zu wissen. Zum Beginn einer Betreuung erstellt Beer eine genaue Vermögensaufstellung. Die geht ans Gericht. Alle zwölf Monate reicht sie eine detaillierte Rechnungslegung ein, so soll Veruntreuung vermieden werden. Einmal im Jahr erhält die Pieschenerin eine Aufwandsentschädigung von 399 Euro.

Ihr Mann hat daraus einmal den Stundensatz errechnet: zehn Cent. Die 63-Jährige macht weitaus mehr als Überweisungen tätigen oder Anträge einzureichen. Sie besucht ihre Schützlinge regelmäßig, macht kleine Besorgungen und ist einfach da. Auch Umzüge hat sie schon gestemmt, Pflegeplätze besorgt oder durchgesetzt, dass eine Frau ihre Katze mit ins Pflegeheim nehmen darf.

Ursula Beer weiß, dass all das eigentlich nicht zu ihren Aufgaben gehört. „Ich müsste das nicht machen“, sagt sie immer wieder. Aber sie will. Denn die Betreuten wachsen ihr ans Herz, sie will nicht nur verwalten, sondern sich menschlich engagieren. Für viele ist sie die einzige Person, die sich für ihre Belange einsetzt. „Ich probiere alles, damit es meinen Betreuten gut geht.“ Sie beantragt Rollstühle, eine bessere Pflegestufe oder Physiotherapie. „Wenn ich eine Ablehnung bekomme, gehe ich in Widerspruch.“ Sie will sichergehen, dass es ihren Betreuten gut geht. Dazu gehört auch, dass sie sich in den Pflegeheimen nicht ankündigt, um einen realistischen Einblick in die Verhältnisse dort zu bekommen.

Die Betreuung hat nichts mit Entmündigung zu tun. „Wir ehrenamtlichen Betreuer stehen bestärkend und helfend zur Seite. Was der Betreute möchte, müssen wir umsetzen“, so Beer. So ist es auch im Gesetz festgelegt. Beer nimmt regelmäßig an Weiterbildungen des Diakonischen Betreuungsvereins teil und tauscht sich mit Kollegen aus. Sie ist dankbar für jeden, der sich auf dieses Ehrenamt einlässt. 2016 haben im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Dresden 658 Familienangehörige eine Betreuung übernommen, 50 ehrenamtliche Betreuer, 144 Rechtsanwälte, 358 freiberufliche Berufsbetreuer sowie 190 Vereinsbetreuer. Momentan sind am Amtsgericht 7376 Betreuungen verzeichnet.

Ursula Beer ist rund um die Uhr für ihre Schützlinge erreichbar. Wenn jemand stürzt und ins Krankenhaus kommt, wird sie benachrichtigt und fährt hin. Als sie nach einer Hüft-OP bei der Reha war, hat sie sich von ihrem Mann am Telefon die Post durchgeben lassen, um zu wissen, was bei ihren Leuten los ist. Sie weiß, dass man bei dieser Hingabe auch schnell selbst auf der Strecke bleibt. Und sie weiß, dass dieses Engagement dem Partner sehr viel Verständnis abverlangt. Als selbst im Urlaub frühmorgens das Telefon klingelte, war das Verständnis ihres Mannes aufgebraucht. Doch ihre Leute konnte Beer nicht im Stich lassen.

„Und was wird jetzt aus mir?“

Wenn ein Betreuter verstirbt, kauft sie einen Blumenstrauß, fährt ins Krankenhaus oder Heim und verabschiedet sich. Wenn die Hinterbliebenen nicht in Dresden wohnen, übernimmt sie auch mal die Organisation der Beerdigung. Um eine Frau konnte sich Ursula Beer nur wenige Wochen kümmern, dann ist sie verstorben. Der Witwer fragte: „Und was wird jetzt aus mir?“ Ihn hat sie dann noch acht Jahre lang betreut.

