Eine Jubiläumstafel für den Verein Am Rande des Silvesterlaufes erfuhr die SG Oberlichtenau eine ganz besondere Ehrung. Sie reicht weit in die Historie.

Lange Schlangen bei der SG Oberlichtenau: Auch der Silvesterlauf gehört mittlerweile zu den Traditionsveranstaltungen des Vereins. Nach dem freudbetonten Laufen nehmen die Akteure gern ihre vor Ort ausgedruckten Urkunden gleich mit nach Hause. © René Plaul

Oberlichtenau. Eingebettet in die Wettkämpfe des 39. Oberlichtenauer Silvesterlaufes am 31. Dezember mit mehr als 400 Läufern aus nah und fern überreichte Lisa Mirtschink, die Ehrenpräsidentin des Kreissportbundes Bautzen, an den l. Vorsitzenden der SG Oberlichtenau, Sven Freudenberg eine Vereinsjubiläumstafel. Sie weist auf das immerhin 125-jährige Bestehen der Sportbewegung am Keulenberg hin. Da ist ein kleiner Rückblick in die Historie der SG Oberlichtenau durchaus angebracht:

Im Jahr 1892 gründeten 19 junge Männer den „Allgemeinen Turnverein Oberlichtenau“. Turngeräte wurden gekauft, nach und nach wurde ein Turnplatz gebaut. Es begann die Zeit des organisierten Sports in der kleinen Landgemeinde am Fuße des Keulenbergs. 125 Jahre sind seitdem vergangen. Aus den ersten schüchternen Anfängen ist ein starker und weithin bekannter Sportverein hervorgegangen, der seit 1949 den Namen Sportgemeinschaft Oberlichtenau trägt.

Ursprünglich wurde im Verein ausschließlich geturnt, doch ab 1898 gesellte sich der Radfahrclub Saxonia hinzu. Seit Anfang der 1920er-Jahre gibt es eine Frauenturngruppe, es gibt die Spielleute und erstmals wird seitdem in Oberlichtenau auch Handball gespielt. Im Jahr 1928 wurde die Vereinsfahne geweiht. Auf viele schöne Erfolge kann der Oberlichtenauer Sport zurückblicken: 1949/50 wurden Arno Großmann und Willi Pflicke DDR-Meister irn Kunstradfahren, 1956 brachten die Spielleute Bronze und drei Jahre später sogar Gold von den DDR-Bestenermittlungen aus Leipzig mit nach Hause. 1964 bauten die Oberlichtenauer Bürger im NAW ihre Sporthalle, eine der ersten im ländlichen Raum überhaupt, und alles ohne Vergütung. Und 1966 gelang der B-Jugend-Handballmannschaft der SG Oberlichtenau mit der Qualifikation für das Endturnier um den FDJ-Pokal im Hallenhandball ein ganz großer Wurf. Am Ende wurde es ein vierter Platz hinter Wismut Aue, SC Empor Rostock und dem SC Dynamo Berlin.

Heute wie damals ist die Sportgemeinschaft Oberlichtenau ein Mehrspartenverein: Die stärkste Abteilung sind die Handballer, die Ende April 2017 vor einer imposanten Zuschauerkulisse den Ostsachsenpokal verteidigten. Auch die Turnerriege mit derzeit 47 zumeist Kindern und Jugendlichen war mit 45 Spartakiademedaillen recht erfolgreich. Seit 1989 lädt die Abteilung alljährlich zum Buchpreisturnen für die Sechs- bis Zehnjährigen ein.

Die international bekannten Triathleten Markus Thomschke und Sven Kunath, beide seit ihrer Kinderzeit Mitglieder der Laufgruppe der SG Oberlichtenau, absolvierten ihre ersten Wettkämpfe bei den Traditionsläufen am Keulenberg: dem Sommerlauf und dem Silvesterlauf, die vor ihrer 38. bzw. 40. Auflage stehen. Darüber hinaus gibt es eine Tischtennis-Abteilung sowie den Breitensport mit seinen Teildisziplinen Freizeit-Fußball, Gymnastik und Federball. Radsport wird als Unterabteilung der Laufgruppe betrieben. Der weithin bekannte Spielmannszug Oberlichtenau ist seit 2009 ein eigenständiger Verein.

Derzeit zählt die SG Oberlichtenau fast 250 Mitglieder, darunter etwa 70 Kinder und Jugendliche. Aktuell haben 16 Übungsleiter eine B- oder C-Lizenz, dazu gibt es noch zahlreiche Übungsleiter ohne Lizenz sowie 13 lizensierte Schieds- und Wertungsrichter im Handball und Turnen.

zur Startseite