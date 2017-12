Eine Idee – drei Bücher Auch Helmut Beeger hat ein Buch zu 500 Jahre Lommatzscher Pflege herausgegeben. Geplant war das so jedoch nicht.

Helmut Beeger mit seinem Buch „500 Jahre Lommatzscher Pflege“, das er herausgegeben hat. Von den 400 Exemplaren hat er schon drei Viertel verkauft. © Claudia Hübschmann

Kaisitz. Er ist 76 Jahre alt, stammt aus Kaisitz, wurde in Meißen geboren. Doch die meiste Zeit seines Lebens – fast fünf Jahrzehnte – hat er nicht hier verbracht. Helmut Beeger hat viele Heimaten. „Heimat ist für mich der Raum, in dem ich mich geborgen fühle“, sagt er. Geborgen fühlte er sich vor allem in der Pfalz. 30 Jahre lebte und arbeitet er dort, zuletzt als Landesplaner.

Längst hat er seine alte Heimat und die Heimat seiner Vorfahren wiederentdeckt. Seit 500 Jahren leben die Beegers hier, so lange also, wie es die Lommatzscher Pflege gibt. Das war der Grund für den rastlosen Rentner ein Buch über das Gebiet herauszugeben. „Ich wollte nicht nur in die Heimat meiner Vorfahren zurückkehren, sondern sie auch besser kennenlernen, sie gewissermaßen auch ein bisschen vereinnahmen“, gibt er zu.

Der Heimat ein Denkmal setzen

Seit 1993 ist Helmut Beeger zurück in Kaisitz. Dort befand sich seit Generationen ein Vier-Seit-Hof der Familie. Doch das Haupthaus, das 1810 gebaut wurde, war derart verfallen, dass es abgerissen werden musste. Er baute es wieder auf, ließ ein Mehrfamilienhaus errichten, vermietete oder verkaufte die Wohnungen. Beeger-Hof, so heißt die Anlage.

Die Beegers hatten am 16. Februar 1953 ihr Anwesen bei Nacht und Nebel verlassen. Seine Eltern hätten sich geweigert, die Zwangskollektivierung mitzumachen. Um einer Verhaftung als Wirtschaftssaboteure zu entgehen, hätten sie sich damals zur Flucht entschlossen. Nach der Wende forderten die Beegers den Hof zurück. Das Anwesen, das der LPG als Kälberaufzuchtanlage diente, war völlig verfallen.

Helmut Beeger hat es wieder aufgebaut. Dies sei er auch seinen Eltern schuldig gewesen, die hier einige Jahre ihres Lebens eingebüßt hätten, sagt er. Nun hat er seiner alten und neuen Heimat mit seinem Buch eine Art Denkmal gesetzt. Der Weg dahin war allerdings steiniger als gedacht. Zunächst begann die Arbeit als Gemeinschaftswerk mit dem Nossener Christian Lantzsch. Doch im Laufe der Zeit kaum es zu Meinungsverschiedenheiten. „Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen. Bei Herrn Lantzsch sollte jeder Bienenzüchterverein zu Wort kommen, ich wollte ein strafferes Werk“, sagt er. Letztlich trennten sich zwar die Wege, Beeger aber überließ alle seine Manuskripte.

Und so gibt es nun insgesamt drei Bücher zu 500 Jahren Lommatzscher Pflege mit teilweise identischem Texten. Das eine ist 950 Seiten dick und umfasst zwei Bände, kostet rund 46 Euro. Das andere hat 400 Seiten und kostet bei Selbstabholung 22 Euro. „Die Umfänge spiegeln deutlich unsere unterschiedlichen Auffassungen wieder. Teilweise sind es die gleichen Texte, aber teilweise kommen bei mir auch andere Autoren vor. Auch Artenschutz, Brauchtum und Bergbau kommen stärker zur Geltung“, so der Kaisitzer. Die viel diskutierte Abgrenzung der Lommatzscher Pflege spiele bei ihm eine Rolle. So hat Beeger eigene Grenzen gezogen, auch Teile des Oschatzer Raumes in die Lommatzscher Pflege „eingemeindet“. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Lommatzscher Pflege als Pflegefall. „Es ist der Versuch, Einsicht zu wecken in die Notwendigkeit, verstärkt auf Umwelt und Natur Rücksicht zu nehmen“, sagt der Autor.

Finanziell ist die Herausgabe des Buches für Helmut Beeger ein Desaster. Selbst wenn er alle 400 Exemplare verkauft, bleibt ein Minus von rund 5 000 Euro. Allein Layout und Druck hätten rund 10 000 Euro gekostet. „Aber das ist es mir wert“, sagt er und gibt zu, dass auch eine gehörige Portion Eitelkeit im Spiel war.

Schon neue Projekte

Beeger, der schon ein Buch über seine Mutter und über Kaisitz herausbrachte, plant schon neue Projekte. Zunächst will er aber erst mal kürzer treten. „Nachdem ich neu anfangen musste und das Buch innerhalb eines Vierteljahres auf den Markt gebracht habe, brauche ich jetzt erst einmal eine schöpferische Pause. Die letzten zwei Jahre waren schon heftig. Teilweise habe ich um 5 Uhr morgens mit der Arbeit angefangen“, sagt der 76-Jährige.

Jetzt will er sich erst einmal seinen anderen Hobbys widmen, dem Lesen beispielsweise, aber auch dem Reisen. Seit Jahrzehnten ist er ein Fan von Afrika. Seit er 1970 das erste Mal diesen Kontinent betrat, lässt ihn Afrika nicht mehr los. Dabei reist er nicht in die Touristengebiete, sondern dahin, wo Ausländer normalerweise nicht kommen. Er sucht Kontakt zu den Einheimischen, die zu ihm Vertrauen fassten. Zahlreiche Geschenke wie Amulette und Körperschmuck sind in seinem kleinen Afrika-Museum in Kaisitz zu sehen. Ein Buch über Afrika, das fehlt aber noch.

Das Buch kann per Mail unter helmut.beeger@gmx.de zum Preis von 25 Euro bestellt werden. Dies kostet es auch in der „Bücherstube“ in Nossen. Bei Selbstabholung im Melzerhof in Kaisitz und im Museum Lommatzsch kostet es 22 Euro.

zur Startseite