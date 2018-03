Eine Hundetherapie für Benny Die Aussicht darauf bringt das schwerstgeschädigte Kind zum Lächeln. Der Verein Herzenswünsche in Weißwasser macht‘s möglich.

Mit großen Augen schaut Benny Silko Hoffmann an. Was er gerade für ein tolles Geschenk bekommen hat, wird der schwerstgeschädigte Junge erst später merken. Und lachen, da ist sich seine Mutti sicher. © Joachim Rehle

Weißwasser. Als ob Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen! Judith Möhring kann es kaum fassen. Im Dezember hatte sie sich mit der Bitte um Unterstützung an den Verein Herzenswünsche Oberlausitz e. V. in Weißwasser gewandt. Am Donnerstag kam der Verein dieser Bitte nach. Wie sehr es die 40-Jährige bewegte, merkte man ihr deutlich an. Bislang hat sie es meist anders erlebt. Um die kleinste Erleichterung für ihr schwerstgeschädigtes Kind zu erreichen, muss sie mit Ämtern, Behörden und vor allem der Krankenkasse häufig lange Kämpfe austragen, die längst nicht immer zum Erfolg führen. Umso größer war die Freude, als Silko Hoffmann, der Vereinsvorsitzende von Herzenswünsche Oberlausitz, ihr jetzt einen Gutschein übergab – für zehn Einzelstunden in einer Hundetherapie. Und das Beste daran: Er ist so angelegt, dass Mutter und Kind die Zeit gemeinsam verbringen werden.

Durch Probleme bei der Geburt ist Benny, der eigentlich Benjamin heißt, für sein Leben gezeichnet. Er kann nicht sprechen, nicht laufen und hat noch andere körperliche Einschränkungen. Und er hat Epilepsie. 2014 sagten die Ärzte den Eltern, dass jeder Anfall der letzte sein und Benny daran sterben könnte. „Seitdem versuchen wir, ihm jeden Tag so schön zu machen, als wenn es der letzte wäre“, erklärt Judith Möhring, deren Leben sich seit der Geburt des Kindes zwischen Hoffen und Bangen abspielt. Der Alltag ist ein Kraftakt, weil Benny rund um die Uhr Betreuung braucht und immer getragen werden muss, wenn er nicht gerade im Rollstuhl sitzt. Sylvia Möhring kann deshalb nicht arbeiten. Doch damit nicht genug. Für die Betreuung in der Schule stand dem Jungen eine Krankenschwester zur Seite. Die wurde gestrichen, nachdem der Medizinische Dienst der Krankenkassen dafür keine medizinische Notwendigkeit mehr sah. „Wie sehr diese Hilfe gebraucht wird, leuchtet doch jedem ein, der Benny kennt“, erklärt dessen Oma. Sylvia Möhring unterstützt ihre Tochter in der Betreuung des Enkels. Mit rechtlichem Beistand erzwang die Familie medizinische Hilfe. Ab März hat Benny jetzt wieder eine Krankenschwester zur Seite, die im Moment allerdings krank ist. Es habe wie bei vielen anderen Auseinandersetzungen jede Menge Nerven, Zeit und Kraft gekostet, so Judith Möhring. Damit sie sich bei alledem nicht übernimmt, etwas abschalten und neue Kräfte sammeln kann, gibt sie ihren Sohn gelegentlich in eine Verhinderungspflege.

Die Hundetherapie bei Cathleen Reinhard in Schleife wird für Benny nicht gänzlich neu sein. Jeweils für zehn Wochen kommen Kinder aus der Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser zu ihr zur Gruppentherapie. „Die Dreiviertelstunde ist dann aber immer schnell um, zudem müssen sich die Kinder in dieser Zeit das jeweilige Tier oder besser dessen Aufmerksamkeit sozusagen teilen“, erklärt die Therapeutin. Dass man dank der Unterstützung des Herzenswünsche-Vereins mit Benny in Einzelstunden nahtlos anknüpfen kann, fördere den Erfolg. Der Junge wird den Husky-Mischling Brösel füttern, kämmen und Bälle werfen, um mit ihm zu spielen. Alles Dinge, wodurch Benny Selbstwirksamkeit erfährt, wie es in der Fachsprache heißt. Also dass er merkt, was und wie viel er selbst bewirken kann. Fühlen und Berühren des flauschigen Fells gehören ebenso dazu wie jede Menge Streicheleinheiten, die Kind und Hund gleichermaßen guttun. Wie sehr Benny das gefällt, kann er selber nicht erzählen. Er drückt es auf seine Weise aus. In Gestik und Mimik, wie es seine Art ist, zu kommunizieren. Und er lacht. Denn Benny ist trotz allem ein fröhliches Kind. „Benny reagiert auf den Hund“, hat seine Mutti festgestellt. Seit er an der tiergestützten Gruppentherapie teilnimmt, sei er viel ausgeglichener geworden, sagt sie.

Eher zufällig war Judith Möhring im Internet auf den Verein Herzenswünsche in Weißwasser gestoßen. Sie stellte einen Antrag auf Unterstützung. Noch vor Weihnachten traf sich Silko Hoffmann mit ihr. Inzwischen ist die Erfüllung von Bennys größtem Wunsch in die Wege geleitet. Mit großen Augen verfolgte der Zehnjährige das Geschehen, als seine Mutter den symbolischen Gutschein bekam.

Gegründet wurde der Verein im August 2017 in Weißwasser. „Wir können Betroffenen nicht die Gesundheit zurückgeben, aber ein Stück Lebensfreude“, hatte der Vereinsvorsitzende seinerzeit erklärt. Indem man den Betroffenen einen Wunsch erfüllt, kann man sie für einen mehr oder minder kurzen Augenblick ablenken von ihrer Krankheit. Die Wünsche können vielfältig sein. Ein Spiel, eine kleine Ausfahrt, das Trikot eines Lieblingsspielers von den Lausitzer Füchsen oder Energie Cottbus oder ein Treffen mit ihm. Oder auch, wie im Falle von Benny, eine Therapie. Man werde verfolgen, wie der enge Kontakt mit dem Hund bei dem Jungen ankommt. Möglich wäre, die Therapie über die vereinbarte Zeit hinaus noch zu verlängern.

Drei Anträge auf Unterstützung gingen bisher beim Verein ein. „Offenbar ist die Scheu sehr groß, an den Verein heranzutreten“, vermutet Silko Hoffmann. „Um Hilfe zu bitten, ist keine Schwäche“, sagt er und ermuntert Betroffene ausdrücklich dazu. Finanziert wird die Erfüllung der Wünsche ausschließlich aus Spendengeldern. Im Oktober wurde dem Verein die Gemeinnützigkeit bestätigt. „Es ist schön, dass wir schon in so kurzer Zeit Wünsche erfüllen können“, freut sich Gründungsmitglied Olaf Schober. Spenden würden aber nicht nur vor Weihnachten gebraucht, wenn viele Menschen bereit sind, ihr Portemonnaie für andere zu öffnen. Der Verein sei das ganze Jahr über darauf angewiesen, sagt er. Was mit dem Geld passiert, darüber werde regelmäßig berichtet. „Ich finde es super toll, dass es so etwas gibt, um schwerkranken Kindern eine Freude zu machen“, so Judith Möhring. Ihr hilft der Verein noch auf andere Weise: Nachdem das für den Transport von Bennys Rollstuhl benötigte Fahrzeug gestohlen wurde, hat die Familie wieder ein Auto, aber noch keine Rampe, um den Rollstuhl hineinzubekommen. Eine Firma hilft jetzt bei der Antragstellung.

Unabhängig vom Wunsch ihres Kindes hätte auch Judith Möhring einen: „Dass man nicht so viel kämpfen muss“, sagt sie. Dann fügt sie noch einen zweiten hinzu: „Dass es für Menschen mit Handicap in Weißwasser nicht so schwer ist, eine behindertengerechte Wohnung zu kriegen.“

