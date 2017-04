Eine Hochzeit in Pulsnitz Fast zumindest. Die Bibliotheken von Kamenz und Pulsnitz rücken als Partner noch enger zusammen.

Die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke und der Kamenzer OB Roland Dantz unterzeichnen den neuen Kooperationsvertrag für die Bibliothek, assistiert von der Kamenzer Bibliothekschefin Marion Kutter (r.) und Andreas Jürgel (l.), Chef der Pulsnitzer Kulturgesellschaft. © René Plaul

Etwas feierliche Stimmung lag schon in der Luft am Mittwochnachmittag – die Pulsnitzer Rathauschefin Barbara Lüke im schicken Kostüm, im dunklen Zwirn mit Fliege der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz: Im gediegenen Trauzimmer des Pulsnitzer Rathauses hatten sie Platz genommen, wie sonst die Hochzeitspaare, um einen Partnerschaftsvertrag zu unterzeichnen. In dem Falle zwischen den beiden öffentlichen Bibliotheken: einen neuen Kooperationsvertrag.

Die beiden Einrichtungen rutschen noch ein Stück zusammen, war zu vernehmen. Denn die Beziehung ist bisher schon gut gelaufen. Zwei Jahre lang war jetzt quasi Probezeit: „Der Test, inwieweit sich Synergien nutzen und welche Ressourcen sich bündeln lassen“, sagt Marion Kutter, die Leiterin der Kamenzer Stadtbibliothek G. E. Lessing. Das hat funktioniert. So wurde die Verbindung nun erneuert und erweitert. Ohne die Kooperation wäre es für Pulsnitz schwierig die Bestandsgarantie für die Bibliothek zu sichern, schätzt Bürgermeisterin Barbara Lüke ein.

Bestseller garantiert

Die Partnerschaft garantiert in erster Linie aktuelle Bestände, sodass immer die Spiegelbestseller im Haus sind und das Bibliothekspublikum bei den aktuellen Bücherthemen mitreden kann. Über 5 000 Bücher habe Kamenz den Pulsnitzer Leseratten 2016 zur Verfügung gestellt. Los ging es 2015 mit 500.

Die Pulsnitzer Leser haben durch die Kooperation außerdem Zugang zum Fernleihnetz, sodass kein Wunsch offen bleiben muss. Und sie müssen nicht nach Kamenz fahren, um eine Bestellung aufzugeben. Für Kamenz bedeutet das wiederum höhere Zahlen bei der Fernleihe: „Und das steht uns ja auch gut zu Gesicht“, sagt Marion Kutter. Kamenz erhöht durch die Kooperation die Reichweite. Die Pulsnitzer können natürlich auch in Kamenz selbst ausleihen. Die Rückgabe ist dann wiederum auch in Pulsnitz möglich. Für die Kamenzer Leser funktioniert das umgekehrt genauso. Eine gute Partnerschaft sollte ja keine Einbahnstraße sein.

Die sei für Kamenz durchaus Neuland gewesen, sagt OB Roland Dantz. Aber die Große Kreisstadt habe gern geholfen und selbstverständlich ihrerseits Vorteile. Er sehe die Kooperation auch als Marketing. Die Leute müssen nicht nach Dresden fahren, wenn sie wissen, dass es eine gut sortierte Lessingbibliothek gibt.

Ein Mitnahmeeffekt für Kamenz

Aber auch die Pulsnitzer Bücherei ist in ihrer Form etwas Besonderes, wo sich etwas abgucken lässt. Es ist die Kombination von Stadtmuseum, Bibliothek und Café. Marion Kutter nennt es einen mutigen Schritt und einzigartig in der Region. Es sei sehr hoffnungsvoll, wie die Bereiche voneinander profitieren können. OB Dantz spricht von einem Mitnahmeeffekt.

Das Café war jedenfalls an dem Tag voll, die Kaffeekränzchen am Plaudern. So sieht Marion Kutter die Bibliothek auf dem Weg zu einem Ort, an dem man sich verabredet, auch in Familie hingeht, wo man sich gern trifft und auch länger bleibt. Eine wohnliche Atmosphäre trage dazu bei, denkt die Bürgermeisterin.

Und genau deshalb hat Andreas Jürgel jetzt in der Bücherei umgeräumt, damit es gemütlicher wird. Er ist der neue Chef der städtischen Kultur- und Tourismusgesellschaft. Die hat auch den Hut für die Bibliothek auf. In den vergangenen Wochen wurden die Regale umgestellt, Bücher neu sortiert und eine Leseecke mit Sesseln, zum Schmökern eingerichtet. Im Museum oben drüber ist genug Platz für Lesungen.

Veranstaltungen für Kitas und Schulen

Die neue Vereinbarung sieht im Übrigen auch zusätzlich vor, dass Kamenz in der Partnerschaft etwas für die Kinder tut: Kamenz unterstützt jetzt die bibliothekspädagogischen Veranstaltungen für Kitas und Schulen. Die Nachbarstadt wurde zudem in den Tourenplan für den mobilen Hausservice aufgenommen und die fachliche Beratung ist inklusive.

Vernetzung – wie im Beispiel Bibliothek – ist dem Kamenzer OB wichtig. Er schlägt sogar den Bogen zum Thema Gemeindefusionen. Das ja in der Pulsnitzer Nachbarschaft durchaus eine Rolle spielt. Bei solchen Zusammenschlüssen sollten Wachstumskerne wie Pulsnitz gestärkt werden. Dort seien schließlich die Zentren, in denen die Leute ein gutes Stück Lebensqualität finden. Welche kleine Gemeinde könne sich so eine Bibliothek leisten oder mit den steigenden Standards einer modernen Bibliotheksarbeit mithalten. Mit Lebensqualität wolle auch Pulsnitz punkten, sagt Barbara Lüke, die Bibliothek gehöre dazu. Der Kamenzer Oberbürgermeister ist sich sicher: „Wenn die Chemie stimmt, findet sich für viele Fragen eine Lösung.“ Also auch so ähnlich wie in einer guten Ehe.

