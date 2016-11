Eine Herzenssache und ihre Folgen Volleyballerin Gina Mancuso ist nur für wenige Wochen zurück beim DSC. Doch dafür könnte sie gerade die ganze Welt umarmen.

Rückkehr auf Zeit: Gina Mancuso genießt es, wieder in der Margonarena zu spielen. Bis Mitte Dezember steht die Angreiferin beim DSC unter Vertrag und will das „Beste“ rausholen. Foto: Lutz Hentschel © lutz hentschel

John Lennon hat es einst besungen. „Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“ So muss sich Gina Mancuso gefühlt haben, als sie am 28. Oktober die dringende Anfrage von ihrem Ex-Verein, dem Dresdner SC, bekam. Die US-Amerikanerin saß gerade im Büro in Omaha. Im Sommer hatte sie einen Job als Assistentin in einer Immobilienfirma angefangen und erst mal nur noch nebenbei Volleyball gespielt.

Im Januar startet in Puerto Rico ihr nächstes Abenteuer. Jetzt, Ende November, sollte sie mit der Vorbereitung beginnen. Und dann dieser Hilferuf aus Dresden, wo die Verletztenmisere im Außenangriff brenzlig geworden war. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kurzfristig klappt“, lautete ihre erste Reaktion. Doch sie hatte den Satz noch nicht fertig ausgesprochen, da begann ihr Puls zu rasen. „Mein Herz schlägt für Volleyball“, sagt sie und schließt dabei die Augen. „Ich habe es so sehr vermisst.“

Dann ging alles ganz schnell. Das Angebot bekam sie am Freitag, am Samstag hatte sie alles geklärt, am Sonntag sich von ihrer Großfamilie verabschiedet, am Montag saß sie im Flieger, am Dienstagmorgen landete sie in Dresden. Und bis 17. Dezember bleibt sie. Nicht nur Trainer Alexander Waibl war glücklich darüber, dass sich die 25-Jährige „mächtig ins Zeug gelegt hat, um ihre Rückkehr zu ermöglichen“.

Erst hatte sie mit ihrem Chef reden müssen, dass sie gehen möchte, der meinte nur cool: „Lebe deinen Traum.“ Ein wenig mehr zu besprechen gab es natürlich mit dem künftigen Arbeitgeber, dem Klubboss von Leonas de Ponce. „Das größte Problem war, dass im Dezember ein wichtiges Turnier gegen die Dominikanische Republik angesetzt war“, erklärt sie. Das wurde nun ihretwegen extra in den Januar verschoben, sie bekam die Freigabe für Dresden. „Ich bin allen Leuten so dankbar dafür, dass ich das so erleben darf.“

Mancuso wäre auch nach dem erfolgreichen Jahr mit dem Doublesieg gern eine weitere Saison in Dresden geblieben. Doch nach den Kürzungen im Spieleretat hatte sie vom DSC ein deutlich schlechteres Angebot erhalten. Sie ging zurück in die USA und durchdachte verschiedene Optionen – nicht nur als Profi-Volleyballerin. Der Plan, erst einmal in der Heimat einen Job anzufangen und sich nebenbei an der Doane University in Crete als Spielertrainerin fit zu halten, schien für sie perfekt zu sein.

Denn im Sommer hatte sie sich auch noch verliebt, und Freund Mark sowie ihre Familie mit mittlerweile 15 Neffen und Nichten waren in der Nähe. Dann kam es doch anders. „Ich habe so gern für den DSC gespielt. Dass ich jetzt noch einmal die Chance bekomme, empfinde ich als Segen. Ich würde am liebsten gar nicht mehr aufhören, zu grinsen“, sagt sie.

Für Mancuso fühlt es sich momentan an wie eine Verkettung glücklichster Umstände. „Ich habe von allem das Beste“, findet sie und zählt auf: „Erst der Job, mein Freund, mein erstes Auto, jetzt Dresden, dann Weihnachten zu Hause und ab Januar Volleyball und Strand in Puerto Rico.“

Das gute Gefühl nimmt Gina Mancuso auch mit aufs Spielfeld. Kaum Anpassungszeit brauchte sie, um wieder ihre alte Leistung abzurufen. „Ich habe nur eine begrenzte Zeit. Deshalb will ich jeden Tag genießen und das Beste fürs Team herausholen.“ Sie wirkt frisch – sowohl im Kopf als auch ihr Körper – und ist für Waibl vor allem für die schwierige Partie am Sonntag in Stuttgart und die anstehenden englischen Wochen immens wichtig.

„Gina war das Beste, was uns in dieser Zeit passieren konnte“, erklärt er. „Es macht tierisch Spaß, mit ihr zu arbeiten.“ Obwohl Mancuso nur noch auf drei Mädels aus der Vorsaison traf, sei die Eingewöhnung kein Thema gewesen. Dass sie nun auch noch mit Freundin Brittnee Cooper ein paar Spiele für den DSC bestreitet und ihr die Stadt mit den Weihnachtsmärkten zeigen kann, ist das nächste Geschenk. Am liebsten würde sie die Zeit anhalten.

