Eine gute Wahl Holger Gutte zur Verleihung des Wirtschaftspreises

Eine gute Wahl hat der Ostdeutsche Sparkassenverband jetzt in Potsdam für das Bundesland Sachsen getroffen. Großschönau als „Kommune des Jahres“ und die Zittauer Firma Digades als „Unternehmen des Jahres“ zu ehren, zeigt, dass beide auch überregional Beachtung finden. Damit wird in Sachsen Engagement und Ideenreichtum auch außerhalb der großen Leuchttürme in Dresden, Leipzig und Chemnitz gewürdigt.

Sicherlich konnten beide Preisträger auch damit punkten, dass sie sich nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen, sondern zukunftsorientiert arbeiten. Digades plant im nächsten Jahr eine Firmenerweiterung mit einem neuen Entwicklungszentrum. Und in der Gemeinde Großschönau läuft ein Projekt, bei dem Jugendliche sich Gedanken darüber machen, wie ihr Ort 2030 aussehen könnte oder sollte.

zur Startseite