Eine gute Halbzeit reicht nicht Der HC Rödertal fängt gut an und verliert am Ende doch wieder mit elf Toren Differenz gegen Favorit TuS Metzingen.

Einen schweren Stand hatte die HCR-Abwehr vor allem in der zweiten Halbzeit. Hier versucht die Metzingerin Marija Obradovic (mit Ball), sich gegen Stefanie Hummel verdeckt und Tammy Kreibich (rechts) durchzusetzen. Dahinter lauert mit der Nummer 93 Julia Behnke, die mit sieben Tore beste TuS-Werferin war. © Christian Kluge

Handball-Bundesliga Frauen. Auch im zweiten Heimspiel nacheinander haben die Rödertalbienen gegen den Favoriten mit 25:36 (13:15) verloren. HCR-Trainer Maximilian Busch meinte nach dem Abpfiff: „Wir haben heute wieder eine Halbzeit genau so gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich kann nicht verstehen, wieso die Mädels dann nicht mit Überzeugung in die zweite Halbzeit gehen. Wir müssen über 60 Minuten an uns glauben. Wir arbeiten jeden Tag richtig hart und haben auch heute wieder gut gekämpft. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir irgendwann auch siegen werden.“

Neben den Langzeitverletzten Lisa-Marie Ostwald, Grete Neustadt und Sandra Szary musste Busch erneut auf Jurgita Markeviciute – sie leidet nach wie vor an Kniebeschwerden – und die erkrankte Nachwuchshoffnung Julia Mauksch verzichten.

Bereits zu Beginn setzte der Bienen-Coach wieder auf das bekannte Spiel sieben gegen sechs. Bei eigenen Angriff stand das HCR-Tor also verlassen da. Und diese Taktik fruchtete erneut. Wie schon in der Vorwoche konnte Jacqueline Hummel nach 26 Sekunden zum 1:0 einnetzen. Doch auch die Gäste aus Metzingen ließen sich nicht lange bitten und kamen im direkten Gegenzug zum Ausgleich durch Maren Weigel. Die ersten fünf Minuten verliefen ausgeglichen.

Nachdem die wieder einmal gut aufgelegte Ina Großmann einen der gefürchteten Tempo-Gegenstöße von Metzingen zum 4:2 verwandelte, reagierte HCR-Trainer Busch und stellte wieder auf das gewohnte Sechser-System um. Dennoch gelang es ihm nicht, die Abwehr dadurch zu stabilisieren. Metzingen setzte sich mit einem 6:0-Lauf auf 10:3 ab. Allerdings zeigten die Rödertalbienen erneut Kampfgeist und kamen zurück ins Spiel. Ein Ruck ging durch die gesamte Hintermannschaft. Dank dem schnelleren Rückzugsverhalten kam Metzingen nicht mehr zu Tempo-Gegenstößen. In der Folgezeit stabilisierte sich auch der Angriff der Gastgeberinnen. So ging es überraschenderweise lediglich mit einem 13:15-Rückstand in die Pause.

Die zweite Halbzeit des Spiels gegen Metzingen begann wie die vorhergehende Heimpartie gegen den Buxtehuder SV. Die Gastgeberinnen starteten erneut mit sieben Feldspielerinnen. Aber diesmal nutzen die Gäste diese Phase und machen innerhalb von nur drei Minuten vier Tore zum 20:14. Nach dem 22:18-Zwischenstand in der 41. Minute folgte die schlechteste Phase des HC Rödertal. Die Gäste benötigten nur neun Minuten, um das Spiel mit dem 30:19 durch Julia Behnke für sich zu entscheiden.

HC Rödertal: Nele Kurzke, Ann Rammer; Brigita Ivanauskaite (5), Izabella Nagy (4/4), Jessica Jander (3), Jacqueline Hummel (3), Sarolta Selmeci (2), Kamila Szczecina (2), Stefanie Hummel (2), Tamara Bösch (2), Tammy Kreibich (1), Joanna Rode (1), Kathleen Nepolsky, Egle Alesiunaite, Kathleen Nepolsky und Lisa Loehnig (n.e.).

