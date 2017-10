Eine gute Ernte Die Weinlese in Marienthal ist vorbei, am Sonntag laden die Winzer zur Verkostung – wieder in größerem Rahmen.

Steffen Brendler (links) und Michael Schlitt probieren die Weintrauben am Ostritzer Weinberg. © Matthias Weber

Winzer Steffen Brendler und Michael Schlitt vom Internationale Begegnungszentrum (IBZ) kennen sich seit gut 20 Jahren. Eine gemeinsame Veranstaltung organisiert haben die beiden bis jetzt aber nicht. Und so erleben sie trotz ihrer langen Bekanntschaft am Sonntag eine Premiere. Sie laden zum 1. Obst- und Winzerfest nach Marienthal ein. Das ist ursprünglich gar nicht so vorgesehen gewesen. Das IBZ hatte vielmehr nur ein Obstfest geplant.

Die Ostritzer Winzer haben sich recht kurzfristig der Veranstaltung angeschlossen. Da die Weinlese in Marienthal am ersten Oktoberwochenende aufgrund schlechten Wetters nicht stattfinden konnte, haben sie die Mitglieder der Winzergemeinschaft am vergangenen Wochenende nachgeholt. Traditionell wird dann eine Woche nach der Weinlese zum Winzerfest eingeladen – das wäre also das kommende Wochenende. Und da an diesem Termin bereits das Obstfest geplant war, haben IBZ und Winzergemeinschaft ihre Veranstaltungen kurzerhand auf den Sonntag zusammengelegt. Damit findet das Winzerfest, bei dem der frische Federweiße vom östlichsten Weinberg Deutschlands probiert werden kann, seit längerer Zeit wieder mal in einem größeren Rahmen statt. Von 2002 bis 2011 hatte das Kloster St. Marienthal einen Winzermarkt veranstaltet, bei dem auch die Ostritzer Winzergemeinschaft ihren Weinkeller geöffnet und zur Verkostung eingeladen hatte.

2012 hatte das Kloster den Winzermarkt aus organisatorischen Gründen kurzfristig abgesagt. Ein Jahr später wurde stattdessen ein Herbstmarkt veranstaltet, 2014 gab es davon noch eine zweite Auflage. Aber seit 2015 finden keine Handwerkermärkte mehr im Kloster St. Marienthal statt. Die Ostritzer Winzer haben zwar in der Folge jedes Jahr ein eigenes Winzerfest veranstaltet, aber nur in kleinem Rahmen und mit deutlich weniger Besuchern als bei den Klostermärkten.

Nun wollen das IBZ und die Winzergemeinschaft mit dem Obst- und Winzerfest wieder mehr Besucher nach Marienthal locken. „Es muss sich natürlich erst herumsprechen“, findet IBZ-Direktor Michael Schlitt. Auf ihn seien aber in den vergangenen Jahren viele Besucher zugekommen, die bedauert haben, dass die Feste im Kloster weggefallen sind. Die Märkte seien weit über die Stadtgrenzen von Ostritz hinaus wahrgenommen worden und hatten viele Besucher angezogen. Ganz so groß wie der frühere Winzermarkt des Klosters ist das Obst- und Winzerfest am Wochenende zwar nicht, eine Reihe von Ständen und ein buntes Programm mit Apfelkuchenwettbewerb, Schaupressen, Obstsortenbestimmung sowie großer Sortenschau wird es aber geben.

Die Marktstände werden zwischen dem IBZ-Gästeempfang und dem Eingang zum Weinkeller aufgebaut. Wer seine Obstsorte bestimmen lassen will, sollte mindestens fünf ausgereifte Früchte mittlerer Größe aus allen Kronenbereichen des Baumes mitbringen. Bei der Obstsortenbestimmung hofft Michael Schlitt natürlich immer, dass vielleicht eine der verschollenen Sorten entdeckt werden könnte. Die Oberlausitz-Stiftung, deren Vorstandsvorsitzender Michael Schlitt ist und die eine Streuobstwiese im Ortsteil Leuba pflegt und hegt, hat sich den Erhalt alter Obstsorten auf die Fahne geschrieben.

Die Mitglieder der Ostritzer Winzergemeinschaft wollen ihrerseits jedes Jahr einen guten Tropfen produzieren. Die diesjährige Ernte auf dem Ostritzer Weinberg, so erklärt Brendler, sei qualitativ und quantitativ gut. „Es war tolles Wetter, wir können uns nicht beschweren. Vielleicht hätte es noch ein bisschen mehr Sonne sein können“, sagt er. Der Weinberg in Marienthal liegt etwa 230 Meter über dem Meeresspiegel und gilt als der östlichste seiner Art in Deutschland. Bereits Mitte des 19. Jahrhundert wurde er bewirtschaftet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es jedoch einen Reblausbefall, in dessen Folge der Weinberg aufgegeben und das Gelände als Viehweide und zum Obstanbau genutzt wurde.

Erst 100 Jahre später, 1986, fanden sich acht Familien, die den 2000 Quadratmeter großen Weinberg pachteten und die Terrassen neu herrichteten. 1993 wurde der Weinberg auf 3788 Quadratmeter vergrößert, weil sich weitere Winzerfreunde der Gemeinschaft angeschlossen hatten. Vor sechs Jahren wurde die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) in einen Verein umgewandelt, der aktuell 24 Mitglieder zählt. „Der Grund für die Umwandlung ist vor allem die Haftung gewesen. Nun sind wir besser aufgestellt“, sagt Vereinschef Steffen Brendler.

Auch 2018 soll es wieder ein Obstfest in Marienthal geben, sagt der IBZ-Direktor. Steffen Brendler kann sich gut vorstellen, dass sich die Winzer dann wieder anschließen. Selbst wenn die Weinlese 2018 etwas früher stattfinden sollte, könne man die Ernte auch splitten, meint Brendler.

1. Obst- und Winzerfest mit Weinverkostung: Sonntag, 10 bis 17 Uhr, Marienthal

