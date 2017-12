Eine große Familie und viele Schatz-Dosen

An der Johanneskirche war (fast) jeden Tag der erste Treffpunkt des Hoyerswerdaer Lebendigen Adventskalenders, bevor es gemeinsam zu dem jeweiligen Türchen ging. Die meterhohe Pyramide im Vorraum brachte viele Kinder zum Staunen.Fotos: Silke Richter

Wir sprachen mit dem Ideengeber und Organisator des Hoyerswerdaer Lebendigen Advents-Kalenders, Torsten Vogel, über das 2017 und in den Vorjahren Erlebte und schon jetzt gehegte Pläne für das kommende Jahr 2018.

Herr Vogel – was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an den diesjährigen Adventskalender zurückdenken?

Drei Worte: Selbstverständlichkeit. Lockerheit. Entspannung. Gemeint ist damit der leichte Umgang miteinander. Besonders bei den Kindern hatte man das Gefühl, als ob wir eine große Familie wären. Der Umgang untereinander war irgendwie besonders. Trotz der adventlichen Betriebsamkeit war jedes Türchen doch ein kleiner Ruhepol am Abend. Es lief im Grunde wie von selbst. Besonders war in diesem Jahr die nahezu stabile Anzahl der Besucher. Der Kinderanteil war hierbei besonders hoch .

War es schwer, alle Türchen für die diesjährige Aktion besetzen zu können, also genügend Mitstreiter zu finden, die für einen Abend Gastgeber der Aktion waren und sich eine Überraschung für die Besucher hatten einfallen lassen?

Im Grunde war das auch ein Selbstläufer. Zwar waren die Sonnabende diesmal nicht so einfach zu besetzen, aber es ergab sich für jeden Tag eine wirklich gute Lösung. Apropos gute Lösung: Ganz herzlichen Dank an die fleißigen „Türchen-Macher“! Es war jedes für sich ein kleines Kunstwerk. Dabei stand wirklich nicht die Quantität, sondern die Qualität im Vordergrund. Das waren alles Schätze, die nicht in die Dosen passen, aber in unsere Herzen.

Ach ja – die Dosen ... Die wurden ja in diesem Jahr gesucht: als „Schatzbehälter“, in die die Kinder des Adventskalenders Dinge legen sollten, die ihnen, speziell in der Vorweihnachtszeit und als Erinnerung an den Lebendigen Adventskalender 2017, besonders wichtig waren. Wie kam Ihre Idee mit den Dosen bei den Gästen an?

Zuerst lief sie etwas zögerlich. Ganz so einfach war das ja auch nicht zu verstehen. So eine theoretische Idee muss praktisch umgesetzt werden. Im Laufe der Zeit gelang es mehr und mehr: Einfach gelegentlich den Inhalt einer Büchse zeigen. Sichtbar etwas einlegen. Dazu habe ich als Anregung Kleinigkeiten wie Wollfäden vom Basteln, verlorene Knöpfe der Majestäten, Holznägel vom Schuhmacher Vater Martin und Liedblätter nach dem Öffnen eines Türchens mitgenommen und einfach zum Mitnehmen hingelegt. Schnell „verschwanden“ dann diese Dinge in den jeweiligen Schatz-Dosen der Kinder. Sinn dieser Aktion war, den Blick auf die kleinen Dinge zu lenken; diese wahrzunehmen und wertzuschätzen. Am Ende waren die Dosen unterschiedlich gefüllt. Manche sind leer geblieben. Manche sind richtig voll. Es sind Erinnerungen an den Adventskalender 2017, welche mit der Schatzkiste in die Kinderzimmer wandern. Vielleicht finden sie eine andere Verwendung. Auf jeden Fall haben sie uns eine Weile begleitet, sind uns etwas wert geworden. Der Aufkleber daran mit der Jahreszahl und dem Namen wird vielleicht in etlichen Jahren den Satz auslösen: „Weißt Du noch ...?“ Dann gehen gedankliche Bilder aus der Kindheit auf. Das wäre sehr schön.

War unter den Schätzen der Kinder etwas, was Sie besonders fasziniert oder beeindruckt hat?

Dazu kann und will ich nichts sagen oder gar werten. Es sind doch die Schatzkisten der Kinder! Natürlich habe ich beobachtet, was da so hineinkam. Richtig erkannt habe ich einiges nicht. Manche Dosen gehen auch nicht mehr zu. Als Besonderheit würde ich die Buntheit nennen. Die vielen verschiedenen Dosen, welche nahezu jeden Tag ein anderes Bild abgaben. Das war bei der täglichen Bestückung manchmal ein ganz schönes Gewimmel.

Nehmen wir an, Sie wären noch Kind. Was hätten sie denn für Schätze in Ihrer Dose aufbewahrt?

Wieso „hätte“? Ich habe! Ich bin ein Kind. Wir sind Gottes Kinder, und ich werde immer das Kind meiner Eltern sein. Es fällt mir eigentlich auch nicht so schwer, mich der Gedankenwelt von Kindern anzunähern. Gerade meine eigenen Kinder helfen mir da sehr. Aber auch meine Erinnerungen an meine glückliche Kindheit. Einen Schatz möchte ich aber hervorheben. Es ist ein ganz kleiner Engel, den wir mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle der VBH („Energiewelt“ der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda am Lausitzer Platz 4, d. Red.) in der Lausitzhalle gebastelt haben. Er liegt in Watte gebettet in einer ganz kleinen Kiste. Für mich ist das nicht nur eine sehr schöne Idee, eine sehr schön anzusehende Figur, sondern ein Symbol. Ein Symbol für den ganzen Adventskalender.

Gibt es schon Ideen für 2018, wie sich der Lebendige Adventskalender dann gestalten könnte?

Ideen gibt es. Ganz überraschende Dinge geschehen im Advent. Einige Türchen sind konkret vergeben, und es gibt interessante Anfragen. So Gott will und wir leben, wird es auch nächstes Jahr den Kalender geben. Das reimt sich sogar ...

Stimmt. Ehe wir an die Zukunft denken, wollen wir aber jetzt erst einmal die Gegenwart genießen, innehalten ...

Genau! Der Lebendige Adventskalender war jetzt wieder eine ganze Zeit ziemlich der Brennpunkt meines Lebens. Doch es ist nur eine kurze und vergängliche Zeit. Es war ein Einstimmen auf das Weihnachtsfest; auch wenn es damit in den meisten Geschäften schon wieder vorbei ist und bald die Osterdekoration kommen wird.

Hoyerswerdas Lebendiger Adventskalender soll und wird 2018 eine Neuauflage erleben – nun schon zum 17: Mal, nachdem es im Jahre 2002 die erste Dezember-Runde des besagten Adventskalenders gegeben hatte. Tageblatt wird dann wieder berichten.

