„Eine große Ehre für uns“ Die kultigen Basketballer der Harlem Globetrotters eröffnen im Mai die neue Ballsportarena. Ein Baustellenbesuch.

Cheese (l.) und Spider haben Spaß beim Baustellenrundgang. © H. Berndt

Irgendwie wirken sie noch ein wenig deplatziert auf der staubigen Baustelle der Ballsportarena im Ostragehege. Mit ihren weiten, leuchtend blauen Sportanzügen und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht laufen Spider Sharpless und Cheese Chisholm über die Empore, während unter ihnen gerade die Prellwände angeschraubt werden. Die beiden Basketballer sind quasi die Vorhut ihres Teams, der weltberühmten Showtruppe der Harlem Globetrotters. Wenn alles glatt läuft mit den Bauarbeiten, dann werden die kultigen Ballkünstler am 7. Mai die Halle hier mit ihrem Spektakel eröffnen. Und Heiko Lehmann, der technische Leiter, lässt keinen Zweifel daran, dass das klargehen wird. Für die Kamera soll er seinen Gästen jetzt mal erklären, was das mit diesem besonderen Fußboden auf sich hat, der hier bald installiert wird. „Das ist doppelter Glasboden mit Verklebung innen, das heißt, er kann nicht kaputtgehen“, sagt er. Spider und Cheesen gucken erstaunt, verstehen aber kein Wort. Am Ende der kurzen Erklärung applaudieren sie.

Jetzt ist es Zeit für Fotos. Cheese heißt Cheese, weil er „das beste Lächeln der Welt habe“, sagt er und tritt sofort den Beweis an. Spider und er drehen ihre Bälle auf dem Zeigefinger und posieren, als hätten sie das auch vorher schon mal getan. Den anderen Zeigefinger richten sie immer wieder lässig in Richtung Kamera. Geht es cooler?

Cheese hält übrigens zusammen mit einem seiner Teamkollegen den offiziellen Guinness-Weltrekord für die meister Dreier-Würfe in einer Minute. 22 Stück waren es, wie stolz erzählt.

Nach dem Ende der kurzen Baustellenbegehung sind die beiden Sportler brav begeistert. „Das wird eine wunderschöne Arena“, gibt Spider zu Protokoll. „Wir sind stolz, die Ersten sein zu dürfen, die hier spielen werden. Das ist eine Ehre für uns. Dafür wollen wir Dresden auch eine großartige Show bieten.“

Die Harlem Globetrotters spielen im Jahr mehr als 300 Shows in aller Welt. Dabei versenken sie Bälle aus unmöglichen Distanzen im Korb, zeigen Tricks, Dribblings und krachende Slam Dunks. Auch für ihre Slapstick-Einlagen sind sie bekannt. Das hier war schon mal die erste.

