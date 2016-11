Eine grauenvolle Zugfahrt Auf dem Weg nach Riesa beschimpft ein Pärchen andere Reisende. Als ein Zeuge einschreiten will, fliegen die Fäuste.

Eine abendliche Zugfahrt im Dezember 2015 dürfte manchem Reisenden in unangenehmer Erinnerung geblieben sein. Schuld daran waren zwei Passagiere aus Riesa. © Sebastian Schultz

Diese Fahrt dürfte manchem Zugreisenden noch eine Zeit in unangenehmer Erinnerung geblieben sein. Als der Regionalexpress aus Dresden am 12. Dezember vergangenen Jahres in den Riesaer Bahnhof einrollt, wartet auf zwei Fahrgäste schon ein besonderes Empfangskomitee: Es sind Beamten der Bundespolizei, die ein junges Pärchen in Gewahrsam nehmen. Die beiden Riesaer hatten die Reise von Dresden Richtung Leipzig zuvor zu einer regelrechten Fahrt des Grauens gemacht.

Den Passagieren im Regionalexpress fallen die damals 24-jährige Sonja F.* und ihr zehn Jahre älterer Freund Philipp G.* schnell auf. Sie seien angetrunken gewesen, hätten über den Tag zwischen fünf und sieben Bier getrunken, sagt F. Auch im Zug haben die beiden jeweils eine Flasche dabei. Nebenbei hören sie laut Musik, nach Aussagen anderer Passagiere mit ausländerfeindlichen Texten. Der Zug ist eine knappe halbe Stunde unterwegs, als die beiden mit zwei jungen Männern aneinandergeraten. Sie habe sich von den beiden provoziert gefühlt, erklärt Sonja F. „Nazis, Nazis“, hätten die beiden Männer gesagt, die offenbar selbst einen Migrationshintergrund hatten. „Das ging mir auf die Nerven“, sagt F. Als die Männer in Niederau aussteigen, tritt Sonja F. einem von ihnen unvermittelt in den Rücken. Der kommt noch einmal zurück, gerät kurz mit Philipp G. aneinander und läuft dann aus der Bahn. Zum Abschied wirft das deutsche Pärchen den beiden Männern noch die Bierflaschen hinterher. Angeblich erst, als die schon nicht mehr zu sehen sind. Die Bilder der Überwachungskamera im Zug sprechen da allerdings eine andere Sprache.

Zeugen werden bedroht

Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürften schon alle Passagiere in der Nähe der beiden auf das unflätige Paar aufmerksam geworden sein. Einen Mann, der ihn anschaut, beschimpft Philipp G.: „Was glotzt du so, du Scheiß-Kanake?“ Er droht dem Mann an, ihn „alle“ und „platt“ zu machen, er werde „in die Schiene beißen“. Der Beschimpfte schweigt. Er will die Situation nicht noch weiter eskalieren lassen, wie er der Polizei später erzählt. Trotzdem rastet das Paar kurz nach dem Vorfall vollends aus. Als eine Mitreisende Sonja F. und Philipp G. filmt, will F. ihr das Smartphone aus der Hand schlagen. Dass die junge Mutter ihr kleines Kind an einem Tragegurt am Körper trägt, scheint ihr in dem Moment egal zu sein. Als ein weiterer Passagier dazwischengehen will, kassiert er einen Faustschlag. Von wem lässt sich in der Verhandlung nicht mehr genau nachvollziehen. Der angegriffene Mann trägt eine Platzwunde am Kopf und eine Schädelprellung davon, die Frau verletzt sich leicht an der Hand und am Rücken.

Danach geht alles schnell. „Ich weiß noch, dass ich dann zu Boden gedrückt wurde“, sagt Philipp G. Weitere Passagiere zeigen Zivilcourage und halten das Pärchen fest, das dann der Polizei übergeben wird. Die war schon zuvor von der jungen Mutter alarmiert worden. – Situationen wie diese kommen immer wieder vor, sagt Holger Uhlitzsch, Sprecher der Bundespolizei in Dresden. Einen exorbitanten Anstieg solcher Fälle verzeichnen er und seine Kollegen nicht. Auffällig sei aber, dass die Hemmschwelle zur Gewalt sinke – und diese ebenfalls heftiger ausfalle. Für Opfer und Zeugen solcher Taten hat er einige Ratschläge parat: Opfer sollten etwa den Täter siezen, „damit klar wird: Das ist kein Streit zwischen Bekannten“. Helfer sollten laut und direkt angesprochen werden. Und Zeugen sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen. Dass etwa das Handy herausgeholt werde, um zu fotografieren, sei zwar löblich. „Aber wenn der Täter das mitbekommt, kann die Lage schnell eskalieren.“ In jedem Fall rät Uhlitzsch dazu, am besten direkt die Bundespolizei zu alarmieren.

Die hatte sich auch im vergangenen Dezember des unflätigen Pärchens angenommen. In dieser Woche mussten sich Philipp G. und Sonja F. in Riesa vor Gericht verantworten. Amtsrichterin Ingeborg Schäfer redete den beiden ins Gewissen: „Sie rüpeln sich jetzt langsam hoch“, warnte sie. Auf der Zugfahrt hätten sich die beiden „massiv danebenbenommen. Sie haben alle, alle anderen in dem Zug geärgert.“ Sonja F. wird letztlich zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt. Ihr Freund muss 900 Euro zahlen – in seine Strafe fließt noch ein anderes Urteil wegen Körperverletzung ein.

Ob es bei der Geldstrafe bleibt, ist noch offen. Zwar haben Sonja F. und Philipp G. die Strafen akzeptiert. Die Staatsanwaltschaft hatte allerdings für beide Angeklagten eine Bewährungsstrafe sowie Arbeitsstunden gefordert und könnte noch Rechtsmittel einlegen.

*Namen geändert

Notruf der Bundespolizei: 0800/6888000

