Eine glänzende Galanacht

Bei der Benefizgala in der Leisniger St. Matthäikriche haben The Road Brothers die Gäste mit Countrymusik unterhalten. Die Band aus Clennen verzichtet wie alle anderen Künstler auf ihre Gage. Die Einnahmen des Abends kommen dem Kloster Buch zugute.

In bewährter Weise hat Hansjörg Oehmig die Veranstaltung moderiert.

Zum ersten Mal mit dabei war Tenor Jens Theilig aus Crimmitschau.

Mit den Worten „Gegenwart und Zukunft braucht Herkunft“ eröffnete Hansjörg Oehmig die Leisniger Benefizgala zum in der Stadtkirche 16. Mal. Zuvor hatte Superintendent Arnold Liebers das Publikum bereits begrüßt. Oehmig und seine Söhne hatten die Veranstaltung erstmals nach der Flut 2002 für die Geschädigten aus der Taufe gehoben und seither jährlich im Herbst fortgeführt. Der gemeinnützige Zweck wechselt dabei jedes Jahr. Diesmal kommt die Summe aus Sponsoren- und Eintrittsgeldern sowie Spenden des Abends dem Förderverein Kloster Buch zugute. Nach dem die Sanierung des Dachs und Dachstuhls nun geklärt ist, braucht es weitere Gelder für die Hunderte Jahre alte Mauern. Oehmig wies darüber hinaus darauf hin, dass zahlreiche Ehrenamtliche stetig dafür arbeiten, dass die alten Gemäuer erhalten bleiben.

Die Leisniger Stadtkirche erstrahlte zur Benefizgala in bunten Farben. Lichteffekte unterstützen die Rhythmen der unterschiedlichen Darbietungen. Erstmals ist auch Filmmusik dabei: ein Medley aus drei James-Bond-Streifen. Besonders beeindruckend ist der Song „Skyfall“, den Sonja Schauer im goldenen Kleid nahe dem Original von Adele vorträgt.

Im Programm als Special-Guests angekündigt, gehörten die Road Brothers definitiv zu den Highlights des Abends. Hansjörg Oehmig hatte sie erst kürzlich auf dem Waldheimer Stadtfest entdeckt und gestaltete die Überleitung zur Folk-, Bluegrass- und Countrymusic galant, indem er selbst mit Countryhut sang. Mit Witz und Charme rockten die drei Jungs dann die Bühne und brachten das Publikum zum Grölen. Damit sie auch von allen Zuhörern verstanden wurden, sangen sie nicht nur in Englisch und Spanisch, sondern auch in Chinesisch, Japanisch und „Rudi-Carrellisch“. Als sie die Bühne vorerst verließen, meinte Hansjörg Oehmig mit einem Grinsen: „Die Lieder hatten wir abgesprochen, die Texte nicht.“

Die Stimme des Tenors Jens Theilig, reichte auch bis in die hinterste Ecke der Stadtkirche Leisnig, als er Elton Johns Lied „Circle of Live“ sang. Der Crimmitschauer war für den erkrankten Sänger Ronny Pontow eingesprungen. Die ShowBiss-Ladys erfreuten das Publikum mit Musicalsongs wie „Lieb das Kind in dir“ aus Alfons Zitterbacke, das kürzlich in der Dresdner Comödie aufgeführt wurde, und Titeln aus Rock und Pop wie Anette Louisans Hit „Drück die eins“. Während die Botschaft „Altern ist unvermeidbar – Erwachsenwerden eine Option“ und die Empfehlung „Nimm deine Seifenblasenträume mit in die Erwachsenenwelt“ das Publikum eher nachdenklich stimmten, lockerte Lousians Zeilen über unerwünschte Anrufer wieder auf.

So wechselhaft die Stimmung der Lieder, so vielseitig zeigten sich auch die Genres des Abends. Wie in jedem Jahr standen die Oehmig Brüder gemeinsam oder jeweils mit eigenen musikalischen Projekten auf der Bühne. Während Christopher fester Bestandteil des Ensembles „Harmonixx Music Leipzig“ ist, in der er mit seiner Ehefrau Katharina Mann und Sonja Schauer singt, war Sebastian solistisch als Tenor zum Beispiel mit der ShowBis-Company unterwegs. Kurz vor Ende der Veranstaltung nahm sich Hansjörg Oehmig, dem man den ganzen Abend über das Herzblut anmerkte, das er in diese Veranstaltung steckte, die Zeit, um allen offiziellen Sponsoren zu danken, die über Leisnigs Grenzen hinaus reichen.

Stimmgewaltig rundete der Finalsong den alle Künstler gemeinsam sangen das Benefizkonzert ab. Hansjörg Oehmig kündigte die 17. Gala für den 20.Oktober 2018 an, auf welchen sich die Heimgehenden sicher schon jetzt freuen.

