Eine Genossenschaft geht wandern Die WG Fortschritt ist mit ihren Mitglieder auf Tour entlang der Mulde gegangen.

Margitta Klein (von links), Hannelore Heinzmann und Carola Hansch leiten Freizeitgruppen bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt. Gestern gingen sie mit auf Schusters Rappen nach Mahlitzsch. © Dietmar Thomas

Dass sich wandern und wohnen nicht ausschließen, hat die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt am Donnerstag bewiesen. Um die 50 Genossenschaftler sind der Einladung zum Wandertag gefolgt und haben sich auf den Weg von Döbeln zur Ruine Kempe bei Mahlitzsch gemacht. Vier Kilometer hin, vier zurück. Dass es bei der Hitze niemandem an etwas mangelte, dafür haben die Mitarbeiter der Genossenschaft gesorgt, die unterwegs Getränke austeilten und am Ziel zu einem Imbiss einluden.

Der Genossenschaft gelingt es immer wieder, ihre Mitglieder zu aktivieren. Dafür stehen auch die vielen Freizeitgruppen. Zwei in Döbeln Nord und Ost betreiben das Wandern. „Wir ziehen alle zwei Wochen los“, sagte Margitta Klein, die die Gruppe in Döbeln Ost leitet, von der gestern einige mit dabei waren. Weil die Wanderer nicht mehr die Jüngsten sind – der Altersdurchschnitt liegt bei fast 80 Jahren – gibt es immer eine kürzere und eine längere Tour, erklärte Margitta Klein. „Wir treffen immer uns dann dort, wo eingekehrt wird.“ Auch Carola Hansch, die die Nordic-Walking-Gruppe leitet, hatte etliche Mitglieder für den Wandertag aktiviert. Sonst gehen die Nordic-Walker jeden Montag auf Tour. Hannelore Heinzmann, besser bekannt unter ihrem Spitznamen Hanni, leitet gleich vier Sportgruppen der WG-F an. „Wir gehen hier mit, weil das Spaß macht“, sagte sie . „Man braucht die Leute nicht erst lange betteln, dass sie bei so etwas mitmachen.“

