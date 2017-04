Kegeln Eine geniale Saison In drei Spielklassen haben sich die Vertreter aus der Region den Titel geholt. Mit einem Aufstieg ist das nicht immer verbunden.

Die Mannschaft des Döbelner SC IV hat sich wie im Vorjahr den Titel des Döbelner Regionalmeisters gesichert. © Kay Berger

Die Saison 2016/17 dürfte den Keglern des Regionalverbandes Döbeln wohl in guter Erinnerung bleiben. 18 Mannschaften aus sieben Vereinen waren in den verschiedenen Ligen angetreten und legten mit drei Titeln in höheren Spielklassen eine Serie hin, die es so zuvor noch nicht gegeben hat.

Die erste Vertretung des Döbelner SC spielte in der höchsten Spielklasse des Landes Sachsen, der Verbandsliga 200 Wurf. Nachdem sie sich in der vorjährigen Saison etwas schwer getan haben, wollten die Männer um Teamchef Andreas Rippin diesmal in den Kampf um den Titel eingreifen. Im Laufe der Saison fielen die Döbelner zwar bis auf den vierten Tabellenplatz zurück, aber sie verloren ihr Ziel nie aus den Augen. Am zwölften Spieltag schlossen sie mit einem Auswärtssieg beim Tabellenführer SC Großschweidnitz-Löbau zu diesem auf und übernahmen am 13. Spieltag die Tabellenführung. Danach ließen die DSC-Kegler keine Niederlage mehr zu und konnten am 25. März den Staffelsieg ausgiebig feiern. Allerdings ist den Döbelnern trotz Meisterschaftssieg kein Aufstieg vergönnt, da es ab der kommenden Saison in den nächsthöheren Ligen (2. Bundesliga) keine Ligen über 200 Wurf mehr gibt. Auch die Döbelner werden sich voraussichtlich an das internationale System von 120 Wurf gewöhnen müssen und in der Verbandsliga weiter auf Kegeljagd gehen. „Wir sind der letzte Verbandsmeister über 200 Wurf, darauf sind wir schon stolz. Ob wir nächste Saison über 120 Wurf in der Verbandsliga starten dürfen, muss der Verband noch entscheiden“, sagte Andreas Rippin.

In die Bezirksliga Leipzig waren die Kegler des LWV Geringswalde aufgestiegen. Ab dem Saisonbeginn hielten sich die Geringswalder immer im vorderen Tabellenfeld auf. Auch die Niederlage bei Olympia Leipzig durch Nichtantreten brachte die Geringswalder nicht aus dem Rhythmus. Ab dem elften Spieltag übernahmen sie als Aufsteiger überraschend die Tabellenführung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. Das Team um Axel Mißbach will kommende Saison den Aufstieg in die 2. Verbandsliga Sachsen wagen.

In der Bezirksklasse Leipzig spielten gleich vier Vertretungen des Regionalbereiches. In der Staffel 1 waren die Mannschaften des SV Gersdorf 1910, SV Einheit Lüttewitz und Döbelner SC II vertreten. Bereits zu Beginn der Saison zeichnete sich ein Dreikampf der Regionalvertreter um den Staffelsieg ab. Die anderen Mannschaften konnten nicht in das Titelrennen eingreifen. Die Döbelner Reserve konnte das Niveau der anderen beiden Mannschaften nicht bis zum Schluss halten und fiel am Ende auf den vierten Platz zurück. Der SV Gersdorf und der SV Einheit Lüttewitz lieferten sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches die Lüttewitzer für sich entscheiden konnten. „Inwieweit der Staffelsieg zu einem Aufstieg reicht, bleibt abzuwarten, da der Bezirksverband noch keine abschließenden Staffelstrukturen für die kommende Saison bekannt gegeben hat“, sagte Kay Berger, Sportwart des Regionalverbandes Döbeln.

In der Staffel 2 hatte sich die Mannschaft des SKV 2001 Waldheim vor allem mit Vertretungen des Leipziger Bereiches auseinanderzusetzen. Nach einer durchwachsenen Saison reichte es für das Team um Joachim Wende zu einem fünften Platz.

Die Regionalliga des Spielbereichs Döbeln spielte in diesem Jahr mit elf Mannschaften in zwei gleichwertigen Staffeln verteilt. Schon frühzeitig setzten sich die Staffelsieger in ihren Staffeln ab. Die vierte Mannschaft des Döbelner SC beherrschte die Staffel A, ebenso wie die zweite Mannschaft des SV Einheit Lüttewitz die Staffel B dominierte. Spannend war jeweils der Kampf um den zweiten Platz. In der Staffel A setzte sich die zweite Vertretung des LWV Geringswalde gegen die zweite Leisniger Mannschaft durch und in der Staffel B konnte die dritte Mannschaft des Döbelner SC den Dreikampf gegen SKV Waldheim II und SV Leisnig 90 gewinnen.

In den Überkreuzvergleichen gab es eine deutliche Überraschung. Da die Lüttewitzer Kegler nur mit drei Startern antreten konnten, unterlagen sie den Geringswaldern, welche damit ins Finale einzogen. Das Vereinsduell des Döbelner SC gewann die vierte Vertretung mit einem knappen Ergebnis. Im Spiel um den dritten Platz konnten die Lüttewitzer wiederholt nur zu dritt agieren und hatten keine Chance gegen den Döbelner SC III. In einem spannenden Finale setzten sich die Kegler der vierten Döbelner Mannschaft gegen die zweite Mannschaft des LWV Geringswalde durch und verteidigten damit den Titel des Regionalmeisters erfolgreich.

In der Kreisliga Jugend des Keglerverbandes Freiberg startete die Döbelner Jugendmannschaft. In der Altersklasse Jugend A belegten sie den dritten Platz, welcher durch die Mischung aus Spielern der Jugend A und B in der Mannschaft noch höher einzuschätzen ist.

In den kommenden Wochen stehen jetzt die Einzelmeisterschaften in Bezirks-, Landes- und Bundesebenen an sowie die verschiedenen Pokalwettbewerbe. So treten die Teams der Regionalliga und vier Freizeitmannschaften am Sonnabend und Sonntag in der Vorrunde des Döbelner Verbandspokals an. Aus vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für das Halbfinale, welches am 6./7. Mai ausgetragen wird.

