Eine Gemeinde im Blasmusikfieber Trebus feiert seinen 625. Geburtstag mit dem Heidefest der Blasmusik. Zum Jubiläum gibt es einen Workshop mit Abschlusskonzert.

Auch zur großen Jubiläumsparty werden die Original Heideländer Musikanten aufspielen und für die nötige Stimmung auf dem Festgelände sorgen. © Rolf Ullmann

Das Treffen ist ohne Zweifel die größte Feierlichkeit in der Gemeinde Hähnichen. So wird es auch in diesem Jahr auf dem Festgelände gleich an drei Tagen richtig rund gehen. Im Rahmen der Blasmusikfestspiele vom 18. bis 20. August wird dieses Mal zeitgleich die 625-Jahr Feier begangen. Wie Rudolf Jakob, der seit Jahren bei dem Fest aktiv ist, berichtet, möchte der Blasmusikverein neben den bekannten und bei den Gästen durchaus geschätzten Inhalten des Festes auch neue Wege gehen.

So wird es am Sonnabend ein großes Festkonzert der teilnehmenden Workshopteilnehmer geben. Mit diesem Programmpunkt möchte man das Fest noch attraktiver machen und zugleich auch ein breiteres Publikum ansprechen. Die Teilnehmer werden über den Tag eine Reihe von musikalischen Grundkenntnissen und Spieltechniken vermittelt bekommen, bevor sie dann vor den Gästen ihr einstudiertes Musikstück präsentieren. Zudem haben interessierte Musikfreunde die Möglichkeit, sich unter Anleitung an verschiedenen Musikinstrumenten auszuprobieren. Wie die Macher des Festes ergänzen, werden dafür nicht nur Blasinstrumente zur Verfügung stehen. Ziel ist es, die Musik und deren Tradition als Kulturgut zu erhalten und den dringend benötigten Nachwuchs zu finden. Nur so könne auch dieses Fest in der gewohnten Form Bestand haben.

Blickt man auf die Geschichte in dem rund fünfhundert Seelen großen Ort zurück, wird schnell klar, das gerade die Blasmusik hier eine langjährige Erfolgsgeschichte schreibt. Bereits 1956 hatte man hier zu den Instrumenten gegriffen, um sich in der Freizeit kreativ zu beschäftigen. Schließlich gründete dann im Jahr 1979 eine Gruppe von acht Leuten die heute noch aktiven Heideländer Blasmusikanten. Wie Rudolf Jakob weiter erzählt, hat es hier ursprünglich nur die Kapelle gegeben. Daraus hat sich 1991 der Blasmusikverein gegründet und das erste Heidefest organisiert. Die Mitorganisatoren Max Heinrich und Rudolf Jakob versprechen für den Jubiläumsumzug am Sonnabend viele interessante Fotomotive. In 30 Schaubildern möchten Vereine und Gewerbetreibende den Gästen die 625-jährige Geschichte der Ortes mit vielen Höhen und Tiefen näher bringen.

