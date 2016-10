Eine Gemeinde gibt sich auf Das vergangene Jahr schloss die Kommune mit einem Minus von 1,1 Millionen Euro ab. Jetzt soll eine radikale Lösung gefunden werden.

Verschwindet die Gemeinde Käbschütztal von der Landkarte? Gegenwärtig sieht es danach aus. Zwar will die Gemeinde mit anderen fusionieren, aber ob sich jemand findet, der die finanziellen Probleme übernimmt, scheint äußerst fraglich. Eine Auflösung und Aufteilung der Gemeinde ist wohl am wahrscheinlichsten. © Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde das 20-jährige Bestehen der Gemeinde Käbschütztal gefeiert. Wäre es nach dem Bürgermeister und der Mehrheit des Gemeinderates gegangen, hätte dieses Jubiläum gar nicht mehr stattgefunden. Denn schon vor drei Jahren wollte sich die Gemeinde an Meißen anschließen, weil sie ihre finanzielle Probleme nicht mehr allein lösen konnte. Doch Meißen lehnte bekanntlich ab wie es klarer nicht geht: mit 22 zu null Stimmen. Seitdem wurstelt die Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes allein weiter.

Doch jetzt ist wieder alles auf Anfang. Am Dienstagabend fasste der Gemeinderat einen Beschluss, die Eigenständigkeit aufzugeben. Grund ist die desolate Haushaltslage. Wie Wirtschaftsprüfer Michael Liedtke feststellte, hat Käbschütztal im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,1 Millionen Euro gemacht. In den kommenden Jahren werde es nicht besser, prognostizierte er. Seit 2011 sind die Hauptausgabeposten wie Personalausgaben, Kindereinrichtungen und Kreisumlage kontinuierlich angestiegen, während die Zuschüsse des Freistaates annähernd gleich geblieben seien. „Unter diesen Umständen ist es der Gemeinde unmöglich, einen ausgeglichenen Haushalt hinzukriegen“, so Liedtke.

„Die Gemeinde ist zahlungsunfähig. Wir bekommen keine konstruktive Hilfe vom Landratsamt. Wem wollen wir zumuten, unsere Defizite auf Dauer aufzufüllen?“, fragte Gemeinderat Hans-Joachim von Zahn (Bürger für Käbschütztal). Udo Scholz (Wählervereinigung Käbschütztal) hingegen geht davon aus, dass die Eigenständigkeit weiterhin möglich ist. Die Haushaltssituation bedrohe aber diese Eigenständigkeit. „Ich sehe die Tendenz, dass wir uns geschlagen geben. Wir haben viele Ideen und Zeit investiert. Jetzt rufen wir hilfeschreiend andere an, die uns aus der Klemme helfen sollen“, sagte er.

Axel Gärtner (CDU) beschäftigt vor allem, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde im vergangenen Jahr um 230 000 Euro einbrachen. „Land und Bund lassen uns hängen“, sagte er. Wolfgang Trobisch (Bürger für Käbschütztal) hingegen gibt auch der Gemeindeverwaltung Schuld an der Misere. „Wir als Gemeinderat haben gute Beschlüsse gefasst, die jedoch von der Verwaltung nicht oder nur zögerlich oder halbherzig umgesetzt werden. Das macht mich mutlos. Ich gebe die Eigenständigkeit auf“, sagt er. Bürgermeister Uwe Klingor (CDU) widerspricht, spielt den Ball zurück. „Der Gemeinderat hat wichtige Beschlüsse wie Steuererhöhungen stets blockiert und auch die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft. Dadurch gehen uns Einnahmen verloren“, sagte er der SZ.

Nun soll ein Arbeitskreis gebildet werden, der Fusionsoptionen mit Nachbargemeinden prüfen soll. „Insofern gibt es der Gemeinderat auf, weiterhin selbst nach Lösungen für den dauerhaften Erhalt der Eigenständigkeit zu suchen. Er fordert die Aufsichtsbehörden Landratsamt, Landesdirektion und Innenministerium auf, der Gemeinde nunmehr die bisher versagten Hilfen beim Finden von Lösungen für die Zukunft der bisherigen Gemeinde zu leisten. Die Gemeinde ist dazu aus eigener Kraft nicht in der Lage“, heißt es in dem Beschluss.

Eigentlich dürfte es eigenständige Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern gar nicht mehr geben. „Dennoch und andererseits lassen alle Verantwortlichen die Gemeinde mit defizitären Haushalten von Jahr zu Jahr weiterwursteln“, heißt es weiter. Man werde den Eindruck nicht los, dass der Wille, eigenständig zu bleiben, durch ein „Verhungern am langen Arm“ gebrochen werden solle. Dieser Punkt sei jetzt erreicht.

Doch wer soll Käbschütztal aufnehmen? Dass Meißen seine Meinung komplett ändert, dürfte unwahrscheinlich sein. Lommatzsch will in einigen Jahren schuldenfrei sein, dürfte sich kaum ein solches Problem aufbürden. Und Nossen mit mehr als 10 000 Einwohnern ist schon groß genug, hatte einst lediglich Interesse an Krögis bekundet.

Theoretisch blieben noch Klipphausen, jetzt schon die größte Gemeinde Sachsens und Diera-Zehren. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die Gemeinde filetiert, zwischen Meißen, Nossen und Lommatzsch aufgeteilt wird.

