Eine Gaststätte im Kulturhaus? Der Ortschaftsrat diskutiert über eine Wiederbelebung, nachdem das alte Lokal vor fünf Jahren geschlossen hatte.

Das Kulturhaus in Fischbach. © Thorsten Eckert

Der Ortschaftsrat von Fischbach diskutiert am kommenden Donnerstag, den 10. November, über die Möglichkeit, im Kulturhaus des Arnsdorfer Ortsteiles eine Gaststätte wieder zu eröffnen. Ein Wunsch, den viele Bürger schon lange hegen, nachdem das letzte Gasthaus in dem Dorfgemeinschaftshaus und damit direkt im Zentrum von Fischbach geschlossen wurde. Denn 2011 hängten Annelie und Reiner Mittag Kochschürze und Kellnertablett an den Nagel. Nach 30 Jahren der harten Arbeit gaben sie ihr Lokal altersbedingt auf. Anschließend suchte die Gemeinde immer wieder nach neuen Pächtern, die bereit sind, in ein neues Gasthaus zu investieren. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Doch natürlich mussten die Fischbacher seitdem nicht komplett ohne Gaststätte auskommen. Schließlich befindet sich direkt an der B 6 immer noch das „Schwarze Roß“. Doch der Wunsch nach einem Lokal im Dorfgemeinschaftshaus blieb bestehen, und nun soll am kommenden Donnerstag das Thema im Ortschaftsrat von Fischbach erneut angesprochen werden.

Zeit für Bürgerfragen

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Grundstücksangelegenheiten zum Kulturhaus. Die Sitzung am 10. November beginnt um 19 Uhr und findet im Beratungsraum des Kulturhauses statt – dort, wo die einstige Gaststätte ihr Domizil hatte.

Bereits am heutigen Donnerstag kommt zudem der Ortschaftsrat von Kleinwolmsdorf zusammen. Die Mitglieder treffen sich ebenfalls 19 Uhr im Beratungsraum an der Geschwister-Scholl-Straße. Hier sollen unter anderem die Sitzungstermine des Gremiums für das kommende Jahr besprochen werden. Natürlich haben Bürger auch die Möglichkeit, Fragen an die Ortschaftsräte zu stellen.

