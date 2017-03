Sportlergala Eine Gala voller Überraschungen In der Riesaer Stadthalle „Stern“ fand die Sportlergala statt.

© Claudia Hübschmann/Archiv

Mit einer magischen Show verhalf der Großenhainer Zauberkünstler Milko Bräuer bei der Sportlergala vor einem Jahr in Coswig dazu, das Geheimnis um die Sportler des Jahres im Landkreis zu lüften. Auch die diesjährige Sportlergala am Sonnabend in der Riesaer Stadthalle „Stern“ wird den rund 400 Gästen wieder ein tolles Programm bieten. Was genau zu sehen und erleben sein wird, ist Teil der Überraschungen für den Abend. Und mit riesiger Spannung erwarten alle natürlich, welche Namen genannt werden, wenn es um die Ehrung der populärsten Sportler des Jahres 2016 geht.

zur Startseite