Eine Frau schießt den Vogel ab Glashütte hat eine neue Schützenkönigin.

Grit Gärtner ist die neue Schützenkönigin von Glashütte. © Foto: privat

Grit Gärtner hat beim 26. Schützenfest am Wochenende den Vogel vom Mast geholt, wie der Vorsitzende der Privilegierten Schützengesellschaft zu Glashütte, Uwe Bahr, informiert. Die 50-jährige Dresdnerin, die seit 2008 dem Verein angehört, konnte sich gegen 30 andere Schützen durchsetzen. Als Preis erhielt sie einen Zinnbecher, eine Schärpe, einen Orden und einen Blumenstrauß.

Die Schützengesellschaft wurde vor 25 Jahren gegründet. Das wird am 16. September in der Schunkelscheune in Hermsdorf/Erzgebirge gefeiert. (SZ/mb)

