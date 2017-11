Eine Frage des Stils Dynamo spielt wieder erfolgreich Fußball. Das hat auch mit Philip Heise zu tun, selbst wenn der das nicht hören will – und Haris Duljevic nicht verstehen kann.

Sie klatschen zurecht ab. Haris Duljevic und Philip Heise tragen entscheidend zu Dynamos unerwartetem Auswärtssieg in Düsseldorf bei. © Robert Michael

Siege und Niederlagen haben Namen. Sie auf eine geschlossene Mannschaftsleistung oder kollektives Versagen zurückzuführen, ist meist Taktik des Trainers. Keinen in den Himmel heben und erst recht niemanden bloßstellen – wird sich auch Uwe Neuhaus gedacht haben. Die Spieler behaupten schließlich genauso gern wie er, sich nicht dafür zu interessieren, was die Medien über sie meinen. Bescheid wissen trotzdem immer alle.

Also würdigt Neuhaus nach dem 3:1 in Düsseldorf die Geschlossenheit und nicht Haris Duljevic und dessen Traumtor, selbst wenn es dessen erstes überhaupt für Dynamo gewesen ist und der Neuzugang erneut auffälligster Dresdner war. „Ich freue mich für alle“, sagt Neuhaus indes und schließt in die Freude sogar diejenigen ein, die der Mannschaft die Daumen gedrückt haben.

Die Spieler mögen sich damit abfinden, zumal Duljevic die Worte des Trainers ohnehin nicht versteht. Der Bosnier ist weder des Deutschen noch Englischen mächtig, weiß aber Landsmann und Torwarttrainer Brano Arsenovic an seiner Seite. Begriffen hat Duljevic zudem die Gesetzmäßigkeiten eines Mannschaftssports. Öffentliches Eigenlob geht demnach gar nicht, weshalb er via Dynamo-TV und Arsenovic ausrichten lässt, glücklich über sein erstes Tor zu sein, „aber noch glücklicher, dass wir als Mannschaft funktioniert haben“.

Neuhaus wird es mit Wohlwollen registriert haben. Für die Daumendrücker außerhalb der Mannschaft ist die Sache damit allerdings keinesfalls erledigt. Weil man in Düsseldorf, immerhin Tabellenzweiter, nicht alle Tage gewinnt, bleibt eine Frage offen: War Dynamo diesmal wirklich so gut oder der Gegner nur schlecht?

Beides ist wohl zusammengekommen, den Unterschied zu den Vorwochen aber hat die konsequente Chancenverwertung gemacht mit drei Toren aus vier Chancen in sechs Minuten. Zumindest findet das Philip Heise, und er ergänzt: „Man hat gesehen, was Kampfgeist und Mentalität in einer Mannschaft ausmachen können.“ Sowie die Rückkehr eines Leistungsträgers, möchte man hinzufügen.

Nach dem Platzverweis bei der Niederlage in Nürnberg, als er wegen eines groben Fouls die Rote Karte sah, hat Heise drei Spiele lang zusehen müssen, wie es – mindestens tabellarisch – immer weiter abwärts ging. Den Aufschwung vom Montag auch an ihm festzumachen, gefällt dem Außenverteidiger, nur annehmen will er solche Komplimente nicht. „Um Gottes Willen“, entfährt es ihm, „Wir haben als Kollektiv sehr gut gearbeitet und uns auf dieses Spiel vorbereitet.“

Das Resultat von Vorbereitung und Umsetzung sind sowohl die drei Tore als auch ihr Zeitpunkt. Nach zehn Minuten steht es 3:0 – durch zwei Konter nach Ballgewinnen und dem Kopfballtreffer nach Eckball von Heise, der mit seiner Präzision bei Flanken sowie dem ausgeprägten Offensivdrang das Spiel deutlich bereichert.

Ihn hätte Neuhaus ebenfalls explizit erwähnen können. In der Analyse gestattet sich der Trainer jedoch lieber einen Seitenhieb auf die Kritiker in der Spielstil-Debatte. „So wie wir aus der Kabine gekommen sind, ist unsere Art zu spielen. Wir haben uns vorgenommen, diese Spielweise nicht zu verändern“, sagt er und verweist auf die drei schnellen Treffer, wenngleich Lucas Röser und eben Duljevic dabei Tore gelingen, „die man nicht alle Tage schießt“.

Neuhaus verhehlt auch nicht das Risiko der Spielweise, die Fehler provoziert und immer wieder Gegentore ermöglicht. Nur den Namen Paul Seguin, der diesmal gepatzt hatte, nennt der Trainer selbstverständlich nicht – sondern spricht von „Geschichten der letzten Wochen, die uns in unserem Rucksack begleiten.“ Gleiches gilt für Verletzungen: Niklas Kreutzer fällt mit einer Adduktorenzerrung aus.

