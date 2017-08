Eine Frage der Fritte Die teils desaströsen Zustände der Frittenbuden stellen die Esskultur eines ganzen Volkes infrage. Nun greifen einige Gemeinden Brüssels durch.

Es geht um nicht weniger als die Seele Belgiens. Die Stadt Brüssel hat ein Projekt gestartet, mit dem sie nicht nur das Schmuddelimage der bisherigen Frittenbuden, sondern gleich das Kulturgut des Landes schlechthin wieder ins rechte Licht rücken will. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bis 17. Oktober können Architekten Entwürfe für die insgesamt acht „Fritkots“ im Herzen der belgischen Hauptstadt einreichen. Wer die doppelt frittierte Kartoffelstange am besten in Szene setzt, wird eine Jury innerhalb eines Monats nach Ende der Bewerbungsfrist entscheiden. Doch von vorn: „Die Frittenbuden sind teilweise in einem, sagen wir, problematischen Zustand“, formulierte es Stadtsprecherin Aline Glaudot. Überfüllte Mülleimer, die zudem zu weit vom Kiosk entfernt sind, Ungeziefer, ja sogar Ratten und Mäuse gehörten zur Liste der Unzulänglichkeiten einiger Verkaufsstände.

Der Grund: Viele Betreiber sind nicht mehr bereit, selbst Geld in die Hand zu nehmen, um ihre Buden auf Vordermann zu bringen. Denn die Lizenzen werden von der Stadt vergeben – und wenn die die Zustände für unhygienisch hält, fällt die Investition womöglich ins Wasser. Damit soll nun Schluss sein. Die Stadt will die Fritkots künftig selbst betreiben und lediglich vermieten, sodass der technische Unterhalt und Renovierungsarbeiten besser gesteuert und Hygienestandards gehalten werden können. „Es geht hier schließlich um die belgische Identität“, erklärte die Sprecherin und meinte dies völlig ernst.

Schon einmal hatte es Aufruhr im Lande gegeben, als gemunkelt wurde, die EU-Kommission wolle der Fritte zu Leibe rücken, weil sie eine Beschränkung der Werte des krebserregenden Acrylamid plane. Das kann aber gerade bei der belgischen Variante der Pommes nicht ausgeschlossen werden, da diese traditionell zwei Mal und noch dazu in Rinderfett statt Pflanzenöl frittiert werden, was ihnen ihren unverwechselbaren Geschmack und ihr knackiges Äußeres verleiht. Nachdem die EU-Behörde glaubhaft versichert hatte, dem belgischen Kulturgut keinesfalls den Garaus machen zu wollen – la fritte, c’est chique (die Fritte ist schick), wie ein Kommissionssprecher eilig versicherte – konnte sich die Landeshauptstadt also wieder aufs Wesentliche konzentrieren.

Die Stadtgemeinde Brüssel ist nicht die erste, die ihre schmuddeligen Buden in Angriff nimmt. Auch die Hauptstadtgemeinde Etterbeek, wo die EU-Institutionen untergebracht sind, hat einen aufwendigen Umbau gleich des ganzen Platzes in Auftrag gegeben, auf dem das berühmte Maison Antoine steht – jene Frittenbude, an der sich schon Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Spitzenpolitiker nach einem langen Gipfeltag gestärkt hatten. Derzeit ist der Platz eine Baustelle, die Budenbetreiber mussten ihr Geschäft in einen mobilen Frittenwagen verlegen. Den Besucherzahlen tut dies keinen Abbruch. Die Schlange reicht mittags und abends bis an die Bauzäune, hinter denen das neue, weitaus größere Maison Antoine entsteht.

Auch im Brüsseler Zentrum sollen nun also die acht Buden in neuem Antlitz erstrahlen, dabei aber „ihre frühere Identität behalten“, betonte die Stadtsprecherin.

