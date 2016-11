Eine Firma wird aufgelöst Bei Stemke besichtigen die Bieter Maschinen und Möbel. Erst in der kommenden Woche stehen die Preise fest.

Olaf Maasjosthusmann und Sascha Tölle (links) sind aus Bielefeld angereist. Sie interessieren sich für Werkzeugmaschinen, hier eine Rundschleifmaschine.

In diesem Großraumbüro war die CAD-Abteilung untergebracht. Tische, Stühle, Rechner – alles kommt unter den virtuellen Hammer.

Männer mit Klemmbrettern schlendern durch die Halle. Lassen den Blick schweifen, bis er an etwas hängenbleibt. Sie drehen und wenden Werkzeuge, kramen in Schubladen und Blechschränken, schauen wissend und schießen Fotos. So sieht es aus, wenn das letzte Kapitel einer Firma eingeleitet wird. Es ist Besichtigungstag bei Stemke Kunststofftechnik. Draußen stehen die Autos mit Hamburger und Dresdner Kennzeichen, aus Vorpommern-Greifswald und Weimarer Land. Auch aus Polen, Slovenien und Österreich sind Leute angereist, die alle möglichst ein Schnäppchen machen wollen.

Es ist Ausverkauf bei Stemke. Die Firma hatte im Februar Insolvenz angemeldet. Im September hatte der Insolvenzverwalter die Reißleine gezogen, nachdem auch der letzte potenzielle Käufer abgesprungen war. Die letzten 37 Mitarbeiter wurden entlassen. Jetzt wird Stemke stückchenweise zu Geld gemacht. Von der 90 Tonnen schweren Spritzgießmaschine bis zur Computermaus ist alles dabei,

Olaf Maasjosthusmann und Sascha Tölle beschauen sich eine Rundschleifmaschine, die in der Halle steht. Sie sind für eine Werkzeugbaufirma aus Bielefeld angereist. „Es gibt hier einiges, was und interessiert. Auch die Hermle da vorn“, sagt Maasjosthusmann. „Die Hermle“, das ist ein Fräszentrum, neun Jahre alt und mit ziemlich viel Betriebsstunden auf dem Tacho, für das sich auch andere Bieter brennend interessieren. Bei der Internetauktion war der Preis jetzt schon auf 99 000 Euro hochgeschnellt – mit Luft nach oben. Denn die Versteigerung geht noch bis kommenden Dienstag.

Pierre Theile, Mitarbeiter der Firma Hanseatische Industrie Consult, steht in der Halle und beantwortet Fragen. So viel Andrang erleben die Profi-Versteigerer nicht so oft. „Das liegt am Objekt“, sagte Theile. Bisher sind 1200 Gebote für die rund 600 Posten abgegeben worden. So richtig losgehen wird es aber erst nach dem Besichtigungstag, oft erst wenige Stunden vor Auktionsende, sagt Theile. Was dann nicht versteigert wurde, wird oft nachträglich für das Mindestgebot abgesetzt. „Es gibt viele Kunden, die sich nach der Auktion melden.“

„Bitte nichts auseinanderbauen“, ruft Theile zwei Männern zu, die an einer kleinen Handspindelpresse herumspielen. Andere schlendern an einer riesigen Spritzgießmaschine vorbei, die für mindestens 60 000 Euro zu haben ist. Bisher hat noch niemand dieses Gebot abgegeben. In einem Seitenraum liegen in Regalen Elektroschleifer, Messgeräte und Waagen. Sauber aufgereiht stehen Kühlaggregate für die sogenannte Stemke-Kühlung für Spitzgießwerkzeuge. Eine Erfindung der Werkzeugbaufirma, für die sie 2008 den Innovationspreis des Landkreises Döbeln bekommen hatte.

In einem Großraumbüro sieht es aus, als wären die Mitarbeiter gerade erst von ihren Arbeitsplätzen weggegangen. Aktenordner stapeln sich noch in den Regalen. Markus Nicklich aus Dresden ist mit dem Zollstock unterwegs und misst gerade einen Schrank aus. Er will ein Büro einrichten, erzählt der Kleinunternehmer. Die Möbel seien ungewöhnlich jung, sagt Patrick Soehring, Mitarbeiter des Versteigerers. Die meisten stammen aus dem Jahr 2014. Damals war Stemke aus Döbeln ins Gewerbegebiet Am Fuchloch umgezogen und hatte sich neu eingerichtet. Die verstellbaren Schreibtische haben es Nicklich angetan. „Was ist mit der Kaffeeküche?“, fragt er Patrick Soehring. „Die ist leider Bestandteil des Gebäudes“, sagt dieser bedauernd.

Das neue Firmengebäude ist noch nicht Objekt der Versteigerung. Es gehört nicht zu Stemke Kunststofftechnik, sondern der Firma Gise Deutschland, die allerdings auch pleite ist. Als Stemke im Sommer noch komplett verkauft werden sollte, wäre die Halle für mindestens 2,1 Millionen Euro mit weggegangen. „Wir versuchen die Immobilie jetzt über einen Makler anzubieten“, sagte Insolvenzverwalter Henry Girbig.

