Eine fast normale Familie Susi und Nicole Voigt sind Eltern und verheiratet. Für Freunde und Familie Alltag. Nur das Gesetz macht noch immer Unterschiede.

Verheiratet und Eltern: Susi und Nicole Voigt aus Heidenau mit Tochter Mia Luna und Hund Lilly. © Marko Förster

Heidenau. Die Großstadt war zum Austoben, Heidenau ist jetzt der Ort zum Leben. Hier haben sie geheiratet, einen Hund und nun ein Kind und träumen von einem kleinen Häuschen. Wie ein richtiges Ehepaar. Was heißt wie, sie sind eines. Susi und Nicole Voigt haben schon voriges Jahr geheiratet. Im Oktober haben sie ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umtragen lassen. Ihr Kind soll in „geordneten Verhältnissen“ aufwachsen. Zwölf Tage später wurde Mia Luna geboren.

Damit ist ein Traum wahr geworden. Susi und Nicole sind Eltern geworden. Susi hat das Kind ausgetragen und ist die Mami, Nicole die Mama. Es gab ein paar dumme Kommentare auf Facebook, aber die meisten da und im richtigen Leben haben gratuliert, alles Gute gewünscht. „Lieber zwei Mütter als kein Vater“, schrieb eine Frau.

Beide wollten nicht immer nur Tante sein. Seit die heute 30-jährige Nicole 16 war, wollte sie ein Kind. „Dann kam meine Sexualität dazwischen.“ Als sie und Susi sich auf Arbeit kennenlernten, war Susi Nicoles Chefin. Beide hatten ihre Erfahrungen gemacht und wollten nun eine Familie. Schnell sprachen sie über das Thema Kinderwunsch und waren sich einig. Die beiden sind Familienmenschen. Der Sonntag ist ihnen heilig, sie mögen Besuche, die Familien wohnen in der Nähe. Die sind froh, dass ihre Kinder glücklich sind. Was auch sonst? Als Nicole als Jugendliche mal vor Weihnachten wieder nach einem Freund gefragt wurde, sagte sie: „Ich habe eine Freundin.“ Die Antwort der Oma: „Na, da bringste die mit.“ Damit war das erledigt. Es ist schließlich egal, mit wem man ins Bett geht, mein Charakter ist wichtig, sagen beide jungen Frauen.

Susi hat sich in Berlin und Köln bissel ausgetobt, wie sie sagt. Jetzt hält die 26-Jährige die schlafende Mia Luna im Arm, macht einen glücklichen und entspannten Eindruck. Nicole ist gerade von Arbeit gekommen und hat Mia Luna gewickelt. Susi und Nicole nennen sich auch Susi und Strolchi nach dem Zeichentrickfilm. „Susi hat mich gezähmt“, sagt Nicole. Sie ist klein, sehr schlank, wirkt quirlig, robust und zart zugleich. „Susi ist die Stärkere.“

Überall wird den Dreien gratuliert. Im Geschäft, auf der Straße, auf Arbeit sowieso. Viele, auch Fremde, grüßen sie, wenn sie mit Kinderwagen und Hund Lilly unterwegs sind. Sie scheinen eine fast bürgerlich-spießige Familie zu sein. Nur vorm Gesetz sind sie eben noch immer alles andere als „normal“.

Susi und Nicole sind zwar Eltern, bevor Nicole aber all die Rechte hat, die dazu gehören, sind etliche behördliche Hürden zu nehmen. Bisher hat Nicole keine Rechte, aber alle Pflichten, sagt sie. Das heißt, sie dürfte Mia nicht mal in der Kita abholen ohne Erlaubnis von Susi, ist aber durch die Ehe finanziell voll verantwortlich. Nicole wird Mia Luna adoptieren, das war von Anfang an klar. Dafür muss sie ein polizeiliches Führungs- und ein Gesundheitszeugnis vorlegen, Gespräche und Prüfungen absolvieren. Wenn andere Kinder kriegen… Da merken die beiden Frauen, dass sie eben doch nicht wie andere sind. Da machten die Gesetze und die Gesellschaft immer noch Unterschiede und wüssten die Behörden vieles nicht, sagen Susi und Nicole. Sie meistern das, keine Frage. Sie akzeptieren, dass sie da Vorreiter sind. Sie empfinden keinen Unterschied. Die Gesellschaft sei noch nicht so weit.

Wenn Mia Luna irgendwann nach ihrem leiblichen Vater fragt, werden sie es ihr sagen. „Sie hat ein Recht darauf, ihn kennenzulernen.“ Sie soll mit allem Wichtigen zu Mama und Mami kommen können. Alles andere findet sich. Hauptsache gesund. Nicole wollte zwar erst einen Jungen wegen des Fußballspielens, aber dann definitiv ein Mädchen. Die Spielplätze in der Umgebung haben sie schon mal getestet. Ist zwar noch etwas Zeit, aber die klugen Frauen sorgen vor.

In zwei Jahren will der Weiberhaushalt, wie sie sich selbst bezeichnen, Urlaub auf dem Bauernhof machen – und Susi den Führerschein. Vielleicht finden sie ja in oder um Heidenau auch ein schönes Haus.

zur Startseite