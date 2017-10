Eine Familie geht am Stock Seit fast 150 Jahren fertigt eine Firma in Thüringen Gehstöcke. Ganz traditionell – und auch sehr modern.

Zum Spazieren, Wandern und Genesen: Der Stock ist für viele mehr als nur eine Gehhilfe. © picture alliance / dpa

Die alte Stockbiegemaschine dampft und ächzt. „Die hat mein Vater entwickelt“, sagt Hans-Jochen Gastrock stolz. Still steht er daneben und schaut fast ein wenig andächtig Bernd Höftmann zu, der an der Maschine arbeitet. Der 58-Jährige nimmt einen etwa 1,20 Meter langen Holzstock aus der Öffnung eines grünen Metallofens. Die Stöcke, durchschnittlich drei Zentimeter dick, liegen dort im Wasserdampf und werden geschmeidig gemacht. Zehn Minuten reichen. Dann kann sie Höftmann in einen kleinen Metallschlitten legen und um einen silbernen Zylinder drehen. Der Griff des Wanderstocks ist fertig. „Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie biegsam, ja geradezu lebendig Holz ist“, sagt Gastrock.

Höftmann bindet noch einen Bindfaden um den Griff, damit sich das Holz beim Trocknen nicht wieder verzieht. Dann legt er den Stock, der noch ein wenig krumm ist, zwischen zwei kleine Zylinder, biegt ihn mal hierhin, mal dorthin, ein prüfender Blick und noch einer – dann ist der Stock geradegerichtet und wird auf eine Palette gelegt, auf der schon gut einhundert hölzerne Wanderstöcke liegen. Später, wenn der Stock gebeizt, poliert und geflammt ist, auf Länge geschnitten, das Griffende geschliffen und die vernickelte Spitzzwinge am Ende eingesetzt ist, kann man ihn im Laden oder im Internet für knapp 40 Euro als „Modell 50130“ kaufen. „Eiche Rundhaken rustikal geflammt“, steht dann auf dem Anhänger, der dem Kaufexemplar um den Griff gebunden ist.

Nach Wanderromantik klingt das nicht gerade, und auch Gastrock verzieht ein wenig das Gesicht, wenn man ihm die Katalogbezeichnung vorliest. Kataloge haben eben ihre eigene Sprache“, sagt er. „Eigentlich ist das der klassische Försterstock. Das Urmodell des Wanderstocks sozusagen, gefertigt aus dem Ast einer Eiche. Die hat schon mein Ururgroßvater gemacht, vor 150 Jahren.“

Die Firma Gastrock im thüringischen Wahlhausen, das im Eichsfeld an der hessischen Grenze liegt, ist eine Erfolgsgeschichte. 40 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. „Wir sind vielleicht nicht der größte, aber doch einer der bedeutendsten Stockhersteller in Europa“, sagt der Firmenchef. Aus der kleinen Fabrik am Rande der 340-Einwohner-Gemeinde im Werratal gehen jedes Jahr rund eine halbe Million Stöcke und Stockteile jeglicher Art in die ganze Welt. „Wir liefern in den gesamten europäischen Raum, in die USA, nach Kanada, Australien und Neuseeland, nach Asien und in den arabischen Raum.“

Edle Gehstöcke aus Holz sind dabei, Stöcke und medizinische Gehhilfen aus Leichtmetall und Carbon, Spezialstöcke für die Jagd, auf denen man sitzen oder sein Gewehr beim Anlegen aufs Wild abstützen kann. „Wir sind zudem der letzte europäische Hersteller von Schirmstöcken und gebogenen Schirmgriffen aus Massivholz“, erklärt Hans-Jochen Gastrock. „Diese Teile schicken wir an die wenigen Schirmfabriken, die es noch gibt in Europa und die auch die Königshäuser beliefern.“ In Deutschland ist die Firma Gastrock zudem die letzte Fabrik, die noch Wanderstöcke aus Naturholz herstellt. Aber das macht nur noch knapp ein Zehntel der Produktion aus.

Der Betrieb ist jetzt in der fünften Generation in Familienbesitz. Und die sechste steht bereit – Gastrocks Sohn hat schon ein eigenes Büro im Haus, die Tochter hat Industriekauffrau gelernt. Ob die Kinder aber den Betrieb weiterführen werden, steht noch nicht fest. „Es ist ihre Entscheidung“, sagt der Vater nur.

Und dann erzählt er, wie alles begann mit den Gastrock-Stöcken. „1868 war das, als mein Ururgroßvater Johannes im Backhaus auf seinem Hof seine ersten Gehstöcke aus Eichenholz trocknete.“ Die Familie lebte damals in Lindewerra, einem kleinen Bauerndorf am Fluss Werra, nur zwei Kilometer von der heutigen Stockfabrik in Wahlhausen entfernt. Landwirte waren sie, und wie so viele andere Bauern arm und notleidend. Ein Nebenverdienst musste her. Im Jahr 1836 war ein Wilhelm Ludwig Wagner aus Eddigehausen bei Göttingen über die Werra ins Dorf gekommen. Er brachte die Stockmacherei nach Lindewerra.

Den Rohstoff dafür fand er in den Wäldern der Gegend. Die Dörfler schälten die Rinde von den Eichen, weil sie sie zum Gerben von Fellen benötigten. Die Bäume starben dadurch ab, doch aus den Stümpfen wuchsen Schösslinge heraus – der „Stockausschlag“, wie das die Förster nennen. Die Äste, die mit Wasserdampf erhitzt wertden und sich sehr gut biegen lassen, sind das ideale Material für Geh- und Wanderstöcke. Heute betreibt Hans-Jochen Gastrock eine eigene Plantage am Berg, sechs Hektar groß. Regelmäßig kappt er dort die Bäume. Bei einer Eiche dauert es zehn Jahre, bis der Stockausschlag so stark ist, dass man einen Försterstock daraus anfertigen kann.

Auch Ururgroßvater Johannes ging vor anderthalb Jahrhunderten bei dem zugewanderten Stockmacher Wagner in die Lehre. „Er hat dann schnell eine eigene kleine Manufaktur aufgezogen auf seinem Hof“, erzählt der heutige Firmenchef. Die Gastrock-Stöcke waren gefragt, die Familie machte einen guten Umsatz. „Es sprach sich bald herum, dass seine Stöcke besonders gut sind.“ Johannes‘ Sohn Louis führte den Betrieb nach dem Tod des Firmengründers 1913 weiter. Inzwischen hatten sich die Gastrocks ganz aufs Stockmachen verlegt. Ein Foto von 1908 zeigt Louis mit vier Angestellten auf dem Hof. Aus einer Familie von Landwirten und Obstbauern war eine Handwerkerfamilie geworden.

Doch 1961 aber war erst einmal Schluss mit der Stockmacherfirma Gastrock. Firmenchef Hugo, der Sohn von Louis Gastrock, war schon Mitte der 1950er-Jahre ins Visier der DDR-Behörden geraten, weil der passionierter Jäger seine Waffe nicht abgegeben hatte. Er wurde verhaftet, saß zwei Jahre lang im Zuchthaus. Der Betrieb blieb aber in Familienbesitz. In jenen Jahren stellten die Gastrocks vor allem Skistöcke her. Einige Hunderttausend seien das gewesen, für das Inland und den Export, erzählt Hans-Jochen Gastrock. „Die waren aus Naturhaselholz, mit Rinde und einem geflochtenen Teller unten dran. Jeder Skifahrer in der DDR hatte unsere Stöcke.“

Im Sommer 1961 machten Gerüchte die Runde in Lindewerra, das direkt an der damals noch unbefestigten DDR-Grenze nach Hessen lag. Die Behörden würden die Umsiedlung mehrerer Familien aus dem Ort vorbereiten, hieß es. Auch die Gastrocks wären wohl davon betroffen gewesen. Als am 13. August die Mauer in Berlin gebaut wurde, stand für die Familie fest, dass ihre Zeit in Lindewerra abläuft. Am Abend des 25. September 1961 packten sie ein paar Habseligkeiten zusammen. Noch war die Grenze nach Hessen nicht befestigt. Und so schwammen Hugo Gastrock und seine Frau Lieschen zusammen mit dem 28-jährigen Sohn Erhard und dessen Frau bei Nacht durch die Werra.

Zwei Kilometer von Lindewerra entfernt, im hessischen Oberrieden, siedelte sich die Familie an. 1963 nahmen die Gastrocks dort die Stockproduktion wieder auf. Ein Jahr später wurde Hans-Jochen Gastrock geboren, der heute die Firma führt. Nein, anfangs habe er nicht so recht die Ambition gehabt, in das Familienunternehmen einzusteigen, erzählt er. „Ich hatte allerlei Flausen im Kopf, war nicht immer der Zielstrebigste, anders als meine beiden Schwestern. Die Schule nahm ich nicht so ernst, habe lieber Fußball gespielt in unserem Dorfverein.“

Ende der 1980er-Jahre betraut ihn der Vater mit der Geschäftsführung einer Firmenniederlassung im nahen Eschwege. Die Fabrik mit zehn Mitarbeitern stellte orthopädische Gehhilfen her. Hans-Jochen Gastrock hatte zuvor eine Tischlerlehre gemacht, was ihm nun zupasskam, weil diese Stöcke nicht aus Naturholz, sondern aus Brettware hergestellt wurden. Das neue Marktsegment half den Gastrocks über den Umsatzeinbruch hinweg, den die Firma – wie viele andere Stockmachereien – in den 1980er-Jahren an den Rand des Zusammenbruchs bringt.

Hatte das Familienunternehmen im Jahrzehnt zuvor noch jedes Jahr eine Dreiviertelmillion Holzwanderstöcke in den Alpen, im Schwarzwald, Harz und den anderen Wanderregionen verkauft, blieb man nun auf der Ware sitzen. Zwar lag Wandern auch damals voll im Trend, aber nun kauften die Leute importierte Teleskop-Stöcke aus Leichtmetall, die bequem in jeden Rucksack passten. „Sehr viele Stockbetriebe in Deutschland gingen damals pleite“, erinnert sich Hans-Jochen Gastrock.

Das Familienunternehmen hingegen kaufte sogar noch dazu, Produktionslinien von Konkurrenten aus Deutschland und England. 1991 war das. Der Standort in Oberrieden wurde nun zu klein. Deutschland war wieder vereint, also warum nicht zurück in das alte Heimatdorf Lindewerra? „Das wäre unsere erste Wahl gewesen, aber wir bekamen dort keine Baugenehmigung für eine Fabrik“, erzählt Gastrock. Doch im Nachbarort Wahlhausen gab es ein Heizhaus, das zuvor die LPG und die Kaserne der DDR-Grenzkompanie mit Wärme versorgt hatte. „Es war der ideale Standort, dort hatten wir genügend Platz für unsere Maschinen, die wir aus Oberrieden und aus England holten.“

Und genügend fleißige und geschickte Arbeitskräfte gab es auch. 40 Leute stellten die Gastrocks ein, aus den Dörfern beiderseits des alten Grenzflusses Werra. „Von Anfang an haben hier in Wahlhausen Westler und Ostler zusammengearbeitet, ohne Probleme.“ Nur einmal habe es Ärger gegeben, als ein aus Hessen stammender Mitarbeiter lautstark über die „Ossis“ hergezogen sei. „Den habe ich gefeuert“, sagt Gastrock. „So etwas gibt es bei mir nicht.“

30 Arbeitsschritte braucht es, bis ein handgemachter Wanderstock aus Holz fertig ist. „Seit 150 Jahren macht meine Familie das so, aber dennoch ist das Stockmacherhandwerk heute ein ganz anderes geworden“, sagt Gastrock ein wenig wehmütig. Noch vor 40 Jahren seien 70 Prozent der Wanderstöcke aus Holz gewesen. Heute bestehen vier von fünf aus Leichtmetall oder Carbon. Sein Unternehmen habe darauf reagiert, man habe neben den alten Maschinen für die Holzprodukte längst auch moderne, numerisch gesteuerte Anlagen im Haus. „Wir können der alten Zeit nachtrauern, aber dürfen die Entwicklung nicht ignorieren“, sagt er. „Es ist nun einmal so: Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.“

