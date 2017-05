Eine explosive Mischung Die Fusion von Linde und Praxair wird zur Existenzfrage für den Dresdner Standort – und für einen zur Gewissensfrage.

Gasflaschen von Linde sind gegen Kippen und Rutschen zu sichern. Und der Dresdner Anlagenbau-Standort mit 450 Ingenieuren und Experten? © ap

Eine Sorge ist Wolfgang Reitzle los, der Raffke-Verdacht gegen ihn vom Tisch. Der Aufsichtsratschef des Technologiekonzerns Linde muss kein Verfahren wegen möglicher Insidergeschäfte befürchten. Finanzaufsicht Bafin und Münchner Staatsanwaltschaft haben keine Anhaltspunkte für eine Straftat gefunden und Ende letzter Woche einen Schlussstrich gezogen.

Reitzle ist seit 2016 Chefaufseher über den Konzern, den er bis 2014 selbst geführt hatte. Schon bald nach seinem Amtsantritt im Kontrollgremium hatte er für eine halbe Million Euro Linde-Aktien gekauft. Kurz darauf legte das Papier um gut 20 Prozent zu – und im August wurden Fusionsgespräche mit Praxair bekannt. Durch die Ehe mit den Amerikanern entstünde der größte Industriegasekonzern mit 61 Milliarden Euro Börsenwert, 28 Milliarden Euro Umsatz und 80 000 Mitarbeitern.

Linde mit Sitz in München gehört zu den führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Der Konzern mit 60 000 Mitarbeitern ist in über 100 Ländern vertreten und hatte 2016 fast 17 Milliarden Euro Umsatz und einen Gewinn nach Steuern von 1,3 Milliarden Euro erzielt. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital lag mit 9,4 Prozent auf Vorjahresniveau.

Bei einer Ehe mit Praxair wittern die Beteiligten Kostenvorteile von einer Milliarde Euro pro Jahr – und sie haben die sechs Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat überzeugt. Anders die zahlenmäßig gleichstark besetzte Arbeitnehmerseite: Weil sie in der „Amerika first“-Hysterie Jobs, Mitbestimmung und deutsche Firmenkultur schwinden sehen, lehnen dort alle Betriebsräte und Gewerkschafter den Deal ab – wahrscheinlich bis auf einen: Frank Sonntag aus Dresden. Ende April hatte es an über 30 Linde-Adressen in Europa einen Protesttag gegen die Fusion gegeben. In Dresden, seit 2013 Sitz der weltweiten Montageaktivitäten, blieb es still. Aus gutem Grund.

Im November hatte die SZ berichtet, dass der Technologiekonzern erwägt, seine Dresdner Adresse zu schließen. Drei Wochen später wurden – auch auf politischen Druck Sachsens – eine Standortgarantie und der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2021 verkündet. Allerdings ist die vorläufige Entwarnung an das Zustandekommen des Deals mit Praxair geknüpft. Dabei haben die Dresdner nicht mal was mit dessen Gasegeschäft zu tun.

Betriebsrat Zünglein an der Waage

Beobachter mutmaßen in dem Junktim einen taktischen Schachzug von Reitzle. Denn ausgerechnet der Dresdner Betriebsratschef Sonntag wird nun zum Zünglein an der Waage. Stimmt er gegen die Fusion, gefährdet er die Jobs jener 450 Kollegen, die ihn gewählt haben. Stimmt er dafür, stellt er sich gegen alle Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Die Kollegen dort sehen Sonntags Dilemma, erwarten aber dennoch dessen „solidarische Haltung und letztlich ein einstimmiges Votum“. Öffentlich erklären, will das keiner.

Bei Argumenten kontra Fusion tut man sich leichter. Ein hoch profitabler Dax-Konzern wie Linde „eignet sich nicht für Monopoly-Spielchen seines Aufsichtsratsvorsitzenden“, sagt Xaver Schmidt von der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Mit einer operativen Gewinnmarge von gut 24 Prozent und weltweiter Marktpräsenz sei Linde auch allein hervorragend aufgestellt.

Die jüngsten Quartalszahlen scheinen ihn zu bestätigen. Konzernchef Aldo Belloni spricht bis Ende März 2017 von einem „ordentlichen Ergebnis“ – auch für die Engineering-Division mit Dresden. Umsatz, operatives Ergebnis und Auftragseingang liegen im Vergleich zur Vorjahreszeit deutlich im Plus. Dennoch wird immer wieder kolportiert, die Sachsen würden „seit Jahren defizitär“ arbeiten. Auch deshalb müsse die Abteilung Luftzerlegungsanlagen für Osteuropa nach Pullach verlegt werden.

Die Gescholtenen sprechen von „Diffamierung“. Sie haben keine Zweifel an ihrer Wettbewerbsfähigkeit – zumal die Belegschaft bei weniger Gehalt auch fünf Stunden pro Woche länger arbeitet als die Kollegen im Westen. Bei den Stundensätzen gebe es einen Kostenvorteil von 40 Prozent. Nach einer Untersuchung der Unternehmensberatung Kemper & Schlomski haben die Dresdner von 2004 bis 2014 jährlich sieben bis 38 Millionen Euro Ergebnis an die Münchner Konzernzentrale abgeführt – in Summe mehr als 100 Millionen Euro.

Der Standort zählt zu den weltweit führenden Unternehmen bei Planung, Lieferung und Bau von Petrochemie-, Luftzerlegungs-, Gas-, CO2- und Energieanlagen. Auf der Referenzliste der Dresdner stehen unter anderem große Petrochemieprojekte im Nahen Osten, in Europa und in Russland, darunter Polyethylen- und Polypropylen-Anlagen und Luftverflüssigungs- und Luftzerlegungsanlagen, die seit über 100 Jahren nach Russland und in die Ukraine geliefert werden. Auch bei kohlenstoffarmen und sauberen Energietechnologien und Prozessanlagen, etwa für die Lebensmittelindustrie, hatte sich der als Linde-KCA bekannte und 2015 im Konzern aufgegangene Standort einen Namen gemacht.

Doch diese Meriten zählen nicht mehr. Weil die Aufträge seit 2014 zurückgehen, haben sich Management und Arbeitnehmervertreter Gedanken um ein Zukunftskonzept gemacht – erst gemeinsam, dann doch getrennt. „Letztlich wird das nicht in Sachsen, nicht in München und nicht Europa entschieden“, sagt Ex-Linde-KCA-Chef Günter Bruntsch. Der frühere Kombinatsdirektor hatte 1989 als erster Ossi ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Westkonzern Linde beantragt. In Dresden macht man sich keine Illusion: Auch wenn die Fusion mit den Amis zustande kommt, könnten bis zu 200 Jobs verschwinden. Ende Oktober hatte der Konzern ein Effizienzprogramm namens „Lift“ angekündigt, mit dem ab 2019 jährlich 370 Millionen Euro gespart werden sollen.

Hochzeit mit Praxair verzögert sich

Doch wegen der Querelen verzögert sich die auch in Bundesregierung und Bayerns Wirtschaftsministerium umstrittene Hochzeit. Der für vergangene Woche avisierte Schwur des Aufsichtsrats war verlegt worden – neuer Termin unbekannt. Gibt es nach der morgigen Hauptversammlung in München Klarheit? Oberaufpasser Reitzle macht kein Hehl daraus, dass er den Deal um jeden Preis durchsetzen will, notfalls mit seinem Doppelstimmrecht. Diese Option im Mitbestimmungsgesetz garantiert, dass Aufsichtsratsbeschlüsse für große Kapitalgesellschaften bei einem Patt gegen die Arbeitnehmervertreter durchgesetzt werden können, wird aber selten genutzt.

Und der Dresdner Betriebsratschef Frank Sonntag? Der 50-jährige Diplomingenieur war zu keiner Stellungnahme bereit. Anders Unternehmensberater Bruntsch. Der Präsident der Dresdner Industrie- und Handelskammer könnte sich Linde Dresden „als eigenen Betrieb mit eigener Akquisition und eigener Forschung und Entwicklung vorstellen“. „Ich wüsste, wie ich abstimmen würde“, sagt er: „Für die Fusion.“

zur Startseite