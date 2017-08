Eine eiserne Liebe Katharina und Friedrich Schmidt aus Zittau feiern ihren 65. Hochzeitstag. Auch eine Krankheit kann ihnen nichts anhaben.

Katharina und Friedrich Schmidt kennen sich bereits aus Kindertagen, kamen sich aber erst Anfang der 1950er Jahre näher und können nun ihre eiserne Hochzeit begehen.

Bis dass der Tod uns scheidet – das Versprechen, das sich Katharina und Friedrich Schmidt bei ihrer Hochzeit gegeben haben, hat seit mittlerweile 65 Jahren Bestand. Am 2. August 1952 sind sie den Bund der Ehe eingegangen, nun feiern sie ihr eisernes Hochzeitsjubiläum. Sie kennen sich schon viel länger. Katharina und Friedrich Schmidt sind beide gebürtige Deutsch-Ungarn, stammen sogar aus dem selben Ort etwa 60 Kilometer südlich des Balatons. In ihrer Kindheit und Jugend hatten sie sich zwar hin und wieder gesehen, doch ein engerer Kontakt entstand erst in Deutschland. 1947 wurden ihre Familien aus der Heimat ausgewiesen und kamen so in die Oberlausitz. Bei einer Hochzeit lernten sich Katharina und Friedrich Schmidt näher kennen und verliebten sich ineinander. „Zwei Jahre später haben wir geheiratet“, erzählt die 85-jährige Jubilarin.

Zuerst wohnten sie in Dittelsdorf, dann viele Jahre in Lückendorf. Vor einem halben Jahr sind sie nach Zittau umgezogen, bewohnen hier im Zittauer Süden eine Parterre-Wohnung. Dass sie sich im hohen Alter noch mal ein neues Zuhause suchen, ist der Erkrankung von Friedrich Schmidt geschuldet: Der 88-Jährige leidet an Parkinson. „In Zittau haben wir es näher zu den Ärzten und zum Krankenhaus“, sagt seine Ehefrau. Beide sind nicht mehr so mobil, weil Friedrich Schmidt wegen seiner Krankheit kein Auto mehr fahren darf. Ins Heim gehen wollten sie aber nicht. Solange, wie sie sich alleine versorgen können, wollen sie in den eigenen vier Wänden bleiben, sagt Katharina Schmidt.

Wichtig war für sie, dass kein großes Treppensteigen zur Wohnung erforderlich ist und dass es auch einen kleinen Garten gibt. Denn in Lückendorf besaßen sie ein großes Grundstück und verbrachten viel Zeit im Garten. Ihr neues Zuhause hat eine kleine grüne Ecke hinterm Haus und sie müssen nur ein paar Stufen bis zur Wohnungstür überwinden. Hier können sie nun ihren Lebensabend genießen.

Groß feiern wollen sie ihre eiserne Hochzeit nicht. Am Mittwoch, dem Tag des Jubiläums, haben sie die Verwandten in die neue Wohnung eingeladen. Zur Familie gehören eine Tochter, zwei Enkel und vier Urenkel. Friedrichs Schwester Elisabeth ist ebenfalls zum Gratulieren vorbeigekommen. Sie wohnt auch in Zittau und feiert – sofern sie und ihr Mann Herbert gesund bleiben – in drei Jahren eiserne Hochzeit.

