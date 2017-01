Eine eingeschworene Gemeinschaft Werner Thiele aus Langenau hat Hilfe geholt, als es seiner Nachbarin schlecht ging. Es hätte schlimm ausgehen können.

Werner Thiele aus Langenau lebt schon seit 1970 in Langenau. Anfang Januar holte er Hilfe, als es seiner Nachbarin gesundheitlich schlechtging. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei waren im Einsatz. © André Braun

Der Langenauer Werner Thiele winkt ab, wenn er auf seine Nachbarschaftshilfe angesprochen wird. Das sei doch selbstverständlich. Darum müsse man kein Aufhebens machen.

Er holte Angang Januar Hilfe für seine Nachbarin. Thiele informierte die Rettungsleitstelle, weil er die 68-Jährige weder telefonisch noch persönlich erreichen konnte. Sie habe auch nicht reagiert, als er an der Tür klopfte. „Unsere Nachbarin ist sonst immer fit. Sie ist eine Person, die keinen Arzt kennt“, sagt Werner Thiele.

Er sei mit seiner Frau über Silvester verreist gewesen. Und es sei üblich, dass bei Abwesenheit die Nachbarin die Zeitung aus dem Briefkasten hole. „Als wir wiederkamen, wollte ich gleich rübergehen, um die Zeitung abzuholen. Schon beim Telefonat merkte ich, dass die Nachbarin nicht auf dem Posten ist. Ich wollte gleich rübergehen. Doch das wollte sie nicht. Deshalb sah ich am nächsten Tag gleich früh nach ihr.“

Werner Thiele machte sich große Sorgen, als die Frau nicht reagierte. Nachdem die Feuerwehr im Beisein der Polizei die Haustür öffnete, wurde die sehr schwache und gesundheitlich angeschlagene Frau vom Rettungsdienst mitgenommen. Seine Hilfe sei keine große Sache gewesen, so Thiele. Er kümmert sich auch um die Katze der Nachbarin – so lange, bis es ihr wieder gut geht. „Wir sind im Oberdorf, sozusagen auf dem ersten Berg von Langenau, eine eingeschworene Gemeinschaft. Hier hilft jeder jeden. Und wer Geburtstag hat, der bekommt an diesem Tag vormittags jede Menge Besuch“, so Thiele.

Alle, egal ob Mann oder Frau, waren Feuerwehrleute. Die meisten der Nachbarn seien nun Rentner. Thiele selbst ist 1970 nach Langenau gezogen. Doch schon als Kind war er im Dorf unterwegs , da seine Großeltern hier lebten. Seine Kinder wurden unter anderem mit den Nichten und Neffen der heute 68-jährigen Nachbarin groß. Da sei es doch selbstverständlich, dass man sich gegenseitig hilft, gemeinsam feiert und immer ein wachsames Auge auf das Haus des Nachbarn hat. „Wir können uns aufeinander verlassen und das ist heutzutage ganz wichtig. Früher war der Zusammenhalt im Dorf größer.

Leider bröselt die Gemeinschaft etwas“, sagt Thiele. Und nicht nur die Leute im Oberdorf wissen, dass Werner Thiele gern hilft. „Ich war immer im Dorf unterwegs, als Feuerwehrmann und auch als Mitglied im Dorf- und Heimatverein.“ Als das Dorfgemeinschaftshaus noch vom Verein bewirtschaftet wurde, waren seine handwerklichen Fähigkeiten gefragt.

Nach dem Artikel im DA über den hilfsbereiten Nachbarn, der Hilfe holt, hat Werner Thiele viele Anrufe bekommen. Viele fanden seine Hilfsbereitschaft klasse und erkundigten sich nach der Nachbarin.

