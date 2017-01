Eine Ehrung zum Abschied Der Ausbildungsmajor geht in den Ruhestand. Vorher hat er sich im Goldenen Buch verewigt.

Ausbildungsmajor Walter Spindler (links) hat sich beim Neujahrsempfang in Leisnigs Goldenes Buch eintragen dürfen. Bürgermeister Tobias Goth dankte für die gute Zusammenarbeit. © Dietmar Thomas

Als Laudator für den beim Neujahresempfang ausgezeichneten Vorsitzenden des Leisniger Geschichts- und Heimatvereins Siegfried Bretsch ist Generalmajor Walter Spindler zum Neujahrsempfang nach Leisnig gekommen. Dass er selbst an diesem Abend noch geehrt wird und sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen darf, das hat Spindler nicht erwartet.

Walter Spindler ist Ausbildungsmajor in der Friedrich-Olbricht-Kaserne in Leipzig. Zu der pflegen die Vertreter der Stadt Leisnig Kontakte, seit an die Widerständler des 20. Juli 1944 erinnert wird. Der in Leisnig geborene Friedrich Olbricht war einer derjenigen, die den Mut aufbrachten, sich Adolf Hitler entgegenzustellen. An seinem Geburtshaus in der Unterstadt werden jedes Jahr an dem Tag, an dem sich der gescheiterte Umsturzversuch jährt, Blumen niedergelegt. Olbricht wurde noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 mit weiteren am Attentat Beteiligten erschossen.

Leisniger fahren regelmäßig zu den Neujahrsempfängen in die Leipziger Kaserne. Außerdem gab es eine Zusammenarbeit aufgrund der Dokumentation über Olbricht und andere Widerständler, die der Geschichts- und Heimatverein zusammengestellt hat. „Leisnig ist für mich inzwischen schon so etwas wie eine Patengemeinde geworden“, sagte Spindler. Olbricht sei das Verbindende und der Ausgangspunkt für eine gute Beziehung mit der Kommune und dem Geschichtsverein. Beiden sei der Generalmajor dankbar, dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Die Stadt Leisnig würdigt Olbricht bereits seit Anfang der 1990er-Jahre. Zu dieser Zeit hat der Platz unweit des Geburtshauses Olbrichts seinen Namen bekommen.

Als Dankeschön für die gute, über dreieinhalb Jahre dauernde Zusammenarbeit zwischen Stadt und der Olbrichtkaserne Leisnig durfte sich Ausbildungsmajor Spindler beim Neujahrsempfang in das Goldene Buch der Stadt Leisnig eintragen. „Ich denke schon, dass dies eine Würdigung ist“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Nahezu jede Stadt hat ein solches Buch. In Leisnig haben sich zuletzt ein Minister, Superintendent Albrecht Schmidt i.R., der ehemalige Stadtrat und Unternehmer Karl-Heinz Elsner oder die Mitglieder der Freibadinitiative eintragen dürfen. Auch Ehrenbürger wie Manfred Wehrmann und Heiner Stephan wurde diese Ehre zuteil.

Der Bürgermeister ist sich sicher, dass es auch nach dem Ausscheiden Spindlers in den Ruhestand eine gute Zusammenarbeit zwischen der Kommune, gegebenenfalls Vereinen und der Friedrich-Olbricht-Kaserne in Leipzig geben wird.

