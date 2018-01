Eine echte Nullnummer Ein 31-Jähriger wurde mit einem falschen Kennzeichen am Steuer erwischt. Doch das war längst nicht seine einzige Eselei.

Robert N. aus Lindenau ist mit 13 Vorstrafen ein echter Intensivtäter. Der 31-jährige Deutsche beschäftigt Polizei und Justiz schon seit 17 Jahren. Zehn davon saß er ein, zuletzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und räuberischer Erpressung. Seit Februar 2015 ist er draußen, steht unter Führungsaufsicht und hat sein Alkoholproblem erfolgreich therapiert. Weniger erfolgreich war es, seinen Hang weitere Straftaten zu begehen, zu kurieren.

Am Freitag stand N. wegen Betruges, Hehlerei und Verkehrsdelikten vor dem Amtsgericht Dresden. So soll er im März 2016 an einem Überweisungsterminal der Sparda-Bank am Külz-Ring 10 000 Euro eines Rentners auf sein eigenes Konto überwiesen haben. Das Geld stammte von einem 79-Jährigen, der dort um 15.30 Uhr eine eigene Überweisung durchgeführt hatte. Möglicherweise hatte der Mann vergessen, auf „Beenden“ zu drücken, als er fertig war. Obwohl er mit seiner EC-Karte die Bank längst verlassen hatte, war es dem Täter möglich, dessen Konto zu plündern.

N. bestritt die Tat. Es sei ein „naher Verwandter“ gewesen. N. gab aber zu, das viele Geld ausgegeben zu haben. 4 500 Euro habe er dem Angehörigen, dessen Namen er nicht nennen wollte, gegeben, so N.

Noch dümmer die zweite Tat: So hatte sich N. Kennzeichen für seinen Ford („DD-PL 0108“) prägen lassen. Darauf klebte er Tüv-Plaketten, die er als Hehlerware im Internet bestellt haben wollte. Obwohl das Nummernschild echt aussah, fiel der Ford im September 2016 sofort einer Zivilstreife auf: Die Ziffernfolge begann mit einer Null.

Wegen Computerbetruges konnte N. nicht verurteilt werden, es gibt keinen Beweis, dass er am Bankterminal war. Diese Sache wurde eingestellt. Wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz erhielt N. eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss er die 10 000 Euro zurückzahlen.

