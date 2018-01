„Eine echte Besonderheit unter Sachsens Weihnachtsmärkten“ Pirnas Weihnachtsmarkt ist neu ausgeschrieben. Wird er 2018 wieder Canalettomarkt heißen?

Matteo Böhme (l.) und Holger Zastrow sind die Chefs der Agentur Plan de Saxe. Sie wollen gern auch in den kommenden fünf Jahren den Canaletto-Weihnachtsmarkt in Pirna betreuen.

Pirna. Fünf Jahre ist Pirnas Weihnachtsmarkt inzwischen unter dem Begriff „Canalettomarkt“ bekannt. Das Konzept steht nun auf dem Prüfstand. Die Stadt hat den Markt neu ausgeschrieben, zwei Bewerber gibt es, die den Pirnaer Weihnachtsmarkt für die kommenden fünf Jahre betreiben wollen. Eine Bewertungskommission soll noch im Winter eine Entscheidung fällen.

Das Canalettomarkt-Konzept stammt von der Agentur Plan de Saxe, an der der Dresdner PR- und Eventmanager Holger Zastrow beteiligt ist. Die Agentur möchte den Canalettomarkt gern weiterführen und ist einer der beiden Bewerber. Wir haben mit Holger Zastrow gesprochen.

Herr Zastrow, wie gut war der Pirnaer Canalettomarkt 2017?

Der Markt hat sich wieder weiterentwickelt. Wir haben die Platzgestaltung weiter optimiert, noch einmal richtig ins Kinderprogramm investiert und das Angebot ausgeweitet. Inzwischen sind die Pirnaer stolz auf ihren Weihnachtsmarkt, das war in der Vergangenheit ja nicht immer so. Was die Atmosphäre, die Attraktionen und das Lichtkonzept betrifft, gehört der Canalettomarkt für mich inzwischen zu den Top-Weihnachtsmärkten in Sachsen.

Bei Weihnachtsmarkttest des Radiosenders MDR Sachsen war die Bilanz der Besucher nicht ganz so euphorisch …

Der Test hat mich wirklich geärgert. Natürlich fällt das Fazit nüchterner aus, wenn man wie der MDR den Markt vormittags um elf Uhr besucht statt am späteren Nachmittag, wenn die Familien da sind, das Licht an und Programm auf der Bühne ist und die Dampfeisenbahn fährt.

Als eines der größten Probleme sehen Besucher die Parkplatzsituation. Die Dresdner sagen: Nach Pirna brauchst du im Advent nicht zu fahren, da kann man nicht parken. Inwieweit wirkt sich das auf die Attraktivität des Weihnachtsmarktes aus?

Die Parkplatzsituation ist nicht einfach, aber man findet auch an besucherstarken Tagen in den Parkhäusern einen Platz. Das Hauptproblem aus meiner Sicht ist, dass ein vernünftiges Parkleitsystem fehlt. Viele Gäste von außerhalb kennen nur den Elbeparkplatz. Wenn sie dort keine Lücke finden, stecken sie schnell im Pirnaer Einbahnstraßensystem fest und sind frustriert. Hier muss die Stadt etwas tun, dazu sind wir auch im Gespräch.

Sie haben mal gesagt, Sie empfinden die Zusammenarbeit mit der Pirnaer Stadtverwaltung als wohltuend …

Das ist auch so. Im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt hatte ich immer das Gefühl, dass wir an einem Strang ziehen und Probleme auf kurzem Weg klären. Pirna macht vieles möglich, was in Dresdens Bürokratie undenkbar wäre. Ich habe ja den direkten Vergleich, da wir auch den Augustusmarkt auf der Dresdner Hauptstraße betreuen. Nehmen Sie zum Beispiel die Verlängerung des Canalettomarktes in die Nachweihnachtswoche. So einen neuen Ansatz zu testen, war in Dresden bisher unmöglich.

Die Weihnachtsmarkt-Verlängerung bis 30. Dezember gibt es seit zwei Jahren. Ein Erfolgsmodell?

Das steht für mich außer Frage. Die Händler sind begeistert, selbst die Erzgebirgshändler. Sie haben in der Nachweihnachtswoche schon Osterschmuck verkauft. Weil die Verlängerung etwas so Außergewöhnliches ist, Pirna in aller Munde, selbst in überregionalen Medien. Das hat enorm geholfen, den Markt noch bekannter zu machen. Und bei den Besuchern kommt es ohnehin gut an. Der Markt hat zwischen Weihnachten und Silvester viele Ausflügler und Heimaturlauber angezogen; die Leute haben Zeit und Muße für einen Besuch. Und das neue Kinderprogramm für die Marktverlängerungszeit mit Väterchen Frost und Schneemann Olaf kam super an. Der Markt war voll, der Bedarf ist also da.

Fünf Jahre hat die Agentur Plan de Saxe, die Sie gemeinsam mit Matteo Böhme führen, den Pirnaer Canalettomarkt entwickelt und betreut. Aktuell wurde der Markt für die kommenden fünf Jahre wieder neu ausgeschrieben. Haben Sie sich wieder beworben?

Natürlich. Mit dem Canalettomarkt haben wir eine echte Besonderheit unter den Weihnachtsmärkten in Sachsen geschaffen, die wir gern weiter entwickeln wollen. Wir hoffen, dass wir mit unserem Konzept so überzeugen konnten, dass wir den Markt auch in den kommenden fünf Jahren betreiben dürfen. Wir haben Lust, das weiter zu machen, und die Ideen gehen uns nicht aus.

Ein paar Buden mehr würden dem Markt sicher guttun, so dass er sich komplett rund um das Rathaus zieht …

Wichtig ist uns, dass der Canalettomarkt als Familienmarkt wahrgenommen wird, hier wollen wir das Angebot weiter verbessern. Ein bisschen Luft ist sicher auch bei der Anzahl der Buden noch. Wir spüren allerdings, dass es schwierig bleibt, insbesondere Händler mit Handelsware und Kunstgewerbe für Pirna zu begeistern. Damit das klappt, sind wir auf die Hilfe aller Besucher angewiesen, denen der Weihnachtsmarkt als Kulturgut wichtig ist. Wenn sie Räuchermännchen, Weihnachtssterne oder Sandsteinkunst hier kaufen und nicht im Internet, hilft das, die Händlervielfalt auf dem Markt zu sichern.

Wo sehen Sie sonst noch Entwicklungspotenzial?

Es gibt einige Punkte, die sich verbessern lassen. Montags bis donnerstags muss mehr Programm auf die Bühne. Hier sehen wir eine klasse Gelegenheit für Pirnaer Schulen, Kitas und Vereine, sich zu präsentieren. Außerdem wollen wir weiter an der Bekanntheit des Marktes arbeiten, insbesondere in Tschechien, und auch Reisegruppen locken. So ein Konzept wie den Canalettomarkt bekannt zu machen, braucht Jahre.

Das Gespräch führte Christian Eißner.

