Eine Disko für alle Begegnungszentrum, Zinzendorfschulen und Herrnhuter Diakonie laden zu einer etwas anderen Party.

Norman Schumann wird als DJ Rocket vom Hutberg am Freitag im Begegnungszentrum für Stimmung sorgen. © Matthias Weber

Norman Schuhmann übt schon mal. DJ wird der junge Mann Anfang 20 an diesem Freitagabend sein – und das bei einer ganz besonderen Disko: Im Begegnungszentrum Großhennersdorf gibt es nämlich erstmals eine Disko, die für Menschen mit und ohne Handicap offen ist – eine Möglichkeit vor allem für diejenigen, die durch ihre körperlichen und geistigen Einschränkungen normalerweise fast nur unter sich bleiben.

Frank Hännsgen als einer der Organisatoren von der Hillerschen Villa, zu der das Begegnungszentrum gehört, weiß, dass aller Anfang mit neuen, ungewohnten Angeboten schwer ist. Aber als Norman, der im Begegnungszentrum arbeitet, und auch Sanje, die dort ebenfalls einmal beschäftigt war, von ihrem Wunsch erzählten, einmal in einer normalen Disko zu sein, war das ein Ansporn. Und da über die Herrnhuter Diakonie seit Monaten das Thema Inklusion in allen Lebensbereichen in einer Art Pilotprojekt in und um Herrnhut ausprobiert wird, passte die Idee gut hinein. Die Disko mit dem Namen „Tanzklusion“ ist somit auch ein Versuch, Barrieren zwischen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten abzubauen.

Unterstützt wird diese erste Disko dabei auch von den Herrnhuter Zinzendorfschulen. „Norman bekommt Hilfe von einem Schüler aus dem Gymnasium, der ihm bei seinem Auftritt als DJ hilft“, erklärt Hännsgen. Denn auf Geburtstagsfeiern und im privaten Kreis hat der junge Mann zwar schon sein DJ-Talent bewiesen, bei einer großen Party allerdings noch nicht. Finanzielle Unterstützung gibt es auch – von der Aktion Mensch. Mit den 3 000 Euro Unterstützung könne die Technik ausgeliehen und auch die Plakate für die Party gedruckt werden, erklärt Frank Hännsgen. Das mache den Start ein bisschen leichter.

Die erste Disko, bei der Gäste ab 16 Jahren erwartet werden, wird erst einmal nur von 18 bis 20 Uhr dauern. Alkohol werde bei dieser ersten Party keiner ausgeschenkt, dafür leckere Cocktails ohne Prozente: „Die wird Sanje mixen“, erklärt Hännsgen die Arbeitsteilung. Dass man erst einmal auf den Ausschank von Alkohol verzichte, sei eine bewusste Entscheidung, denn es sollen ja nicht nur völljährige Diskobesucher dabei sein.

Ob sich der Traum von Norman und Sanje erfüllt, Menschen mit und ohne Behinderung bei einer Disko zu treffen, kann Frank Hännsgen noch nicht sagen. „Wir machen uns da nichts vor und wir wissen auch, dass es gerade in diesem Alter schwierig ist – man kann ja niemanden verpflichten, zu unserer Disko zu kommen“, sagt er. Angesprochen habe man mehrere Partner, auch Nachfragen habe es gegeben – von der Lebenshilfe Zittau wollen auch einige Besucher kommen. „Es ist ein kleiner Anfang, wir wollen einmal ausprobieren, wie sich das anfühlt“, sagt Hännsgen.

Disko im Begegnungszentrum von 18 bis 20 Uhr.

