„Eine Deutsch-Quote ist unsinnig“

Herr Waibl, welche Erkenntnisse nehmen Sie nach der 2:3-Niederlage in Potsdam mit nach Schwerin?

Keine speziellen. Schwerin ist ein noch etwas stärkerer Gegner. Potsdam hatte daheim nur gegen Schwerin verloren. Der Ausgang des Mittwochspiels war deshalb nicht überraschend für mich. Gegen ein Topteam der Liga kann man mal verlieren.

Wie beurteilen Sie die Chancen, in der Hauptrunde noch Platz eins oder zwei zu belegen und damit in einem möglichen Play-off-Halbfinale einmal mehr daheim zu spielen?

Das interessiert mich überhaupt nicht, ich kenne die Tabelle gar nicht. Um Weihnachten war die Chance für uns bei null, ein paar Tage später bei 70 Prozent, jetzt vielleicht bei 20, 30. Ich gehe gern auch als Dritter in die Play-offs.

Weshalb?

Dadurch, dass wir im Halbfinale jetzt „Best of five“ spielen, ist das weniger wichtig als früher. Beim „Best-of-three-Modus“ wirkt sich der Heimvorteil sehr früh aus, jetzt nicht. Da muss vorher schon einiges passiert sein, damit das eine Rolle spielt. Wir sind im Plan, was die anderen machen, können wir nicht beeinflussen.

Schwerin hat am Wochenende das Pokalfinale gegen Stuttgart verloren. Erhöht das den Druck auf das Team mit dem vermeintlich stärksten Kader?

Der Druck auf Schwerin muss generell immens sein. Die haben drei schlechte Jahre hinter sich, haben nichts gerissen. Mit so einer Top-Mannschaft müssen sie dieses Jahr Meister werden und den europäischen Challenge-Cup gewinnen. Aber das ist nicht mein Problem. Wir können trotz des Wissens, dass Schwerin eine gute Truppe hat, dort auch gewinnen. Ich sehe uns da auf Augenhöhe.

Bundestrainer Felix Koslowski, zugleich Coach in Schwerin, hat eine Deutsch-Quote für die Bundesliga gefordert. Was halten Sie davon?

Die Deutsch-Quote ist in der jetzigen Situation das falsche Instrument. Wir haben in Deutschland viel zu wenige geeignete Talente. Das Problem löst man nicht damit, dass man in der Spitze einen Filter einbaut, der dazu führt, dass mittelmäßige Nachwuchsspielerinnen überdurchschnittlich bezahlt werden, in der Bundesliga Fuß fassen, aber international niemandem helfen, weil sie dafür nicht gut genug sind. Das bringt der Nationalmannschaft nichts, sondern führt dazu, dass diese Spielerinnen Gehälter verdienen können, die sie sonst nicht bekämen.

Das heißt?

Ausländerregeln sind nur dann sinnvoll, wenn es viele gute Nachwuchsspieler gibt. Wie in Polen, Italien oder der Türkei. Dort haben die Verbände auch jeweils viel Geld in die Nachwuchsarbeit gesteckt. Die Frauen-Bundesliga funktioniert. Die würde man durch eine solche Regel kaputtmachen, das Niveau würde sinken. Der Ansatz ist deshalb unsinnig, weil er am Problem vorbeigeht und unsere Situation verschlechtert.

Ihr Kollege zeigt sich zudem überrascht von der Entwicklung der Ex-Dresdnerin Louise Lippmann, die seit dieser Saison beim SSC spielt. Trifft Sie das?

Auch da gibt es ganz simple Fakten. Bevor Loui zu uns kam, hat sie zwei Jahre in Münster verbracht, wo sie stets mit Schulterproblemen kämpfte, bis hin zu einer OP. Dann kam sie zwar operiert zu uns, aber man musste ihre Schulter aufbauen, die Probleme rausarbeiten. Das dauerte Monate. In der ersten Saison im Frühjahr hat sie angefangen, gute Leistungen zu bringen. Dann ging sie zur Auswahl, kam dort überhaupt nicht zurecht und eher zu uns zurück. Wir haben sie über Monate wieder aufgebaut. Die vergangene Spielzeit war erst ihre zweite Saison auf diesem Niveau. Dass sich ein überragendes Talent in der dritten Saison weiterentwickelt, ist doch logisch und kommt nicht überraschend.

