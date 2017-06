Eine Chance für „Versteckte Perlen“ Städte wie Bischofswerda können neue Einwohner gewinnen – so das Fazit einer Tagung. Dafür müssen sie aber eine Menge tun.

Bischofswerda kann eine attraktive Alternative zur Großstadt sein, muss dafür aber einiges tun. So das Fazit einer Tagung in dieser Woche. © Steffen Unger

Die Großstädte wachsen, das platte Land verliert immer mehr Einwohner. Damit dieser Trend nicht zum Problem wird, muss gegengesteuert werden. Eine zentrale Rolle kommt dabei Städten wie Bautzen oder Bischofswerda zu. Das ist die zentrale Erkenntnis eines Thementages der sächsischen Wohnungsgenossenschaften Anfang dieser Woche in Bautzen. Bei diesem berieten etwa 100 Bürgermeister, Landtagsabgeordnete und Vertreter von Wohnungsunternehmen über die Zukunft der mittelgroßen Städte.

Basis der Diskussion waren die Ergebnisse der Empirica-Studie zum „Schwarmverhalten in Sachsen“. Darin hatten die Wissenschaftler vor einem Jahr einen Ausblick auf die Bevölkerungsentwicklung im Freistaat gegeben. Ihre zentrale These lautet: Die Abwanderung vom Land in die Städte setzt sich fort. Die „Schwarmstädte“ Dresden, Leipzig, Chemnitz und Freiberg gewinnen neue Einwohner aus nahezu allen Regionen des Freistaats. Dabei spielt zum einen das Angebot an Arbeitsplätzen eine Rolle, zum anderen die Lebensqualität vor Ort. Eine Sonderstellung nehmen deshalb die „Versteckten Perlen“ ein. So nennen die Forscher eine Reihe mittelgroßer Städte. Diese verlieren zwar ebenfalls Einwohner an die Ballungszentren, sie gewinnen aber zugleich neue Bewohner aus den umliegenden Städten und Gemeinden hinzu. In diese Kategorie ordnet die Studie neben Bautzen und Bischofswerda zum Beispiel Orte wie Mittweida, Döbeln oder Wurzen ein. Vor allem für junge Familien sind diese Städte eine Alternative zum Großstadtleben, sagt Axel Viehweger, Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften und damit Gastgeber des Thementags. Zugleich warnt er: Die Sache ist kein Selbstläufer, sondern harte Arbeit. Die Mittelstädte müssten eine Menge tun, um auch in Zukunft attraktiv zu bleiben. Dazu zählt der Fachmann neben dem Thema Wohnen zum Beispiel gute Bus- und Bahnverbindungen. Wichtig seien aber auch die Gesundheitsversorgung und das Bildungs- und Kulturangebot. Der Breitbandausbau müsse ebenso vorangetrieben werden wie die Telemedizin.

Um auf diesem Weg voranzukommen, riefen die Teilnehmer der Tagung eine „Allianz für attraktive Städte“ ins Leben. Denn Axel Viehweger ist überzeugt: „Nur wenn alle an einem Strang ziehen – und zwar in die gleiche Richtung – können wir unsere Städte attraktiv machen oder halten.“ (szo)

