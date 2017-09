Eine Chance für Kohl und Tomate Trotz guter Ernte kämpfen die Gemüsegärtner ums Überleben. Unterstützen kann sie jeder.

Jörg Fröhlich zeigt eine Auswahl aus seinem großen Sortiment von frischem Gemüse. Weil Gemüse oft regelrecht verramscht werde, erntet er einen Teil schon gar nicht mehr, sondern schreddert Blumen, Weiß- und Rotkohl noch auf dem Feld. © matthias weber

Den Mindestlohn kann Jörg Fröhlich seinen Mitarbeitern noch bezahlen – mehr ist beim besten Willen nicht drin. Der Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei in Löbau baut auf 25 Hektar Gemüse an. Das sind in erster Linie verschiedene Kohlarten wie Weiß- und Rotkohl, Blumenkohl und Kohlrabi. Auch Kartoffeln, Erdbeeren, Tomaten, Gurken zählen dazu. Und bald wird aus einem Teil des Weißkrautes wieder Sauerkraut hergestellt. „Die diesjährige Ernte ist gut“, sagt er. Zufrieden ist er aber nur halbwegs: „Das Problem ist nicht die Menge, sondern die Vermarktung.“

Denn auch wenn noch so viele Supermärkte im Fernsehen mit regionalen Produkten werben. „Der Anteil an heimischen Produkten, der zum Verkauf steht, ist nicht allzu hoch“, sagt Fröhlich. Vieles würde aus Nachbarländern oder westlichen Bundesländern wie Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz eingeführt. Dann entscheidet der Kunde, wohin das Geld fließt. Und der bevorzugt Waren, an die er am bequemsten gelangt. Das ist oft beim Discounter, wo er alles, Zahnpasta und Gemüse, an Ort und Stelle vorfindet. Natürlich spielt auch der Preis eine Rolle. Aber seine Gemüsepreise würden oft gar nicht von anderen Anbietern abweichen, sagt Fröhlich. In der Saison zum Beispiel, etwa ab Juli bis Oktober, ist ein Blumenkohl im Hofladen schon für einen Euro zu haben. Im Laden auf dem Altmarkt ist er ein wenig teurer. Und im Kaufland kostete er am 9. September 1,29 Euro. „Wenn wir eine gute Ernte haben, haben es die Nachbarn eben auch“, sagt Fröhlich. Einen Großteil seiner Produkte vermarktet er über einen Zwischenhändler. Rund ein Viertel des Verkaufspreises bleibt ihm als Erzeuger bei diesem Vertriebsweg. „Agrarprodukte werden schlicht und einfach verramscht“, beteuert Fröhlich. Ein Drittel seines Blumenkohls und ein Viertel des Weiß- und Rotkohls hat er deswegen gar nicht erst geerntet. Das Gemüse wird mit einer Mulchmaschine auf dem Feld zerkleinert.

Auch Fred Täuber aus Großschweidnitz ist Gemüsegärtner, hat einen Hofladen und verkauft seine Waren an Einzelhändler und einige Gaststätten. Er beliefert einen Großhändler. Bei ihm wiederum kaufen Gaststätten, Markt- und Einzelhändler ein, die die Waren aufgrund des Mindestlohnes teurer verkaufen müssen als zum Beispiel polnische Markthändler. Das beeinflusst das Kaufverhalten und die Nachfrage beim deutschen Gemüsegärtner. Die Konkurrenz macht ihnen zu schaffen, auch wenn sie in eigenen Hofläden einen Teil ihrer Ware mitunter billiger verkaufen. Aber das ist eben nur ein Teil der Ware. Mit seiner Frau bewirtschaftet Täuber größtenteils allein eine Fläche von 3,5 Hektar. Beet- und Balkonpflanzen bauen sie an, Erdbeeren, Tomaten, Buschbohnen, Paprika und Zwiebeln. Seine Produkte sind nicht teurer als im Discounter, versichert er. „Nur bei den Wochenend- und Sonderangeboten können wir nicht mithalten“, sagt er.

Da die Arbeit für das Ehepaar kaum zu bewältigen ist, haben sie den Gemüseanbau reduziert. Stattdessen wachsen auf einem Drittel der Nutzfläche nun Weihnachtsbäume. „Hier ist der Arbeitsaufwand geringer“, schätzt Täuber ein. Die Arbeit ist für das Ehepaar kaum zu bewältigen, und sie könnten Arbeitskräfte gut und gern gebrauchen. Aber wie nur sollte er sie bezahlen? „Durch den Mindestlohn und die Tatsache, dass das Gemüse nur billig abgenommen wird, kann ich niemanden einstellen“, sagt er. Aufgrund einer zu geringen Nutzfläche erhält er keine Fördergelder, zum Beispiel für Heizöl.

Friedbert Dienel aus Rennersdorf konserviert so viel wie möglich des Gemüses, das sich bei einer guten Ernte nicht gleich verkaufen lässt. Auf regionalen Wochenmärkten, dem Herrnhuter Weihnachtsmarkt und seinem Naturkostgeschäft in Herrnhut können Kunden auch nach der Saison „Äberlausitzer Tomatenschlürfsuppe“ im Glas kaufen. Saurer Blumenkohl oder saure Bohnen hingegen waren nicht so gefragt und mussten weggeworfen werden. Beim Gemüseanbau und ebenso bei der Tierzucht legt Dienel großen Wert auf Bio-Qualität. Das betrifft den Anbau von 40 verschiedenen Gemüsekulturen. Der Gartenbau und die Direktvermarktung in Berthelsdorf ist ein Teil von sechs verschiedenen Betriebsteilen. Zum Unternehmen zählen weiterhin ein Naturkostladen in Herrnhut, eine Kräuter- und Freilandgemüseabteilung, ein Tierzuchtbetrieb mit Schweinen und Geflügel und ein Schlachtbetrieb in Rennersdorf.

All die Arbeit stemmt er mit sechs Personen, er selbst eingerechnet. In den 90er Jahren hingegen war sie auf 43 Arbeitskräfte verteilt. Aber nicht nur die zu wenigen Beschäftigten sind für ihn ein Problem, sondern auch die Kundennachfrage. Daraus resultiert ein weiteres Problem: Er verliert Anbaufläche. Das Land ist nur gepachtet. Verkauft es der Eigentümer, ist es für ihn verloren. „Um es aber selbst zu kaufen, fehlt das Geld“, sagt er. Wie Fröhlich und Täuber stellt er immer wieder fest, dass es viele Kunden zu Netto oder anderen Einkaufsmärkten zieht. Dabei könnte ein Einkauf in einem Hofladen ja auch zu einem Erlebnis werden und den regionalen Zusammenhalt fördern.

