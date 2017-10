Eine Chance für den Weberplatz? Der Fläche an der Teplitzer Straße fehlt eine einheitliche Gestaltung. Dabei gibt es viele Ideen.

Der Weberplatz bietet kaum Möglichkeiten zum Verweilen und Ausruhen. Damit sich das ändert, muss investiert werden. Dafür fehlt der Stadt das Geld. © Christian Juppe

Lernen an der frischen Luft – das können jetzt auch Studenten am Weberplatz. Hier, im altehrwürdigen, denkmalgeschützten Rundbau, haben verschiedene Institute der Fakultät Erziehungswissenschaften der TU Dresden ihren Sitz. Im Innenhof hat die Universität jetzt ihren ersten „Grünen Seminarraum“ eingerichtet. Das meint, dass ein mit allen gängigen Standards ausgestatteter Seminarraum mit Tafel, Tischen und Bänken im Grünen, also unter freiem Himmel, errichtet wurde. Diese Außenraumgestaltung soll Studenten inspirieren, neue schulische Lehr- und Lernkonzepte zu entwickeln.

Und könnte ein Anstoß sein, um auch dem übrigen Weberplatz ein neues Gesicht zu geben. Der kommt bisher wenig attraktiv daher. Graue Steinblöcke, parkende Autos, Müllcontainer, dazwischen eine triste Wiese: Hier fühlt sich kaum jemand wohl. Die Pause im Freien genießen nur wenige der Studenten. Bänke zum Ausruhen? Fehlanzeige. Kunst im öffentlichen Raum suchen Passanten vergeblich. Dabei wäre doch genügend Platz auf der Wiese zwischen den parkenden Autos. Bisher aber fehlt es an einem Konzept für das Areal zwischen Ackermann- und Teplitzer Straße. Die Umsetzung scheitert zu allererst am Geld. Bisher sieht der Haushalt der Stadt nicht vor, in Planungen für den Platz zu investieren. Bereits vor anderthalb Jahren hatte sich Detlef Thiel, Amtsleiter für Stadtgrün in Dresden, dazu geäußert. „Der Platz braucht eine neue Gestaltung, eine Identität“, sagte er. Aber im Moment gebe es in der Stadt ganz andere Prioritäten und Aufgaben. Daran hat sich bis jetzt wohl nichts geändert.

Einer dieser Punkte, die auf der Prioritätenliste vor dem Weberplatz stehen, ist der Strehlener Platz. Nur wenige Gehminuten vom Weberplatz entfernt, öffnet sich der riesige Verkehrsknoten. 30 000 Euro hat die Stadt investiert, um Ideen für eine Neugestaltung zu sammeln. Der Verkehr soll nicht nur geordnet werden, damit auch Fußgänger und Radfahrer sicher über den Platz kommen. Auch architektonisch soll sich etwas verändern. Nun erstellen die Stadtplaner einen Rahmenplan, über den auch die Anwohner diskutieren sollen. Der legt bauliche Standards fest, nach denen sich Investoren für künftige Neubauten richten müssen.

Bis es einen solchen Plan auch für den Weberplatz gibt, müssen Passanten und regelmäßige Besucher ausharren. Einer, der sich damit nicht abfinden will, ist Bernhard Müller, Leiter des ansässigen Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR). Die Einrichtung befindet sich an der Ecke der Ackermannstraße zum Weberplatz. Und ist damit biologisches Eingangsportal. Seit zwei Jahren ist die Fläche am Institut gestaltet. Gelblich-beigefarbene Steinchen bedecken den Boden. Dazwischen wuchern Gräser. Drei helle Holzstämme wachsen in den Himmel. Große Steine liegen dekorativ daneben. Nach und nach wuchern die Pflanzen und machen das Areal zum grün-wachsenden Hingucker. Mit positivem Feedback.

Oft werde er auf die Außenfläche angesprochen, sagt Müller. Viele Menschen fragen nach, wie es zu der ungewöhnlichen Gestaltung gekommen ist. Nun werde überlegt, Tafeln aufzustellen. Die sollen erklären, welche Funktion die Steine haben und welche biologischen Prozesse sich hier abspielen. Und es gibt schon Nachahmer. Vor dem Gästehaus der TU Dresden, das sich nur wenige Gebäude weiter ebenfalls am Weberplatz befindet, wurde jetzt eine Grünfläche im ähnlichen Stil gestaltet.

„Wir sind sehr daran interessiert, dass der Weberplatz eine bessere Aufenthaltsqualität bekommt“, sagt Müller. Dabei wolle das IÖR durchaus Vorbild sein und sich einbringen. „Warum denn nicht ein gemeinsames Konzept entwickeln?“, fragt der Wissenschaftler. Müller wäre sofort dabei. Der Weberplatz könnte ökologischer Treffpunkt werden. Teuer muss das nicht sein. Die neuen Flächen am IÖR haben damals 35 000 Euro gekostet. Robuste, ansprechende Pflanzen könnten auch auf der Wiese mitten auf dem Weberplatz wachsen. Je weniger Unterhalt diese benötigen, desto weniger kosten sie pro Jahr.

Das können sich auch die Wissenschaftler und Studenten der TU vorstellen. Das grüne Seminarzimmer hat 40 000 Euro gekostet. Das Geld kommt aus einem Fonds, der begleitend zur Exzellenzinitiative hilft, die Studienbedingungen zu verbessern. Insgesamt stehen darin 250 000 Euro zur Verfügung. Friedrich Funke, Dekan der Erziehungswissenschaften, hatte auch schon den Gedanken, dass sich der Platz verändern könnte. „Es wäre schön, wenn sich da etwas tut“, sagt er. Diesem Wunsch schließt sich auch TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen an. Selbst finanziell tätig kann und will die Universität aber nicht auf der Fläche werden, sagt er. Denn diese gehört der Stadt.

